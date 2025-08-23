Πάτρα: 30χρονη ενεργοποίησε το Panic Button για να γλιτώσει από τον πρώην σύζυγό της
Ο 41χρονος φέρεται να την ακολουθούσε με τη μηχανή του
Μια 30χρονη γυναίκα στην Πάτρα ενεργοποίησε την εφαρμογή Panic Button, για να γλιτώσει από τον πρώην σύζυγό της.
Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (22/8) στην οδό Ακρωτηρίου, όταν η γυναίκα επέβαινε σε ΙΧ και αντιλήφθηκε ότι ο πρώην σύζυγός της την ακολουθούσε με μηχανή. Χωρίς να χάσει χρόνο, ενεργοποίησε το Panic Button που είχε εγκαταστήσει στο κινητό της, με στόχο να ζητήσει άμεση βοήθεια και να αποφύγει τα χειρότερα.
Σύμφωνα με το tempo24.news, ο 41χρονος συνελήφθη, ενώ, στο παρελθόν φέρεται να είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές με παρόμοια συμπεριφορά απέναντι στην πρώην σύζυγό του, γεγονός που την είχε οδηγήσει στην απόφαση να αποκτήσει πρόσβαση στην εφαρμογή.
