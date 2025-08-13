Κινητοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης μετά τις πυρκαγιές

Χίος

Κλείσιμο

Αχαΐα

Ο ΔΕΔΔΗΕ βρίσκεται από την πρώτη στιγμή δίπλα στις τοπικές κοινωνίες που δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της χώρας, θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών και την ταχύτερη δυνατή επαναφορά της ηλεκτροδότησης.Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η επιχείρηση αποκατάστασης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με εκατοντάδες τεχνικούς και συνεργεία από όλη την Ελλάδα να επιχειρούν σε Χίο, Αχαΐα, Πρέβεζα και σε άλλα ενεργά μέτωπα.Στο νησί επιχειρούν πάνω από 45 τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ και συνεργαζόμενων εργολαβικών εταιρειών. Σημειώνεται ότι στη Χίο οι ζημιές είναι πολύ εκτεταμένες.Οι καμένοι στύλοι είναι περισσότεροι από 150 συνολικά. Για την αποκατάσταση των ζημιών θα απαιτηθούν πολλές ημέρες (πάνω από μια εβδομάδα)Στις 15:00 της Τετάρτης αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στα χωριά Κατάβαση και Σιδηρούντα.Σοβαρά προβλήματα παραμένουν σε Βολισσός, Ποτάμια, Πισπιλούντα, Χάλανδρα, Αφροδίσια, Κέραμος, Αγιάσματα, Λεπτόποδα, Εγρηγορός, Κουρούνια, Νενητούρια, Άγιο Γάλα, Πιραμά, Παρπαριά, Τρύπες, Μελανιός, Φυτά, Κηπουριές, Σπαρτούντα, Μάναγρος, Λήμνος, Λημνιά, Αγία Μαρκέλλα.Χωρίς ρεύμα παραμένουν και τα Ψαρά, τα οποία τροφοδοτούνται από τη Χίο μέσω υποβρυχίων καλωδίων. Βρίσκεται σε εξέλιξη μεταφορά Η/Ζ για προσωρινή τροφοδότηση.Από αύριο, η δύναμη του ΔΕΔΔΗΕ στη Χίο θα ενισχυθεί με επιπλέον συνεργεία από όλη τη χώρα. Τα συνεργεία παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, αναμένοντας οδηγίες της Πυροσβεστικής για ασφαλή πρόσβαση.Στην περιοχή των Συχαινών (βόρειο μέτωπο):Επαναηλεκτροδοτήθηκαν ο Ψαθόπυργος, το Δρέπανο, τα Αραχωβίτικα και τμήμα της Πάτρας.Εκτός παραμένουν τμήματα των Συχαινών, Μαγούλας, Πλατανίου, Πανεπιστημιούπολης, Κάτω & Άνω Καστριτσίου, Βούντενης, Μπάλλας, Χάραδρου, Βερναδείκων, Αγ. Βασιλείου, Ανθούπολης, Αμπελοκήπων.