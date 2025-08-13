Στο Marie Claire Σεπτεμβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ, με εξώφυλλο τη Monica Bellucci
ΕΛΛΑΔΑ

Η απόλυτη Ιταλίδα σταρ σε μια προσωπική συνέντευξη κάτω από το χρυσό φως της Μεσογείου

Η Μόνικα Μπελούτσι λάμπει στο εξώφυλλο του νέου Marie Claire Σεπτεμβρίου.

H Ιταλίδα mega σταρ και απόλυτη σειρήνα αναδύεται πιο συγκλονιστική από ποτέ στο πανέμορφο όσο και οικείο μεσογειακό τοπίο, ενώ μοιράζεται μαζί μας αναμνήσεις από τα εφηβικά της χρόνια, σκέψεις για την οικογένειά της και τη συναισθηματική της διαμόρφωση
Η Μπελούτσι δηλώνει γεμάτη στα 60 της και αγκαλιάζει τις πτυχές της ζωής της που την κάνουν ευτυχισμένη, όχι μόνο αυτή την υποκριτική, αλλά κυρίως τη συντροφικότητα και τη μητρότητα.
Όπως πάντα ο Σεπτέμβριος φαντάζει πιο ελκυστικός στην ιδέα της νέας μόδας που φέρνει μαζί του.
Καλωσορίζουμε τη σεζόν με ζωντανά χρώματα και αξεσουάρ
και ανακαλύπτουμε τις οκτώ αγορές που θα φρεσκάρουν αμέσως την γκαρνταρόμπα μας.
Κάτω από τον γλυκό φθινοπωρινό ήλιο, σε ένα αρχοντικό στον υπέροχο Κάμπο της Χίου, δοκιμάζουμε δερμάτινα πανωφόρια, μίνι φούστες, ψηλές μπότες και πολυτελή κοσμήματα.
Για τα νέα trends, υπάρχει πάντα το Παρίσι: Μια βόλτα στους πιο γνωστούς δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας με ό,τι καινούργιο προτείνουν οι σχεδιαστές για τους μήνες που έρχονται.
Κι επειδή η ιστορία της μόδας έχει πάντα ενδιαφέρον, θυμόμαστε την Αμερικανίδα σχεδιάστρια Κλερ ΜακΚάρντελ, τη γυναίκα που αποτύπωσε στις συλλογές της τη γυναικεία χειραφέτηση.
Όλες οι γυναίκες (κι ένας άνδρας) που αγαπάμε τον Σεπτέμβριο
Μιλώντας αποκλειστικά στο ελληνικό Marie Claire με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας του, Eddington, στο πρόσφατο φεστιβάλ των Καννών, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός προειδοποιεί ότι η σιωπή, η απομόνωση και οι αλγόριθμοι μας σκοτώνουν αργά.
Συναντάμε την πολυπράγμονα Δανάη Λουκάκη, που ξεκίνησε από το underground Λονδίνο για να κατακτήσει τη μικρή οθόνη και να συνεργαστεί με τη Νία Βαρντάλος στο θεατρικό σανίδι.
Με αφορμή το ντοκιμαντέρ «Tell Me Everything», κάνουμε μία αναδρομή στη ζωή και στην καριέρα της Μπάρμπαρα Γουόλτερς, της σταρ δημοσιογράφου που άνοιξε το δρόμο για τις φιλόδοξες γυναίκες στα media.
Στη νέα κοινωνία που διαμορφώνεται μετά την κόβιντ εποχή, η ευτυχία μοιάζει να συνταγογραφείται. Οι άνθρωποι πέφτουν στην παγίδα της Α.Ι. συντροφικότητας καθώς οι εταιρείες τεχνολογίας έρχονται να εκμεταλλευτούν την επιδημία της μοναξιάς. Εναποθέτουμε τις ελπίδες μας στην Gen Z και τον τρόπο που διαπραγματεύεται την οικειότητα, την επιθυμία και την αγάπη.
Στο ραντάρ της ομορφιάς, ένας χρήσιμος οδηγός για αγορές για κάθε budget!
Η αγάπη μας για το αληθινά ξεχωριστό design μας οδηγεί αυτόν το μήνα σε μια συνάντηση με τη σχεδιάστρια κοσμημάτων Δάφνη Τσιτσιλιάνη, αλλά και
την interior architect Ruth Gattegno, που ανακάλυψε σε ένα νεοκλασικό διατηρητέο κτίριο στο Κολωνάκι το ιδανικό σκηνικό για την προσωπική και επαγγελματική της ζωή.
Ανεξάρτητα από το πόσο λατρεύουμε τα χρώματα, βλέπουμε με ενθουσιασμό τη συνεργασία του Πέδρο Αλμοδόβαρ με τη Roche Bobois για τη δημιουργία μίας συλλογής επίπλων και αντικειμένων.
