Λαγουβάρδος για πυρκαγιές: 9.000.000 στρέμματα έχουν καεί στην Ευρώπη από την αρχή του έτους, 454.000 στην Ελλάδα
Μόνο στην Ισπανία έχουν ήδη καεί περίπου 3.500.000 στρέμματα, η μεγαλύτερη έκταση τα τελευταία 20 χρόνια
Ένα ανησυχητικό μήνυμα για την πορεία της φετινής αντιπυρικής περιόδου έστειλε ο Κώστας Λαγουβάρδος με ανάρτησή του στο Facebook, δημοσιεύοντας διάγραμμα που αποτυπώνει τις καμένες εκτάσεις και τον αριθμό μεγάλων πυρκαγιών στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, μέχρι τις 19 Αυγούστου 2025 έχουν ήδη καταγραφεί 454.000 καμένα στρέμματα, αριθμός που κατατάσσει το έτος στην 5η χειρότερη θέση της τελευταίας εικοσαετίας.
Διαβάστε παρακάτω τι αναφέρει στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος
«Ένα ανησυχητικό διάγραμμα…
Το διάγραμμα που ακολουθεί δίνει τις καμένες εκτάσεις και τον αριθμό των μεγάλων πυρκαγιών για τη χώρα μας για τα τελευταία 20 έτη. Οι αριθμοί για το 2025 αφορούν μέχρι τις 19 Αυγούστου.
Ήδη το 2025, με 454.000 καμένα στρέμματα μέχρι τις 19/08, κατατάσσεται στην 5η χειρότερη θέση των τελευταίων 20 ετών όσον αφορά στις καμένες εκτάσεις.
Οι 5 χειρότερες χρονιές όσον αφορά στις καμένες εκτάσεις, παρατίθενται στη συνέχεια:
Έτος Καμένες εκτάσεις (στρ)
2007 2.717.000
2023 1.747.000
2021 1.307.000
2012 524.000
2025 454.000
Όσον αφορά στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι καμένες εκτάσεις μέχρι τις 19 Αυγούστου προσεγγίζουν συνολικά τα 9.000.000 στρέμματα, η μεγαλύτερη έκταση που έχει καταγραφεί τα τελευταία 20 χρόνια μέχρι αυτή την ημερομηνία.
Μόνο στην Ισπανία έχουν ήδη καεί περίπου 3.500.000 στρέμματα, η μεγαλύτερη έκταση τα τελευταία 20 χρόνια.
Πηγή δεδομένων: EFFIS - European Forest Fire Information System»
