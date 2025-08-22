Ξεκινούν τη Δευτέρα 25 Αυγούστου οι αιτήσεις για Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

Το υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην έκδοση της πρόσκλησης των μελώνκαιπου είναι εγγεγραμμένα στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του, προκειμένου να υποβάλουν δήλωση προτιμήσεων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτοςΟι αιτήσεις θα υποβληθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.).Οι αιτήσεις - δηλώσεις προτίμησης θα υποβάλλονται από τηέως και τηντου ίδιου μήνα.