Συνελήφθη οδηγός ταξί: Χρέωσε 110 ευρώ για διαδρομή από το αεροδρόμιο μέχρι το λιμάνι του Πειραιά
ΕΛΛΑΔΑ
Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος Λιμάνι Πειραιά Οδηγός ταξί Ταξί

Συνελήφθη οδηγός ταξί: Χρέωσε 110 ευρώ για διαδρομή από το αεροδρόμιο μέχρι το λιμάνι του Πειραιά

Αναζητούνταν στο πλαίσιο του αυτοφώρου - Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για είσπραξη υπερβολικού κομίστρου

Συνελήφθη οδηγός ταξί: Χρέωσε 110 ευρώ για διαδρομή από το αεροδρόμιο μέχρι το λιμάνι του Πειραιά
62 ΣΧΟΛΙΑ
Στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών συνελήφθη το μεσημέρι της 22ας Αυγούστου 54χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος αναζητούνταν στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για είσπραξη υπερβολικού κομίστρου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε μία ημέρα νωρίτερα, το μεσημέρι της 21ης Αυγούστου, όταν ο οδηγός εισέπραξε από πελάτισσα 110 ευρώ για διαδρομή από το αεροδρόμιο μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Το ποσό υπερέβαινε κατά πολύ το προβλεπόμενο κόμιστρο, καθώς ήταν πάνω από το διπλάσιο.

Ο 54χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Πειραιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Οι άνθρωποί της αποχαιρετούν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου - Κηδεύεται αυτή την ώρα στο κοιμητήριο Χολαργού

Λιμενικοί κυνηγάνε τους «απονεριστές» στη Σίκινο που βουτούν πίσω από τα πλοία που φεύγουν - Δείτε βίντεο

Τι αλλάζει στις κληρονομιές: Μεγαλύτερο μερίδιο θα παίρνουν οι σύζυγοι, το πλαίσιο για το σύμφωνο συμβίωσης
62 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης