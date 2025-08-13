Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και άλλες 4 περιφέρειες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για μια ακόμα φορά, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια