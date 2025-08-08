Σεισμός 4 Ρίχτερ στην Ερέτρια της Εύβοιας
ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός Σεισμός τώρα Σεισμός στην Εύβοια Ερέτρια

Σεισμός 4 Ρίχτερ στην Ερέτρια της Εύβοιας

Έγινε αισθητός και στα βόρεια προάστια της Αττικής

Σεισμός 4 Ρίχτερ στην Ερέτρια της Εύβοιας
12 ΣΧΟΛΙΑ
Σεισμός 4 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (8/8) στις 20.56 στην Ερέτρια της Εύβοιας.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού, εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα ανατολικά - βορειοανατολικά της Ερέτριας, με εστιακό βάθος 11,6 χιλιόμετρα.

seismos-eretria

Μάλιστα, ο σεισμός έγινε αισθητός και στα βόρεια προάστια της Αττικής.

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Πρέπει να το δούμε 

Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, σε ανάρτησή του στο Facebook σημειώνει πως στην περιοχή έχει σεισμούς τις τελευταίες ημέρες και τα μεγέθη μεγαλώνουν, για αυτό «θα πρέπει να το δούμε». 

«Σεισμός μεγέθους 4,0 στα βόρεια της Ερέτριας, αισθητός και στην Αττική. Επειδή από μέρες κουνάει εκεί και τα μεγέθη μεγαλώνουν θα πρέπει να το δούμε. Από αύριο», γράφει ο κ. Παπαδόπουλος. 

papadopoylos

Ειδήσεις σήμερα:

Λένα Σαμαρά: Με καθαρό ιατρικό ιστορικό, έκανε επιληπτικό επεισόδιο και ακολούθησε η ανακοπή

Μεγάλη μάχη της πυροσβεστικής με τη φωτιά στην Ανατολική Αττική - Ενισχύονται οι δυνάμεις, καίγονται σπίτια στην Παλαιά Φώκαια

ΑΑΔΕ: Μαζικοί έλεγχοι για φοροδιαφυγή σε όλο το Αιγαίο - Πρόστιμα και λουκέτα σε Μύκονο, Πάρο, Μήλο και Χανιά
12 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης