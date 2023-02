«Leaving behind»: Έκθεση Φωτογραφίας από τους Γιατρούς του Κόσμου για την προσφυγική κρίση από την Ουκρανία

Στο πλαίσιο του προγράμματος O.D.I.SO.S Open Democracy in a Society of Solidarity, οι Γιατροί του Κόσμου διοργανώνουν, από τις 14 ως τις 16 Φεβρουαρίου, έκθεση φωτογραφίας και θεματικές συζητήσεις στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων.Η φωτογραφική έκθεση με τίτλο «Покидаю / Leaving behind*» στοχεύει στην ενημέρωση για την προσφυγική κρίση από την Ουκρανία. Έχοντας κλείσει 10 μήνες ανθρωπιστικής δράσης στην Ουκρανία, οι Γιατροί του Κόσμου -Ελλάδας παρουσιάζουν φωτογραφικό υλικό και αφηγήσεις από το πρόσφατο έργο τους. Πρόκειται επί της ουσίας για μια σειρά 32 φωτογραφιών με κύριο θέμα την Αποστολή των Γιατρών του Κόσμου στην Ουκρανία και στα σύνορα Ουκρανίας / Ρουμανίας.Η έκθεση παρουσιάζεται στο πλαίσιο του προγράμματος των Γιατρών του Κόσμου O.D.I.SO.S Open Democracy in a Society of Solidarity, που υλοποιείται με την υποστήριξη της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Ελλάδα και του Alumni Engagement Innovation Fund.Μέσα από τη ματιά του διακεκριμένου φωτογράφου Γιάννη Γιαννακόπουλου, οι φωτογραφίες έχουν έντονο αφηγηματικό χαρακτήρα και αποτυπώνουν όλα όσα οι Γιατροί του Κόσμου-Ελλάδας είδαν, βίωσαν έντονα και έγιναν μάρτυρες. Ο φωτογραφικός φακός επικεντρώθηκε πολλές φορές στα παιδιά, τις γυναίκες και την Τρίτη ηλικία, την ευαίσθητη αυτή πλευρά των ομάδων που αποτελούν τον υπ’ αριθμό 1 στόχο (ηθελημένο ή μη) των σύγχρονων τραγωδιών που βιώνει η ανθρωπότητα.Οι Γιατροί του Κόσμου-Ελλάδας μέσα από την έκθεση «Покидаю / Leaving behind» επιδιώκουν να μοιραστούν με την κοινή γνώμη κοινές αλήθειες και κοινές πρωτοβουλίες.«Στα δικά μου μάτια αυτή η φωτογραφία έχει μια ιδιαιτερότητα.. μου γίνεται οικεία με τον καιρό. Είναι τα χρώματα, όλο το σκηνικό, η δύση, το χιόνι πάνω της, η ομίχλη, η διαχωριστική κορδέλα, λες κι είναι φτιαχτό, αλλά και κάτι άλλο.. δεν μπορώ να το προσδιορίσω.. ίσως γιατί στη θέση της θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε από εμάς…Είναι ένας άνθρωπος που κρυώνει, πεινάει, αλλά που προσπαθεί να φτάσει κάπου πιο καλά... θα μπορούσαμε να είμαστε όλοι εμείς…»Γιάννης Γιαννακόπουλος για το εξώφυλλο της έκθεσηςΟι Γιατροί του Κόσμου-Ελλάδας έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής πάνω από 100 τόνους ειδών πρώτης ανάγκης (κυρίως φάρμακα και ιατρικά αναλώσιμα) και έχουν ήδη πραγματοποιήσει 25 ανθρωπιστικές αποστολές στην Ουκρανία, συνοδεύοντας τα είδη πρώτης ανάγκης. Μέχρι στιγμής, εκτιμάται ότι οι δραστηριότητες των Γιατρών του Κόσμου για την Ουκρανία έχουν ωφελήσει άμεσα περισσότερους από 17.000 ανθρώπους, ενώ ο αριθμός των έμμεσα ωφελούμενων υπολογίζεται σε 550.000.