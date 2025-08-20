«Έλεγε ότι είχαμε συνευρεθεί σεξουαλικά, θόλωσα όταν τον είδα», υποστήριξε η 47χρονη που επιτέθηκε με χλωρίνη σε 38χρονο στη Θεσσαλονίκη
Μετά την απολογία της στην 5η Τακτική Ανακρίτρια αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους
Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία της στην ανακρίτρια, η 47χρονη που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με καυστικό υγρό (χλωρίνη) σε βάρος ενός 38χρονου άνδρα, τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής, στη Θεσσαλονίκη.
Σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ μαζί της είχε συλληφθεί και μία 44χρονη, που κατηγορείται για συνέργεια. Μετά την απολογία τους στην 5η Τακτική Ανακρίτρια, και οι δύο γυναίκες αφέθηκαν ελεύθερες.
Στην 47χρονη επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της τακτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα, καθώς και η απαγόρευση προσέγγισης του θύματος σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων. Η δεύτερη κατηγορούμενη αφέθηκε ελεύθερη χωρίς όρους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η 47χρονη ισχυρίστηκε ενώπιον της ανακρίτριας ότι προχώρησε σε αυτή την πράξη επειδή πληροφορήθηκε πως ο 38χρονος διέδιδε ότι είχαν σεξουαλικές σχέσεις, κάτι που – όπως είπε – δεν ισχύει. «Θόλωσα όταν τον είδα», φέρεται να ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι δεν τον έλουσε με καυστικό υγρό, αλλά με απορρυπαντικό πιάτων.
Η συγκατηγορούμενή της αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, τονίζοντας ότι δεν έδωσε εκείνη το καυστικό υγρό στη φίλη της.
Το περιστατικό συνέβη γύρω στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο 38χρονος βρισκόταν με φίλους του στην περιοχή της Άνω Πόλης, όπου διαμένει. Τότε, οι δύο γυναίκες τον πλησίασαν και η 47χρονη του πέταξε το υγρό στο πρόσωπο.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους και αργότερα έλαβε εξιτήριο. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 38χρονος υποστηρίζει ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα στην όρασή του από το ένα μάτι.
