Σεισμός 4 Ρίχτερ στην Ερέτρια της Εύβοιας
Έγινε αισθητός και στα βόρεια προάστια της Αττικής
Σεισμός 4 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (8/8) στις 20.56 στην Ερέτρια της Εύβοιας.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού, εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα ανατολικά - βορειοανατολικά της Ερέτριας, με εστιακό βάθος 11,6 χιλιόμετρα.
Μάλιστα, ο σεισμός έγινε αισθητός και στα βόρεια προάστια της Αττικής.
Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Πρέπει να το δούμε
Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, σε ανάρτησή του στο Facebook σημειώνει πως στην περιοχή έχει σεισμούς τις τελευταίες ημέρες και τα μεγέθη μεγαλώνουν, για αυτό «θα πρέπει να το δούμε».
«Σεισμός μεγέθους 4,0 στα βόρεια της Ερέτριας, αισθητός και στην Αττική. Επειδή από μέρες κουνάει εκεί και τα μεγέθη μεγαλώνουν θα πρέπει να το δούμε. Από αύριο», γράφει ο κ. Παπαδόπουλος.
