Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη άνδρας για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης στην αυλή του σπιτιού του
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Δενδρύλλια Ναρκωτικά Αστυνομία

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη άνδρας για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης στην αυλή του σπιτιού του

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν 24 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 1,5 έως 2,1 μέτρα

Στη σύλληψη ενός άνδρα για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης στην αυλή του σπιτιού του στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς.

Ειδικότερα, σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν 24 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 1,5 έως 2,1 μέτρα, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν μία συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 22 γραμμαρίων, μία συσκευασία με φυτικά αποσπάσματα δενδρυλλίων κάνναβης βάρους 154 γραμμαρίων και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.



