Συνελήφθη οδηγός ταξί: Χρέωσε 110 ευρώ για διαδρομή από το αεροδρόμιο μέχρι το λιμάνι του Πειραιά
Αναζητούνταν στο πλαίσιο του αυτοφώρου - Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για είσπραξη υπερβολικού κομίστρου
Στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών συνελήφθη το μεσημέρι της 22ας Αυγούστου 54χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος αναζητούνταν στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για είσπραξη υπερβολικού κομίστρου.
Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε μία ημέρα νωρίτερα, το μεσημέρι της 21ης Αυγούστου, όταν ο οδηγός εισέπραξε από πελάτισσα 110 ευρώ για διαδρομή από το αεροδρόμιο μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Το ποσό υπερέβαινε κατά πολύ το προβλεπόμενο κόμιστρο, καθώς ήταν πάνω από το διπλάσιο.
Ο 54χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Πειραιά.
Οι άνθρωποί της αποχαιρετούν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου - Κηδεύεται αυτή την ώρα στο κοιμητήριο Χολαργού
Λιμενικοί κυνηγάνε τους «απονεριστές» στη Σίκινο που βουτούν πίσω από τα πλοία που φεύγουν - Δείτε βίντεο
Τι αλλάζει στις κληρονομιές: Μεγαλύτερο μερίδιο θα παίρνουν οι σύζυγοι, το πλαίσιο για το σύμφωνο συμβίωσης
