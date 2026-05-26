ΕΦΚΑ: Διευκρινίσεις για λάθος στις εισφορές του 2025, αναστέλλεται η πληρωμή της πρώτης δόσης
Όσοι ασφαλισμένοι έλαβαν χρεωστική εκκαθάριση εισφορών για το 2025, καλούνται να μην λάβουν υπόψη τα σχετικά ειδοποιητήρια από τον ΕΦΚΑ, καθώς θα υπάρξει νέα εκκαθάριση τον Ιούνιο. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο φορέας κάνοντας λόγο για κάποιο λάθος κατά τον πρώτο υπολογισμό των εισφορών.
Σε ανακοίνωση η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αναφέρει ότι, κατά την ολοκλήρωση της εκκαθαριστικής διαδικασίας ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών για το έτος 2025, σε μικρό ποσοστό εκκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2025, λόγω των παρατάσεων που είχαν δοθεί για την υποβολή των ΑΠΔ, ενόψει της μετάπτωσης στο νέο ΟΠΣ.
Όπως τονίζει, εντός του Ιουνίου 2026 πρόκειται να πραγματοποιηθεί τροποποιητική εκκαθάριση με βάση τα νεότερα στοιχεία.
Έτσι για τους ασφαλισμένους στους οποίους έχει προκύψει χρεωστική εκκαθάριση, λόγω έλλειψης των ανωτέρω στοιχείων, δεν απαιτείται η καταβολή της πρώτης δόσης, με καταληκτική ημερομηνία την 29/05/2026, καθώς αναμένεται ο επανυπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών.
Για τους ασφαλισμένους στους οποίους έχει προκύψει χρεωστική εκκαθάριση, λόγω έλλειψης των ανωτέρω στοιχείων, δεν απαιτείται η καταβολή της πρώτης δόσης, με καταληκτική ημερομηνία την 29/05/2026, καθώς αναμένεται ο επανυπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών».
Η ανακοίνωση του Φορέα«Τροποποιητική Εκκαθάριση Ασφαλιστικών Εισφορών Μη Μισθωτών έτους 2025
Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι, κατά την ολοκλήρωση της εκκαθαριστικής διαδικασίας ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών για το έτος 2025, σε μικρό ποσοστό εκκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2025, λόγω των παρατάσεων που είχαν δοθεί για την υποβολή των ΑΠΔ, ενόψει της μετάπτωσης στο νέο ΟΠΣ.
