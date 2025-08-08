Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Χαλκιδική: Ομπρέλα που την πήρε ο αέρας, καρφώθηκε στο πόδι 26χρονης
Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Πολυγύρου
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 26χρονη την οποία την ώρα που απολάμβανε τον ήλιο στην παραλία του Ποσειδίου στη Χαλκιδική, την τραυμάτισε ομπρέλα θαλάσσης, που έφυγε από τη θέση της λόγω των δυνατών ανέμων και καρφώθηκε στο πόδι της.
Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1 το μεσημέρι. Η 26χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Πολυγύρου.
