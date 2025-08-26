Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
Συνελήφθη άνδρας που βίασε ανήλικη στο σπίτι συγγενικού της προσώπου στην Πάτρα
Συνελήφθη άνδρας που βίασε ανήλικη στο σπίτι συγγενικού της προσώπου στην Πάτρα
Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας για τα περαιτέρω
Συνελήφθη άνδρας για τον βιασμό ανήλικης σε σπίτι συγγενικού του προσώπου στην Πάτρα.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο κατηγορούμενος το μεσημέρι της Δευτέρας, βρισκόταν στο σπίτι συγγενικού προσώπου της ανήλικης και εκμεταλλευόμενος τη στιγμή που ήταν μόνη της, την προσέγγισε και με χρήση σωματικής βίας τέλεσε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.
Η ανήλικη εξετάστηκε από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Πατρών παρουσία παιδοψυχιάτρου, ενώ έχει παραγγελθεί και ιατροδικαστική εξέταση από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.
Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας για τα περαιτέρω.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας:
Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για βιασμό και προσβολή γενετησίας αξιοπρέπειας ανήλικης.
Ειδικότερα, ο συλληφθείς χθες το μεσημέρι, βρισκόμενος σε οικία συγγενικού προσώπου ανήλικης κοπέλας, την προσέγγισε τη στιγμή που ήταν μόνη της και με την άσκηση σωματικής βίας τέλεσε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.
Η ανήλικη εξετάσθηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών παρουσία παιδοψυχιάτρου και παραγγέλθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο κατηγορούμενος το μεσημέρι της Δευτέρας, βρισκόταν στο σπίτι συγγενικού προσώπου της ανήλικης και εκμεταλλευόμενος τη στιγμή που ήταν μόνη της, την προσέγγισε και με χρήση σωματικής βίας τέλεσε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.
Η ανήλικη εξετάστηκε από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Πατρών παρουσία παιδοψυχιάτρου, ενώ έχει παραγγελθεί και ιατροδικαστική εξέταση από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.
Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας για τα περαιτέρω.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας:
Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για βιασμό και προσβολή γενετησίας αξιοπρέπειας ανήλικης.
Ειδικότερα, ο συλληφθείς χθες το μεσημέρι, βρισκόμενος σε οικία συγγενικού προσώπου ανήλικης κοπέλας, την προσέγγισε τη στιγμή που ήταν μόνη της και με την άσκηση σωματικής βίας τέλεσε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.
Η ανήλικη εξετάσθηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών παρουσία παιδοψυχιάτρου και παραγγέλθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα