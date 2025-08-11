Νεκρός 92χρονος στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης
Νεκρός 92χρονος στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης

Στον 92χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, χωρίς αποτελέσματα

Νεκρός 92χρονος στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης
Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε το πρωί 92χρονος στη χερσαία ζώνη του λιμένα Αλεξανδρούπολης.

Στο σημείο μετέβησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής Αλεξανδρούπολης. Στον 92χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, χωρίς αποτελέσματα.

Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

