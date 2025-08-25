Σοβαρό τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης - Οδηγός και επιβάτες εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο μετά το ατύχημα
Σοβαρό τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης - Οδηγός και επιβάτες εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο μετά το ατύχημα
O θόρυβος της σύγκρουσης ήταν εκκωφαντικός και αναστάτωσε ολόκληρη τη γειτονιά
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ της Κυριακής στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της Δάφνης.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ο θόρυβος της σύγκρουσης ήταν εκκωφαντικός και αναστάτωσε ολόκληρη τη γειτονιά.
Λόγω της διαρροής λαδιών στο οδόστρωμα, κλιμάκιο της Περιφέρειας Αττικής παρενέβη άμεσα ρίχνοντας ειδικό απορροφητικό υλικό, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος νέων ατυχημάτων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του dafnoula.com, ο οδηγός και οι επιβάτες του οχήματος εγκατέλειψαν το σημείο πριν από την άφιξη της Τροχαίας.
