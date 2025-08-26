Βόλος: Μισή ώρα κράτησε η απολογία του 40χρονου συζυγοκτόνου
Με εντολή της Εισαγγελίας Βόλου ξεκίνησε η κοινωνική έρευνα, προκειμένου να αποφασιστεί, ποιος θα αναλάβει την επιμέλεια των τριών από τα τέσσερα παιδιά
Ο 40χρονος άνδρας που δολοφόνησε άγρια την 36χρονη σύζυγό του και μητέρα τεσσάρων παιδιών, ολοκλήρωσε πριν από λίγη ώρα την απολογία του ενώπιον του ανακριτή.
Η διαδικασία διήρκεσε περίπου τριάντα λεπτά, μετά το πέρας της οποίας ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Ο ίδιος φέρεται να ζήτησε συγγνώμη από τα παιδιά του.
Η εντολή διαβιβάστηκε χθες στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Βόλου, που ήδη έχουν αναλάβει την υπόθεση. Στο πλαίσιο της έρευνας θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με τα παιδιά αλλά και με συγγενικά πρόσωπα, μετά την κηδεία της 36χρονης, η οποία θα τελεστεί σήμερα στην Αλβανία. Τα παιδιά αναχώρησαν χθες για να παραστούν στην τελετή αποχαιρετισμού.
Τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου Βόλου επισκέφτηκαν οι δύο αδελφές της 36χρονης και ο πατέρας του 40χρονου, που στο παρελθόν είχε στηρίξει έμπρακτα το θύμα. Τα ανήλικα έχουν ήδη εκφράσει την επιθυμία τους να μείνουν στην Ελλάδα. Το επικρατέστερο σενάριο είναι να δοθεί η επιμέλεια στη θεία που διαμένει στην Σκιάθο, ενώ η θεία από την Ιταλία αναμένεται να συνεισφέρει με οικονομική υποστήριξη στην ανατροφή τους. Παρά τον κατεπείγοντα χαρακτήρα, η κοινωνική έρευνα θα χρειαστεί αρκετές ημέρες ώστε να ολοκληρωθεί.
Δείτε βίντεο:
