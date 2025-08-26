Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
Άλιμος: Μαθητές πήγαν να παίξουν σε προαύλιο σχολείου και ανακάλυψαν ένα όπλο
Άλιμος: Μαθητές πήγαν να παίξουν σε προαύλιο σχολείου και ανακάλυψαν ένα όπλο
Το όπλο βρέθηκε δίπλα στην είσοδο του 4ου δημοτικού σχολείου Αλίμου - Τι εκτιμούν οι Αρχές
Ένα πιστόλι βρήκαν το βράδυ της Δευτέρας στο 4ο δημοτικό σχολείο Αλίμου τρεις 16χρονοι, οι οποίοι είχαν δώσει ραντεβού στο προαύλιο του συγκροτήματος για να παίξουν.
Ο πρώτος από τους ανήλικους που έφτασε στο σημείο, εντόπισε το όπλο δίπλα στην είσοδο και κάλεσε την Άμεση Δράση. Σε λίγα λεπτά έφτασαν στο σχολείο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ και ένα περιπολικό. Την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου.
Σύμφωνα με το Notia.gr, πρόκειται για ένα πιστόλι Glock ρέπλικα. Μάλιστα, επειδή βρέθηκε σε εμφανές σημείο, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι κάποιος το πέταξε εκεί για να το ξεφορτωθεί, φοβούμενος πιθανό έλεγχο, αφού σε κοντινό σημείο στήνει συνήθως μπλόκα η ΔΙΑΣ.
Όπως είπε στο Notia.gr ο Δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης, χθες ήταν η πρώτη ημέρα μετά τις διακοπές που άνοιξαν ξανά τα προαύλια των σχολείων του Αλίμου για να παίζουν τα παιδιά. Ο φύλακας άνοιξε την κεντρική είσοδο του σχολείου στις 17:30, ωστόσο δεν αντιλήφθηκε την ύπαρξη του όπλου που απεστάλη για έλεγχο στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
