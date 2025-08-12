Αναζωπυρώθηκε η φωτιά στη Βόλβη - Μήνυμα από το 112 για να εκκενωθεί το Βαϊοχώρι

Σε εξέλιξη είναι την Τρίτη πυρκαγιά στο, μια αναζωπύρωση από τη φωτιά που καίει από χθες σε δασική έκταση στην περιοχή.Στο σημείο επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 5 τμήματα πεζοπόρο και από αέρος δύο ελικόπτερα.Γύρω στις 19:00 εστάλη μήνυμα από το 112 για την εκκένωση των κατοίκων από το Βαϊοχώρι προς τη Νυμφόπετρα.