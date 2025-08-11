Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Νεκρός 92χρονος στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης
Στον 92χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, χωρίς αποτελέσματα
Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε το πρωί 92χρονος στη χερσαία ζώνη του λιμένα Αλεξανδρούπολης.
Στο σημείο μετέβησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής Αλεξανδρούπολης. Στον 92χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, χωρίς αποτελέσματα.
Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.
