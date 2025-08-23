Πάτρα: 30χρονη ενεργοποίησε το Panic Button για να γλιτώσει από τον πρώην σύζυγό της
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Panic Button Σύλληψη

Πάτρα: 30χρονη ενεργοποίησε το Panic Button για να γλιτώσει από τον πρώην σύζυγό της

Ο 41χρονος φέρεται να την ακολουθούσε με τη μηχανή του

Πάτρα: 30χρονη ενεργοποίησε το Panic Button για να γλιτώσει από τον πρώην σύζυγό της
1 ΣΧΟΛΙΟ
Μια 30χρονη γυναίκα στην Πάτρα ενεργοποίησε την εφαρμογή Panic Button, για να γλιτώσει από τον πρώην σύζυγό της.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (22/8) στην οδό Ακρωτηρίου, όταν η γυναίκα επέβαινε σε ΙΧ και αντιλήφθηκε ότι ο πρώην σύζυγός της την ακολουθούσε με μηχανή. Χωρίς να χάσει χρόνο, ενεργοποίησε το Panic Button που είχε εγκαταστήσει στο κινητό της, με στόχο να ζητήσει άμεση βοήθεια και να αποφύγει τα χειρότερα.

Σύμφωνα με το tempo24.news, ο 41χρονος συνελήφθη, ενώ, στο παρελθόν φέρεται να είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές με παρόμοια συμπεριφορά απέναντι στην πρώην σύζυγό του, γεγονός που την είχε οδηγήσει στην απόφαση να αποκτήσει πρόσβαση στην εφαρμογή.

Ειδήσεις σήμερα:

Η στιγμή της σύλληψης του 40χρονου συζυγοκτόνου στον Βόλο, είπε ότι δεν μετανιώνει - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Το μωρό της οργής: Στη Δανία πήραν νεογέννητο μίας ώρας από τη μητέρα του - Την έκριναν ακατάλληλη, επειδή την κακοποιούσε ο θετός της πατέρας ως παιδί

Το «πλυντήριο» της Γκισλέιν Μάξγουελ - Όλοι ήταν «κύριοι», από τον Τραμπ και τον Επστάιν ως τον πρίγκιπα Άντριου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης