Ξεκινούν τη Δευτέρα 25 Αυγούστου οι αιτήσεις για Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό
Ξεκινούν τη Δευτέρα 25 Αυγούστου οι αιτήσεις για Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό
Η προθεσμία εκπνέει την Παρασκευή 29 Αυγούστου
Το υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην έκδοση της πρόσκλησης των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που είναι εγγεγραμμένα στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ, προκειμένου να υποβάλουν δήλωση προτιμήσεων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2025-2026.
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.).
Οι αιτήσεις - δηλώσεις προτίμησης θα υποβάλλονται από τη Δευτέρα 25 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 29 του ίδιου μήνα.
Η πρόσκληση ΕΔΩ
