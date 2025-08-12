Αναζωπυρώθηκε η φωτιά στη Βόλβη - Μήνυμα από το 112 για να εκκενωθεί το Βαϊοχώρι
Αναζωπυρώθηκε η φωτιά στη Βόλβη - Μήνυμα από το 112 για να εκκενωθεί το Βαϊοχώρι
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και δύο ελικόπτερα
Σε εξέλιξη είναι την Τρίτη πυρκαγιά στο Βαϊοχώρι, στη Βόλβη, μια αναζωπύρωση από τη φωτιά που καίει από χθες σε δασική έκταση στην περιοχή.
Στο σημείο επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 5 τμήματα πεζοπόρο και από αέρος δύο ελικόπτερα.
Γύρω στις 19:00 εστάλη μήνυμα από το 112 για την εκκένωση των κατοίκων από το Βαϊοχώρι προς τη Νυμφόπετρα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βαϊοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Νυμφόπετρα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
