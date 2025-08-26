Βόλος: Προφυλακίζεται ο 40χρονος συζυγοκτόνος - Το απολογητικό του υπόμνημα
Βόλος: Προφυλακίζεται ο 40χρονος συζυγοκτόνος - Το απολογητικό του υπόμνημα
Δηλώνει «συγκλονισμένος και ψυχικά καταρρακωμένος» ο δολοφόνος
Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε πριν λίγο μετά από σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 40χρονος συζυγοκτόνος από τον Βόλο.
Mέσω απολογητικού υπομνήματος o άνδρας από την Αλβανία ισχυρίζεται ότι έχει μετανιώσει και προσθέτει ότι «θα ήθελε να γύριζε ο χρόνος πίσω και να βρισκόταν εκείνος στη θέση της 36χρονης».
«Είμαι συντετριμμένος, συγκλονισμένος και ψυχικά καταρρακωμένος, απελπισμένος και προχθές σκέφτηκα στο κρατητήριο να θέσω βίαιο στη ζωή μου» αναφέρει χαρακτηριστικά στο υπόμνημά του ο δράστης και συμπληρώνει πως νιώθει τύψεις ενοχής για την πρόωρη απώλεια και τη δολοφονία της συζύγου του.
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, δεν ήταν βίαιος απέναντί της, ενώ πρόσθεσε πως δεν είχε βίασε τη σύζυγό του, κάνοντας λόγο για ψέματα εναντίον του.
Δηλώνει παράλληλα ότι μετά από το Πάσχα του 2024 κλονίσθηκε ο γάμος του, καθώς έμαθε πως η γυναίκα του διατηρούσε παράλληλη ερωτική σχέση με άλλον, με τον οποίο είχε καθημερινή επικοινωνία και ανταλλαγή ερωτικών μηνυμάτων, με τον δράστη να πιθανολογεί ότι συνευρισκόταν και ερωτικά, κάτι που όπως ισχυρίζεται το θύμα του ομολόγησε μετά από παλινωδίες.
Το ζήτημα αυτό τον εξόργισε και τον έβγαλε εκτός εαυτού με αποτέλεσμα να μαλώσουν το πρωινό της 22 Αυγούστου, ενώ όπως υποστηρίζει το θύμα του αποκάλυψε ότι το νεογνό που έχασε πριν λίγο καιρό δεν ήταν δικό του. Ο 40χρονος αναφέρει στο υπόμνημα ότι του το είπε με «χλευαστικό, προσβλητικό και ειρωνικό ύφος», με αποτέλεσμα να «υποστεί σοκ» και να περιέλθει σε κατάσταση αμόκ αρπάζοντας ένα εργαλείο ψησίματος που είχε μυτερή απόληξη και να της επιτεθεί «όχι να τη σκοτώσει» απλά για να την τρομάξει.
Ο δράστης στο απολογητικό υπόμνημα ζητά συγγνώμη από τα παιδιά του, τους συγγενείς της και την κοινωνία για το γεγονός ότι προκάλεσε «άθελά» του μια τραγωδία. Καταλήγοντας ο κατηγορούμενος ζητεί να υποβληθεί σε ψυχιατρική αξιολόγηση για να διαπιστωθεί ένα πάσχει από κάποιο ψυχικό νόσημα.
Πηγή: magnesianews
