Ηλικιωμένος ψαροντουφεκάς βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή του Αντιρρίου

Χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε να επιπλέει ένας δύτης στην ανατολική προβλήτα του Αντιρρίου το πρωί της Τρίτης.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της πυροσβεστικής, ασθενοφόρο και σκάφος το λιμενικού για να τον βγάλουν από το νερό και να διαπιστώσουν τον θάνατό του.

Κατά πληροφορίες, ο άντρας ψάρευε συχνά στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, ενώ ίδιες πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για ηλικιωμένο ψαροντουφεκά, ο οποίος είχε αφήσει το αυτοκίνητό του στο Ρίο και πέρασε στο Αντίρριο για να πάει για ψάρεμα.

Τραγωδία στο Αντίρριο: Νεκρός ψαροντουφεκάς


Η σορός του ψαροντουφεκά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.


