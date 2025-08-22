bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Το Σάββατο στις 12:00, στην Ημαθία η κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου - Η επιθυμία της οικογένειάς του
Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών λόγω ανακοπής καρδιάς, ενώ βρισκόταν με την οικογένειά του στη Σιθωνία Χαλκιδικής
Αύριο, Σάββατο, στις δώδεκα το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου, στον Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην Αλεξάνδρεια της Ημαθίας.
Η νεκρώσιμη τελετή αναμένεται να προσελκύσει πλήθος ανθρώπων που θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη του. Παρόντες θα είναι μέλη της κυβέρνησης, της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ημαθίας και τοπικοί φορείς.
Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος είχε μία επιτυχημένη πολιτική καριέρα και διακρίθηκε για την αφοσίωσή του στα κοινά. Οι συναδελφοί του εκτιμούσαν την συνέπεια και την εργατικότητα που επέδειξε κατά την διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδρομίας.
Η επιθυμία της οικογένειας
Σε μήνυμά της η οικογένειά του αναφέρει: «Αντί στεφάνων όσοι το επιθυμούν θα θέλαμε να ενισχύσουν κοινωνικούς φορείς και φιλανθρωπικά ιδρύματα στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου που τόσο αναπάντεχα έφυγε από κοντά μας. Αυτό θα ήθελε και ο αγαπημένος μας Απόστολος που σε όλη του τη διαδρομή στάθηκε δίπλα σε αυτούς που είχαν ανάγκη και χρειάζονταν βοήθεια».
