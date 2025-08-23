Θεσσαλονίκη: Από μελίσσια ξεκίνησε η φωτιά στον Χορτιάτη - Εξουδετερώθηκε χάρη στην έγκαιρη ενημέρωση από drone
Θεσσαλονίκη: Από μελίσσια ξεκίνησε η φωτιά στον Χορτιάτη - Εξουδετερώθηκε χάρη στην έγκαιρη ενημέρωση από drone
Την αιτία της φωτιάς αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη
Από τα μελίσσια μελισσοκόμου ξεκίνησε η φωτιά σε δασική έκταση στον Χορτιάτη της Θεσσαλονίκης, η οποία τέθηκε πολύ γρήγορα υπό έλεγχο χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Από τις φλόγες κάηκαν θάμνοι και πουρνάρια, ενώ δεν απειλήθηκε κατοικημένη περιοχή.
Την αιτία της φωτιάς αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, συμπληρώνοντας πως «εξουδετερώθηκε χάρη στην έγκαιρη ενημέρωση από drone και την άμεση κινητοποίηση Πυροσβεστικής, Πολιτικής Προστασίας και εθελοντών του δήμου» και ευχαριστώντας όλους όσοι βοήθησαν στην κατάσβεσή της.
𝝜 𝞅𝞈𝞃𝝸ά 𝞂𝞃𝝾𝝼 𝝬𝝾𝞀𝞃𝝸ά𝞃𝝶 από τα μελίσσια μελισσοκόμου εξουδετερώθηκε χάρη στην έγκαιρη ενημέρωση από 𝗱𝗿𝗼𝗻𝗲 και την άμεση κινητοποίηση Πυροσβεστικής, Πολιτικής Προστασίας και εθελοντών του Δήμου.Ευχαριστούμε όσους βοήθησαν.
