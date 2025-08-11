Συνδρομή εναέριων δυνάμεων στην Αλβανία για την αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς
Ελλάδα Αλβανία Φωτιά Πυροσβεστικά αεροσκάφη

Συνδρομή εναέριων δυνάμεων στην Αλβανία για την αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς

Δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη PZL απογειώθηκαν από την Κέρκυρα για να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις στη Φοινίκη

Συνδρομή εναέριων δυνάμεων στην Αλβανία για την αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς
Η Ελλάδα ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα της Αλβανίας για συνδρομή στην αντιμετώπιση της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς, στην περιοχή Krongj του Δήμου Φοινίκης, αποστέλλοντας εναέρια μέσα.

Μετά από επίσημο αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Αλβανίας προς το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), η χώρα μας προχώρησε στην αποστολή δύο πυροσβεστικών αεροσκαφών τύπου PZL από την αεροπορική βάση της Κέρκυρας.

Τα αεροσκάφη κατευθύνθηκαν στην πληγείσα περιοχή με στόχο να ενισχύσουν τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης της γειτονικής χώρας.


