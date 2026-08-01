Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία από Πειραιά, Λαύριο και Ραφήνα, πού υπάρχουν καθυστερήσεις

Πόσα δρομολόγια είναι προγραμματισμένα για σήμερα Σάββατο - Καθυστερήσεις καταγράφονται στο λιμάνι του Πειραιά και του Λαυρίου

τα δρομόλογια των πλοίων από Πειραιά, Λαύριο και Ραφήνα καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται και το κύμα εξόδου των εκδρομέων του Αυγούστου.



Στον Πειραιά υπήρξαν κάποιες μικροκαθυστερήσεις, αλλά τα πλοία αναχωρούν χωρίς προβλήματα, αυξημένη καταγράφεται η κίνηση και στο λιμάνι του Λαυρίου.







Η επιβίβαση επιβατών και οχημάτων συνεχιζόταν, ενώ η πληρότητα του πλοίου ξεπερνούσε το 90%. Καθυστερήσεις καταγράφηκαν και σε άλλα δρομολόγια που αναχωρούσαν από τον Πειραιά.





Σύμφωνα με τα πρωινά στοιχεία τα δρομολόγια των επιβατικών πλοίων εκτελούνται κανονικά ενώ μέσα στη μέρα αναμένεται να αναχωρήσουν:



-Από Λαύριο 12 πλοία



Κλείσιμο



-Από Πειραιά - Ακτή Τζελέπη 23



Αυξημένη κίνηση γύρω από το λιμάνι Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του λιμανιού, με την προσέγγιση στις πύλες αναχώρησης να γίνεται με δυσκολία. Μποτιλιάρισμα καταγράφηκε ήδη από το ύψος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, με τη διαδρομή μέχρι το λιμάνι να διαρκεί περίπου 20 με 25 λεπτά.



Οι ταξιδιώτες καλούνται να ξεκινούν νωρίτερα από το σπίτι τους, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την πρόσβαση στο λιμάνι και την επιβίβαση.



Κανονικά εκτελούνταιαπό Πειραιά, Λαύριο και Ραφήνα καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται και το κύμα εξόδου των εκδρομέων του Αυγούστου.Στον Πειραιά υπήρξαν κάποιες μικροκαθυστερήσεις, αλλά τα πλοία αναχωρούν χωρίς προβλήματα, αυξημένη καταγράφεται η κίνηση και στο λιμάνι του Λαυρίου.Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ το «Blue Star Naxos», το οποίο επρόκειτο να αναχωρήσει στις 06:45 για Πάρο, Νάξο, Δονούσα, Αιγιάλη και Αστυπάλαια, παρέμενε δεμένο περίπου 55 λεπτά μετά την προγραμματισμένη ώρα απόπλου.Η επιβίβαση επιβατών και οχημάτων συνεχιζόταν, ενώ η πληρότητα του πλοίου ξεπερνούσε το 90%. Καθυστερήσεις καταγράφηκαν και σε άλλα δρομολόγια που αναχωρούσαν από τον Πειραιά.Σύμφωνα με τα πρωινά στοιχεία τα δρομολόγια των επιβατικών πλοίων εκτελούνται κανονικά ενώ μέσα στη μέρα αναμένεται να αναχωρήσουν:-Από Λαύριο 12 πλοία-Από Ραφήνα 18-Από Πειραιά - Ακτή Τζελέπη 23Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του λιμανιού, με την προσέγγιση στις πύλες αναχώρησης να γίνεται με δυσκολία. Μποτιλιάρισμα καταγράφηκε ήδη από το ύψος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, με τη διαδρομή μέχρι το λιμάνι να διαρκεί περίπου 20 με 25 λεπτά.Οι ταξιδιώτες καλούνται να ξεκινούν νωρίτερα από το σπίτι τους, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την πρόσβαση στο λιμάνι και την επιβίβαση.

Κανονικά οι αναχωρήσεις από Ραφήνα και Λαύριο Μετά την άρση του απαγορευτικού απόπλου αργά το απόγευμα της Παρασκευής, τα πλοία αναχωρούν πλέον από τη Ραφήνα και το Λαύριο. Ορισμένα δρομολόγια που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν την Παρασκευή από τη Ραφήνα μεταφέρθηκαν για σήμερα στο λιμάνι του Λαυρίου.



Για τον λόγο αυτό, οι επιβάτες θα πρέπει πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν καθυστερήσεις ή αλλαγές στα δρομολόγια.