Η Σκότλαντ Γιαρντ ψάχνει τον Έλληνα «σύμβουλο» με την Porsche

Ωστόσο, διεμήνυσε στις ελληνικές αρχές ότι χρειάζονται καταδικαστική απόφαση εις βάρος του «συμβούλου» για να προχωρήσουν την έρευνά τους. Ο ίδιος πάντως ισχυριζόταν ότι τα τιμολόγια-πιστοποιητικά πώλησης φορτίου που εξέδιδε ήταν στο όνομα της σκωτσέζικης εταιρείας, οπότε δεν υπήρχε λόγος να κατατεθούν στις ελληνικές φορολογικές αρχές, όπως και το συμβόλαιο μεταξύ της εταιρείας του και των πελατών του. Σημειώνεται ότι οι πελάτες του μέχρι τις 28/1/2021 ήταν περίπου διακόσιοι.Στην Ελλάδα, με διάταξη της Αρχής Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, διατάχθηκε η δέσμευση κάθε περιουσίας, των τραπεζικών λογαριασμών, τίτλων επενδυτικών στοιχείων ή χρηματοπιστωτικών προϊόντων που είναι στο όνομα του 55χρονου και της εταιρείας του. Σημειώνεται ότι οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν πρόσφατα στην ταυτοποίηση των στοιχείων του «συμβούλου», ωστόσο δεν έχει εκδοθεί ακόμα ένταλμα σύλληψης εναντίον του.Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες άλλαζε συνεχώς ταυτότητες. Το «ΘΕΜΑ» επικοινώνησε με τη σύζυγο του 55χρονου συμβούλου, η οποία διευκρίνισε ότι δεν είναι πια μαζί, ενώ δεν θέλησε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά με την υπόθεση.Μια άλλη πτυχή της υπόθεσης που παρουσιάζει ενδιαφέρον και περιλαμβάνεται στη δικογραφία είναι η σχέση του 55χρονου συμβούλου με έναν γνωστό επιχειρηματία ο οποίος ήταν εμπλεκόμενος σε χρηματιστηριακή απάτη και είχε βρεθεί κατηγορούμενος για κακουργηματική απάτη εις βάρος επενδυτών, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος , παράβαση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας κ.λπ.Αναφέρεται χαρακτηριστικά στο επίμαχο απόσπασμα: «Μεταξύ άλλων, τον Σεπτέμβριο του 2021, ο Φ. [υπάλληλος της εταιρείας του 55χρονου συμβούλου] πληροφορήθηκε από υπάλληλο και πελάτη του Κ.Α., ότι ο επιχειρηματίας [...] “δασκάλεψε” τον Κ.Α. να επικαλεστεί προβλήματα ρευστοποίησης λόγω δυσμενών εξελίξεων στις αγορές και άλλα παρόμοια, μετά τη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού επενδυμένων κεφαλαίων πελατών, μιμούμενος την κίνηση συγκεκριμένου επιχειρηματία με εισηγμένη εταιρεία, που το 1999 είχε αντλήσει από το χρηματιστήριο πολλά εκατομμύρια, τα οποία οικειοποιήθηκε παράνομα, με αποτέλεσμα να τιμωρηθεί με λίγους μόνο μήνες φυλακή».Σημειώνεται ότι από τις αρχές του 2021 και μετά, παρά το γεγονός ότι το οικονομικό πρόβλημα στις εταιρείες του 55χρονου συμβούλου ήταν πλέον φανερό, ο ίδιος συνέχιζε να διακινεί φορτία, όπως προέκυπτε από την απεσταλμένη αλληλογραφία προς τους υπαλλήλους του, με σκοπό κυρίως την ανανέωση των θέσεων των πελατών του. Εν ολίγοις, έκανε κάθε είδους τέχνασμα για να τους πείσει να παραμείνουν στην αγορά, χωρίς να ζητούν την απόδοση των «μεριδίων τους».Σύμφωνα πάντα με το περιεχόμενο της δικογραφίας, ο 55χρονος «σύμβουλος» είχε προσωπικό πελάτη και στενό του φίλο τον εν λόγω επιχειρηματία, ο οποίος είχε επενδύσει κεφάλαιο 2 εκατ. ευρώ, όπως επιβεβαίωσε μία υπάλληλός σε έναν στενό συνεργάτη του «συμβούλου».Κανείς δεν γνωρίζει μέχρι τώρα τι απέγιναν τα χρήματα του επιχειρηματία και κατά πόσο στράφηκε και εκείνος εναντίον του «συμβούλου» με προσφυγή στη Δικαιοσύνη, αλλά ο στενός συνεργάτης του «συμβούλου» ήταν και αυτός μεταξύ των εξαπατηθέντων. Zήτησε την ποινική δίωξη του 55χρονου, τον οποίο κατηγόρησε ότι τον εξαπάτησε, με αποτέλεσμα να χάσει μαζί με τη σύζυγό του ποσό που ανέρχεται σε 582.330 ευρώ και 522.669,60 δολάρια ΗΠΑ.Η συγκεκριμένη καταγγελία έγινε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ρόδου από τη σύζυγο του συνεργάτη του 55χρονου συμβούλου, η οποία εργαζόταν ως υπάλληλος του υποκαταστήματός του στη Ρόδο!Στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης εκκρεμούν 12 μηνύσεις που αντιστοιχούν σε 31 παθόντες, εκ των οποίων οι 23 είναι φυσικά πρόσωπα και οι υπόλοιπες 8 αφορούν νομικά πρόσωπα με έδρα την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στις 9 από τις 12 μηνύσεις εγκαλούμενος είναι και ο Φ., πωλητής της εταιρείας του 55χρονου συμβούλου και στο περιεχόμενό τους περιγράφεται ο διαχειριστικός ρόλος και των τριών πωλητών, οι οποίοι ενεργούσαν καθ’ υπόδειξη του Κ.Α.Συγκεκριμένα, στις εκκρεμείς εγκλήσεις περιλαμβάνονται: η μήνυση της εταιρείας Acrot LTD για απάτη, με προκληθείσα οικονομική ζημία 614.330,50 ευρώ. Οι μηνύσεις των εταιρειών Goldwing Shipping Company με έδρα στη Μονρόβια Λιβερίας, Crescendo Maritime Co με έδρα τα Νησιά Μάρσαλ , Kaufman Trading LTD με έδρα τη Λευκωσία Κύπρου, με συνολική προκληθείσα ζημιά 2.960.293,05 δολαρίων ΗΠΑ.Εγκληση της εταιρείας Rodertine Limited με έδρα τη Λευκωσία Κύπρου με προκληθείσα ζημιά ύψους 3.146.814,06 και 1.663.320,05 δολαρίων ΗΠΑ. Μήνυση του Γ.Μ. για 182.470,80 δολάρια ΗΠΑ και έγκληση της εταιρείας Drisa Holdings Group με έδρα τη Μονρόβια Λιβερίας, με το ύψος της προκληθείσας ζημιάς να φτάνει τα 1.312.164,11 δολάρια ΗΠΑ.Παρακάτω αναφέρεται η περίπτωση δύο αδερφών, του Φ.Κ. και της Α.Κ., οι οποίοι είχαν αποταμιεύσει ένα κεφάλαιο περίπου 370.000 ευρώ την εποχή που εργάζονταν στο εξωτερικό και όταν επέστρεψαν στην Ελλάδα αποφάσισαν να επενδύσουν αυτά τα χρήματα στην εταιρεία του 55χρονου «συμβούλου».«Ολες τις κινήσεις τις έκανε ο αδερφός μου και αυτό που ξέρω είναι ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, που του παρουσιάστηκε ως ειδικός στην αγορά των πετρελαιοειδών και μας υποσχέθηκε καλές αποδόσεις, μας εξαπάτησε και μας κατέστρεψε», λέει στο «ΘΕΜΑ» η Α.Κ. Αντίστοιχη περίπτωση είναι και αυτή ενός γουναρά από την Καστοριά, ο οποίος κατέθεσε μήνυση κατά του 55χρονου «συμβούλου» με την Porsche, κατηγορώντας τον ότι του «έφαγε» 69.669, 27 ευρώ.Μεγάλη ήταν η οικονομική ζημιά που κατήγγειλαν οι εκπρόσωποι των εταιρειών Halcyon Ship Management και Lithos-Act, ύψους 2.881.820,89 δολαρίων ΗΠΑ, 455.883,99 δολαρίων ΗΠΑ και 220,326,46 δολαρίων ΗΠΑ αντίστοιχα. Μάρτυρας σε αυτή την υπόθεση είναι ο Φ., υπάλληλος του 55χρονου.Σύμφωνα πάντα με το περιεχόμενο της δικογραφίας, η συνολική οικονομική ζημιά από τη δράση του Α.Κ. δεν δύναται να υπολογιστεί επακριβώς λόγω των «μη περιορισμένων απαιτήσεων» για καταβολή χρηματικών ποσών, καθώς ακόμα διερευνάται ο αριθμός των θυμάτων. Εκτιμάται ότι τα ποσά που έχουν διακινηθεί στην εγχώρια και μη αγορά είναι πολλαπλάσια του όγκου των καταβληθέντων κεφαλαίων των παθόντων, με δεδομένη τη μακροχρόνια παράνομη δραστηριότητα του 55χρονου «συμβούλου» με την Porsche.Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι ο κίνδυνος για την προσέλκυση ανυποψίαστων πολιτών εξακολουθεί να υφίσταται, καθώς ο «σύμβουλος» έχει προχωρήσει σε αλλαγή έδρας της εταιρείας, αλλά στη διατήρηση της επωνυμίας της, ενώ κρατά ενεργή και την ιστοσελίδα της. Επιπλέον, εκτιμάται ότι ο Α.Κ. έχει στη διάθεσή του τεράστια χρηματικά ποσά αλλά και διασυνδέσεις σε χώρες του εξωτερικού, όπου ενδέχεται να έχει διαφύγει...