Αναζωπυρώθηκε η φωτιά στη Βόλβη - Μήνυμα από το 112 για να εκκενωθεί το Βαϊοχώρι

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και δύο ελικόπτερα

Σε εξέλιξη είναι την Τρίτη πυρκαγιά στο Βαϊοχώρι, στη Βόλβη, μια αναζωπύρωση από τη φωτιά που καίει από χθες σε δασική έκταση στην περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 5 τμήματα πεζοπόρο και από αέρος δύο ελικόπτερα.


Γύρω στις 19:00 εστάλη μήνυμα από το 112 για την εκκένωση των κατοίκων από το Βαϊοχώρι προς τη Νυμφόπετρα.

