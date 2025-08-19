Λαγουβάρδος για πυρκαγιές: 9.000.000 στρέμματα έχουν καεί στην Ευρώπη από την αρχή του έτους, 454.000 στην Ελλάδα
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιές Πυρκαγιές Κώστας Λαγουβάρδος

Λαγουβάρδος για πυρκαγιές: 9.000.000 στρέμματα έχουν καεί στην Ευρώπη από την αρχή του έτους, 454.000 στην Ελλάδα

Μόνο στην Ισπανία έχουν ήδη καεί περίπου 3.500.000 στρέμματα, η μεγαλύτερη έκταση τα τελευταία 20 χρόνια

Λαγουβάρδος για πυρκαγιές: 9.000.000 στρέμματα έχουν καεί στην Ευρώπη από την αρχή του έτους, 454.000 στην Ελλάδα
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα ανησυχητικό μήνυμα για την πορεία της φετινής αντιπυρικής περιόδου έστειλε ο Κώστας Λαγουβάρδος με ανάρτησή του στο Facebook, δημοσιεύοντας διάγραμμα που αποτυπώνει τις καμένες εκτάσεις και τον αριθμό μεγάλων πυρκαγιών στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, μέχρι τις 19 Αυγούστου 2025 έχουν ήδη καταγραφεί 454.000 καμένα στρέμματα, αριθμός που κατατάσσει το έτος στην 5η χειρότερη θέση της τελευταίας εικοσαετίας.

Διαβάστε παρακάτω τι αναφέρει στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος

«Ένα ανησυχητικό διάγραμμα…

Το διάγραμμα που ακολουθεί δίνει τις καμένες εκτάσεις και τον αριθμό των μεγάλων πυρκαγιών για τη χώρα μας για τα τελευταία 20 έτη. Οι αριθμοί για το 2025 αφορούν μέχρι τις 19 Αυγούστου.

Ήδη το 2025, με 454.000 καμένα στρέμματα μέχρι τις 19/08, κατατάσσεται στην 5η χειρότερη θέση των τελευταίων 20 ετών όσον αφορά στις καμένες εκτάσεις.

Οι 5 χειρότερες χρονιές όσον αφορά στις καμένες εκτάσεις, παρατίθενται στη συνέχεια:

Έτος                   Καμένες εκτάσεις (στρ)
2007                   2.717.000
Κλείσιμο
2023                   1.747.000
2021                    1.307.000
2012                    524.000
2025                   454.000

Όσον αφορά στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι καμένες εκτάσεις μέχρι τις 19 Αυγούστου προσεγγίζουν συνολικά τα 9.000.000 στρέμματα, η μεγαλύτερη έκταση που έχει καταγραφεί τα τελευταία 20 χρόνια μέχρι αυτή την ημερομηνία.

Μόνο στην Ισπανία έχουν ήδη καεί περίπου 3.500.000 στρέμματα, η μεγαλύτερη έκταση τα τελευταία 20 χρόνια.

Πηγή δεδομένων: EFFIS - European Forest Fire Information System»

Ένα ανησυχητικό διάγραμμα… Το διάγραμμα που ακολουθεί δίνει τις καμένες εκτάσεις και τον αριθμό των μεγάλων πυρκαγιών...

Posted by Lagouvardos Kostas on Monday, August 18, 2025





Ειδήσεις σήμερα:

Κέρδη και παγίδες μετά τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο για την Ουκρανία - Σε τι συμφώνησαν Τραμπ και Ευρωπαίοι

Σε σπείρα που έκλεβε επιβάτες σε ΜΜΜ ο 47χρονος που δολοφονήθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα - Το ποινικό παρελθόν του αδελφού του στην Αλβανία

Έρχονται τα πρώτα «ραβασάκια» με πρόστιμα-φωτιά για 350.000 οδηγούς για ανασφάλιστα ΙΧ, χωρίς ΚΤΕΟ και απλήρωτα τέλη
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης