Χαλκιδική: Ομπρέλα που την πήρε ο αέρας, καρφώθηκε στο πόδι 26χρονης
ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκιδική Ατύχημα Ομπρελα Τραυματίας

Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Πολυγύρου

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 26χρονη την οποία την ώρα που απολάμβανε τον ήλιο στην παραλία του Ποσειδίου στη Χαλκιδική, την τραυμάτισε ομπρέλα θαλάσσης, που έφυγε από τη θέση της λόγω των δυνατών ανέμων και καρφώθηκε στο πόδι της.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1 το μεσημέρι. Η 26χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Πολυγύρου.



