Ευάγγελος Μπούσης και Πίτερ Ντούντας: Η κοσµική βάφτιση που έκανε µαλλιά κουβάρια Εκκλησία και social media

Πίτερ Ντούντας και Ευάγγελος Μπούσης

Oι δύο γονείς με τα παιδιά τα οποία απέκτησαν μέσω παρένθετης μητέρας

Στη βάφτιση των δύο παιδιών, χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος

Ο Ευάγγελος Μπούσης με τη Βίκυ Καγιά

O Πίτερ Ντούντας με τη Ναόμι Κάμπελ

Μετά τη χαρά για τη βάφτιση των δύο παιδιών του Ευάγγελου, η οικογένεια Μπούση βιώνει πάλι στιγμές ευτυχίας: ο μικρός γιος Γιώργος και η εκλεκτή της καρδιάς του Αναστασία παντρεύονται στη Μύκονο

Πέρα από τη λάμψη και την παγκόσμια προβολή που έλαβε, εκτός από τις διεθνείς και εγχώριες διασημότητες οι οποίες συναθροίστηκαν και παρέστησαν στη χριστιανική βάπτιση των δύο τέκνων του ομόφυλου ζευγαριού Ευάγγελου Μπούση και Πίτερ Ντούντας, το εν λόγωεξελίσσεται σε μείζονΗ κρίση στους κόλπους της Εκκλησίας εξ αφορμής της βάπτισης που τελέστηκε το Σάββατο 9 Ιουλίου, στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη, φαίνεται πως προκλήθηκε -αλλά και υποδαυλίζεται- από μια διπλή ασάφεια: αφενός δεν υπάρχει επίσημη και ξεκάθαρη θέση της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και Πάσης Ελλάδος σε σχέση με τις βαπτίσεις παιδιών γκέι ζευγαριών (ωστόσο, από την πλευρά της η Εκκλησία ανεπίσημα διευκρινίζει ότι βαφτίζει τα παιδιά εφόσον το θέλουν οι νόμιμοι κηδεμόνες τους ανεξάρτητα από το τι είναι αυτοί).Αφετέρου, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Αμερικής Ελπιδοφόρος, ένας ιεράρχης υψηλής περιωπής ο οποίος τέλεσε το μυστήριο, κατηγορείται ευθέως από τον εν Χριστώ αδελφό του, τον Μητροπολίτη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης Αντώνιο, ότι «ενήργησεν αυτοβούλως, αυθαιρέτως και αντικανονικώς εντός της Μητροπόλεώς μου».Ο Σεβασμιότατος κ. Αντώνιος στρέφεται εκ των υστέρων εναντίον του επίσης Σεβασμιοτάτου κ. Ελπιδοφόρου, καταλογίζοντάς του, εν ολίγοις, δόλο. Διότι, όπως εξηγεί στο υπόμνημά του προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, «ενώ ο Σεβασμιότατος Αμερικής εγνώριζε καλώς ότι τα παιδιά δεν ανήκουν εις οικογένειαν κατά τα θέσμια της Εκκλησίας, ουδέν ανέφερε εις εμέ». Τι θα γινόταν εάν ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής είχε ενημερώσει τον Μητροπολίτη Γλυφάδας περί των λεπτομερειών της βάπτισης; Σύμφωνα με τον κ. Αντώνιο, «θα είχον αναφερθή εις την Ιεράν Σύνοδον προκειμένου Αύτη να αποφασίση περί του πρακτέου».Το ενδοεκκλησιαστικό σίριαλ ακολουθεί τη δική του πορεία, με τις λίγο-πολύ αναμενόμενες συγκρούσεις ανάμεσα στην πιο συντηρητική -ή και σκληροπυρηνική, πουριτανική τάση- και τους πιο προοδευτικούς ιεράρχες. Ωστόσο, τα ποιμαντικά ζητήματα της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας ουδόλως απασχολούν τους Ευάγγελο Μπούση και Πίτερ Ντούντας, οι οποίοι έμειναν πανευτυχείς, έχοντας απολαύσει στο έπακρο ένα από τα πλέον χαρμόσυνα γεγονότα της κοινής, οικογενειακής ζωής τους. Διότι η εν λόγω βάπτιση προγραμματιζόταν επί τέσσερις ολόκληρους μήνες. Επιφανείς προσκεκλημένοι από όλο τον κόσμο είχαν ειδοποιηθεί εγκαίρως και στο ξενοδοχειακό συγκρότημα της Αθήνας «Four Seasons Astir Palace» οι προετοιμασίες είχαν ξεκινήσει αντιστοίχως νωρίς.Ο δε Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος ανταποκρίθηκε στο αίτημα που απηύθυνε η οικογένεια ομογενών επιχειρηματιών Μπούση, καθώς ο Σεβασμιότατος γνώριζε ήδη ότι στην Ελλάδα θα ήταν δύσκολο να βρεθεί ιερωμένος πρόθυμος να τελέσει το μυστήριο. Το κώλυμα, προφανώς, έγκειται στο ότι οι γονείς των δύο τέκνων είναι άτομα του ιδίου φύλου. Το πρόσωπο-κλειδί στην υπέρβαση των δυσκολιών ήταν η μητέρα του Ευάγγελου Μπούση, Ελένη. Πρόκειται για τη σύζυγο του Δημήτρη Μπούση, εύπορου ομογενή επιχειρηματία, δημιουργού και ιδιοκτήτη της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Cermak Fresh Market.Προσωπικότητα με μεγάλη αίγλη στις ΗΠΑ, πασίγνωστη στην ομογενειακή κοινότητα -και όχι μόνο- κυρίως λόγω των αγαθοεργιών στις οποίες επιδίδεται συστηματικά, η Ελένη Μπούση κατάφερε να δώσει τη λύση στον γόρδιο δεσμό. Εξάλλου εκείνη και ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος συνδέονται με πολυετή και στενή φιλία.Η Ελένη Μπούση είναι κάτοχος πτυχίου Παιδοψυχολογίας και έχει αναπτύξει έντονη φιλανθρωπική δράση στις ΗΠΑ. Κατοικεί μόνιμα στο Σικάγο, μαζί με την υπόλοιπη οικογένεια Μπούση και βοηθά οργανώσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Αμερική, στην Τζαμάικα, στην Κούβα κ.α. Η κυρία Μπούση είναι πρόεδρος του Hippocratic Cancer Research Foundation, ενώ συντηρεί γηροκομείο στο Σικάγο. Εξυπακούεται ότι η οικογένεια Μπούση είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στις ανάγκες ομογενών και τα μέλη της τιμούν την καταγωγή τους, με συχνά ταξίδια στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, τη Νεστάνη Τρίπολης.Στην Ελλάδα ευρύτερα γνωστός είναι ο μεγαλύτερος γιος, Μιχάλης Μπούσης, ο οποίος είναι πρόεδρος της ΠΑΕ ΟΦΗ. Ο μικρότερος αδελφός του, ο Γιώργος ή Τζορτζ Μπούσης (ο οποίος, μάλιστα, παντρεύεται αύριο στη Μύκονο) είναι ο ίδιος ένας εξαιρετικά επιτυχημένος επιχειρηματίας στον τομέα της τεχνολογίας. Το τέταρτο τέκνο της Ελένης και του Δημήτρη Μπούση, είναι η μοναδική κόρη τους, η Βικτώρια, η οποία είναι εγκατεστημένη στο Λος Αντζελες. Ασχολείται με την παραγωγή θεαμάτων, μέσω της εταιρείας Bousis Film Company, την οποία ίδρυσε και διοικεί. Η οικογένεια Μπούση παρέστη στη βάπτιση των δύο τέκνων του Ευάγγελου και του Πίτερ, ενώ αμέσως μετά μετέβησαν στη Μύκονο για τον γάμο του Γιώργου Μπούση με την Ελληνοαμερικανίδα Αναστασία Παντελίδη.Τα παιδιά του Ευάγγελου και του Πίτερ κυοφορήθηκαν από παρένθετη μητέρα και ήταν προαποφασισμένο από το ζεύγος ότι ο πρωτότοκος γιος τους θα έπαιρνε το όνομα Αλέξιος-Πίτερ, ενώ η κόρη Ελένη-Βιργινία. Στην κοινή βάπτισή τους οι ανάδοχοι ήταν τέσσερις για κάθε παιδί. Oι κυρίες Ευγενία Νιάρχου, Μπιάνκα Μπραντολίνι (μέλος της δυναστείας Ανιέλι, μοντέλο, influencer), Νατάλια Μπλασκοβίκοβα-Χάουι και Αϊσεγκούλ Ντεμίρ ανέλαβαν το κορίτσι. Οι κύριοι Τζορτζ Μπούσης, Μπόρις Νίκολιτς, Σαμ Τζάραντεχ και Τζορτζ Κορτίνα βάπτισαν το άρρεν τέκνο.Ο Ευάγγελος Μπούσης και ο Πίτερ Ντούντας, όπως εξήγησαν στους προσκεκλημένους, βρέθηκαν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση όταν προσπάθησαν να επιλέξουν νονούς για τα παιδιά τους, δεδομένης της υπερπροσφοράς προτάσεων από τον μεγάλο κύκλο φίλων του ζεύγους. Παρ’ όλα αυτά, όπως τόνισαν οι ευτυχισμένοι γονείς, όλοι οι νονοί θεωρούνται πλέον μέλη της οικογένειάς τους. Το βράδυ πριν από την τελετή, η απαραίτητη δεξίωση πραγματοποιήθηκε στο εστιατόριο «Παπαϊωάννου», στο Καβούρι. Τον διάκοσμο είχε επιμεληθεί η γνωστή επιμελήτρια εκδηλώσεων αυτού του είδους Φαίη Βαλλίδη - με εκπληκτικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τις εντυπώσεις των παρισταμένων. Το δε πάρτυ μετά τη βάπτιση φιλοξενήθηκε στο «Four Seasons Astir Palace Athens», επίσης σε διακόσμηση της Φαίης Βαλλίδη, με κυρίαρχες τις αποχρώσεις του ροζ και του λευκού. Το art de la table ήταν διακριτικό και μινιμαλιστικό, ενώ σε κάθε προσκεκλημένο προσφέρθηκε μια εκκλησιαστική εικόνα της Αγίας Ελένης και του Αγίου Αλεξίου ως αναμνηστικό της βραδιάς. Πάντως, η έκπληξη της βραδιάς ήταν η εμφάνιση της Αννας Βίσση, η οποία είχε προγραμματιστεί από τη στενή φίλη του ζευγαριού Σοφία Καρβέλα. Η Αννα Βίσση ψυχαγώγησε την εκλεκτή ομήγυρη τραγουδώντας με ιδιαίτερο κέφι και παλμό τα πάντα - από τις γνωστές επιτυχίες της έως και νησιώτικα. Ο ρυθμός της μουσικής παρέσυρε σε χορευτική εξτραβαγκάντζα προσωπικότητες της εφοπλιστικής ελίτ όπως ο Θανάσης Πανουργιάς, η Ευγενία Νιάρχου, η Αλεξάνδρα Οικονόμου κ.ά. Παρότι η διασκέδαση δεν τελείωσε πριν από τις 6 το πρωί, όσοι καλεσμένοι δεν είχαν διάθεση για ανάπαυση, παρέτειναν το γλέντι στο «Island». Βεβαίως, η πραγματική συνέχεια δόθηκε το Σάββατο, στην επόμενη τελετή-υπερπαραγωγή για την οικογένεια Μπούση και τους φίλους της, στη Μύκονο για τον γάμο του Τζορτζ.Σε ό,τι αφορά τον Ευάγγελο Μπούση, η πορεία ζωής που ακολούθησε είναι σχεδόν μυθιστορηματική. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στις ΗΠΑ, ενώ από πολύ νωρίς φάνηκε ότι η θέση του ήταν ανάμεσα στους κορυφαίους Χολιγουντιανούς σταρ και τα σούπερ-μόντελ. Ο Ευάγγελος ασχολήθηκε με το μόντελινγκ και την υποκριτική, εμφανίστηκε μάλιστα στη θρυλική σειρά «Sex and the City». Μπροστά στην κάμερα φλέρταρε με τη Σάρα-Τζέσικα Πάρκερ και συνόδευε την Κιμ Κατράλ σε βραδιές γεμάτες αλκοόλ. Ακολούθως, ο Ευάγγελος Μπούσης βρέθηκε δίπλα στην αιθέρια Μπέλα Χαντίντ, ενίοτε ξεσάλωνε σε αχαλίνωτα πάρτυ με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και την πριγκίπισσα του Κατάρ Αΐσα Αλ Θάνι.Τον γοητευτικό Ευάγγελο Μπούση φωτογράφισαν δύο από τους καλύτερους φωτογράφους του κόσμου, ο Μπρους Γουέμπερ και ο Μάριο Τεστίνο. Η παρουσία του στις σελίδες της αυστραλιανής «Vogue» τού άνοιξε και επίσημα τις πύλες του κόσμου της μόδας. Και έτσι, εκτός των άλλων, γνωρίστηκε με τον Πίτερ Ντούντας, έναν Nορβηγό σχεδιαστή ενδυμάτων, ο οποίος προγραμμάτιζε την υλοποίηση του δικού του ονείρου, δηλαδή το να δημιουργήσει το δικό του οίκο μόδας. O Ευάγγελος ήταν από τους πρώτους και μεγαλύτερους υποστηρικτές του Ντούντας - γι’ αυτό, άλλωστε, έλαβε ενεργά μέρος στην προσπάθεια του συντρόφου του να καθιερώσει το φερώνυμο brand του. Σήμερα ο Ευάγγελος είναι πρόεδρος του οίκου μόδας Dundas και γενικός δημιουργικός υπεύθυνος, αξιοποιώντας στο έπακρο το χάρισμα του Πίτερ, ο οποίος μόνο τυχαίος δεν είναι στο παγκόσμιο στερέωμα της μόδας, καθώς το βιογραφικό του περιλαμβάνει συνεργασίες με τους πλέον καταξιωμένους οίκους υψηλής ραπτικής όπως Gaultier, Lacroix, Cavalli, Emilio Pucci κ.ά.Το παγκόσμιο ντεμπούτο του ως επικεφαλής του δικού του οίκου έγινε τον Φεβρουάριο του 2017, στην απονομή των βραβείων Grammy, όταν η σούπερ σταρ Μπιγιονσέ φόρεσε μια δημιουργία Dundas. Οπως έχει πει παλαιότερα ο ίδιος ο Πίτερ στην υπογράφουσα, «ήταν μια υπέροχη εμπειρία και θα μείνει για πάντα αποτυπωμένη στη μνήμη μου. Τα Grammy συνέπεσαν με την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, όπου όλος ο χώρος περίμενε να δει καινούριες τάσεις, τολμηρές προτάσεις κ.λπ. Εγώ μόλις είχα ιδρύσει τον οίκο Dundas και η Μπιγιονσέ ήταν το κατάλληλο πρόσωπο για να αναδείξει τις δημιουργίες μου. Ημουν ανήσυχος και ανασφαλής, καθώς εκείνη ήταν έγκυος στα δίδυμα και το σώμα της άλλαζε συνεχώς. Ούτε οι στενοί συνεργάτες μου δεν έπρεπε να ξέρουν το παραμικρό, έτσι ώστε να μη διαρρεύσει η μεγάλη είδηση.Εδινα τα μέτρα της Μπιγιονσέ στις μοδίστρες μου και εκείνες αναρωτιούνταν πόσο ογκώδης μπορεί να είναι η συγκεκριμένη πελάτισσα. Λίγες ημέρες πριν από την τελετή απονομής, με έπιασε μια τρελή ανησυχία για το αν η συνεχής αλλαγή της σιλουέτας της θα βοηθούσε το ρούχο να εφαρμόσει καλά πάνω της, αν η ίδια θα το φορούσε ή αν την τελευταία στιγμή θα άλλαζε γνώμη. Τελικά όλα πήγαν κατ’ ευχήν». Χάρη στην εμφάνιση της Μπιγιονσέ, ο Πίτερ Ντούντας έγινε αυτοστιγμεί περιζήτητος - και όχι μόνο ως χαρισματικός σχεδιαστής.Η προσωπική ιστορία του ήταν απίθανα ελκυστική για τα ΜΜΕ. Ο Πίτερ γεννήθηκε στο Οσλο, αλλά έχασε τη μητέρα σε πολύ μικρή ηλικία. Μεγάλωσε με τον καρδιοχειρουργό πατέρα του, αλλά κατά βάση μαζί με μια θεία του, η οποία και τον μύησε στο ράψιμο. Αυτή η θεία του Πίτερ ζούσε στο Σικάγο - κατά μοιραία σύμπτωση στην έδρα της οικογένειας Μπούση. Ηδη από 6 ετών ο Πίτερ σχεδίαζε και έραβε ρούχα για τις γυναίκες της οικογένειάς του. Ο ίδιος θυμάται ότι «στην εφηβεία ήθελα να ακολουθήσω τα βήματα του πατέρα μου και να ασχοληθώ με την Ιατρική. Σκεφτόμουν να γίνω πλαστικός χειρουργός.Καθώς μεγάλωνα, όμως, είδα ότι δεν ήταν αυτό το επάγγελμα που θα με έκανε ευτυχισμένο. Ετσι, αποφάσισα να φύγω ακολουθώντας αυτό που πραγματικά ήθελα, δηλαδή σχέδιο μόδας το οποίο και σπούδασα στη Νέα Υόρκη, στο διάσημο Parsons School of Design». Η πρώτη του δουλειά ήταν στο Παρίσι. Εργάστηκε για τη μεγαλειώδη παράσταση του «Καλιγούλα». Eκείνη την εποχή ο Πίτερ είχε γοητευτεί από τον κόσμο του θεάτρου και σκεπτόταν να ασχοληθεί με το θεατρικό κοστούμι. Ομως, μία από τις αιτήσεις τις οποίες είχε υποβάλει σε οίκους μόδας είχε γίνει δεκτή.Τον ζητούσε ο Gaultier. «Οταν συνάντησα τον Ζαν-Πολ, είχε ανάγκη από έναν βοηθό», θυμάται ο Πίτερ Ντούντας. Και εξηγεί ότι «τα γαλλικά μου δεν ήταν πολύ καλά τότε και σε οτιδήποτε με ρωτούσε ο Γκοτιέ απαντούσα “ναι”. Πήρα τη δουλειά - πιθανόν χωρίς να διαθέτω ακόμη τα απαιτούμενα προσόντα. Παρ’ όλα αυτά, δίπλα στον Γκοτιέ έμαθα το αλφαβητάρι της μόδας, έμαθα να αγαπώ τα χρώματα, τα εμπριμέ υφάσματα, τα κοψίματα κ.λπ. Ο Ζαν-Πολ είναι ο πιο ταλαντούχος άνθρωπος της μόδας, αλλά και ο πιο απαιτητικός, κάτι που έγινα κι εγώ αργότερα. Δούλεψα μαζί του επί 8 χρόνια. Κατόπιν πήρα μεταγραφή για τον Christian Lacroix και αργότερα δούλεψα με τον Ρομπέρτο Καβάλι. Ηταν το τελευταίο σχολείο που είχα ως σχεδιαστής μόδας, η χρυσή εποχή του Cavalli.Οταν ο οίκος Ungaro μού έκανε πρόταση να εργαστώ κοντά του ως καλλιτεχνικός διευθυντής, ανταποκρίθηκα, θεωρώντας την ευκαιρία μοναδική. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα αν έπρεπε να φύγω από τον Cavalli γιατί όλα πήγαιναν καλά κι εγώ βιώνα την πλέον δημιουργική φάση μου.Ωστόσο, όταν είσαι ανήσυχος, αναζητάς όλο και περισσότερες εμπειρίες. Εργάστηκα και για τον Emilio Pucci, έναν οίκο με πολύ ιδιαίτερη αισθητική, την οποία πάντα θαύμαζα». Οταν, μετά από χρόνια θα επιστρέψει στον οίκο Cavalli, ο Ρομπέρτο αντιμετωπίζει τον Πίτερ Ντούντας σχεδόν ως διάδοχό του. Ο μετρ τού παραχωρεί απεριόριστα περιθώρια πρωτοβουλίας, τόσο στο δημιουργικό κομμάτι όσο και στο επιχειρηματικό. Και ο Πίτερ επανασχεδιάζει και εκμοντερνίζει το brand, με παιδικές, ανδρικές, γυναικείες συλλογές, με μαγιό, εσώρουχα, ακόμη και αρώματα.Ενα από τα ιδιαίτερα προσόντα του Πίτερ Ντούντας είναι ότι συνδυάζει το δημιουργικό ταλέντο με την ολοκληρωμένη αντίληψη του μάρκετινγκ και του μάνατζμεντ. Γι’ αυτό και η συνάντησή του Πίτερ με τον Πιερ Μπερζέ, τον συνέταιρο του Ιβ Σεν Λοράν, θα αποδεικνυόταν καθοριστική. Ο Μπερζέ, ως ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μόδας, ήταν ο άνθρωπος που έκανε τον Πίτερ να συνειδητοποιήσει ότι τα success story στον χώρο της μόδας χρειάζονται τουλάχιστον δύο συντελεστές - περίπου όπως και το τανγκό. Γι’ αυτό και η συνάντηση του Πίτερ Ντούντας με τον Ευάγγελο Μπούση, στο Σικάγο, υπήρξε καρμική.Σήμερα ο Πίτερ Ντούντας είναι ένας από τους πλέον διάσημους και καταξιωμένους fashion designers στον κόσμο. Ο οίκος Dundas -με απόλυτη «μούσα» την Ευγενία Νιάρχου- γνωρίζει τεράστια επιτυχία, σε μεγάλο βαθμό λόγω της συμβολής του Ευάγγελου Μπούση. Σε προσωπικό επίπεδο, η «δυναστεία» Μπούση αγκάλιασε αμέσως τον Πίτερ Ντούντας, ο οποίος πλέον φαίνεται ότι ήταν γεννημένος για να γίνει πατέρας, όπως άλλωστε και ο σύντροφός του, Ευάγγελος Μπούσης. Η νέα οικογένεια που δημιούργησαν οι δύο άντρες περνά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου στο Λονδίνο, περιβεβλημένη από πλήθος αγαπημένων -και διακεκριμένων- φίλων.Η ζωή του Ευάγγελου και του Πίτερ είναι γεμάτη από επιδείξεις μόδας, δεξιώσεις, πάρτυ, ταξίδια και αποδράσεις σε μέρη όπως το Παρίσι, η Νέα Υόρκη, η Ρώμη, το Σεν Μόριτς κ.λπ. Το ζευγάρι ανήκει σε εκείνους που προσκαλούνται κατά προτεραιότητα στα gathering της στενής τους φίλης Ευγενίας Νιάρχου.Στην ίδια συντροφιά ανήκουν η Μαρία-Ολυμπία, κόρη του Παύλου και της Μαρί-Σαντάλ, αλλά και διασημότητες πρώτης γραμμής όπως η Πόπι Ντελεβίν, η Αλεσάντρα Αμπρόζιο κ.ά. Και εμφανίζονται σε πάρτυ που διοργανώνουν κοσμικοί τύπου Ντρι Χέμινγουεϊ (εγγονή του Ερνεστ), δίπλα σε Καταριανές πριγκίπισσες - εξ ου και η Αΐσα Αλ Θάνι προσκαλεί συχνά τον Eυάγγελο και τον Πίτερ για εντελώς οριεντάλ Σαββατοκύριακα στο Κατάρ. Βάσει όλων των προηγουμένων, σκιαγραφείται κάπως ο κόσμος στον οποίο ζουν καθημερινά ο Ευάγγελος, ο Πίτερ και πλέον και τα παιδιά τους. Οι δυο τους απόλαυσαν κάθε στιγμή από τη βάπτιση των τέκνων τους και το διήμερο πάρτυ, αλλά φρόντισαν να μοιραστούν την ευτυχία τους με εκατομμύρια ανθρώπους, προβάλλοντας το μυστήριο σε έντυπα όπως η βρετανική «Daily Mail». Το σχετικό άρθρο, χαρακτηριστικά, τιτλοφορήθηκε «Η πρώτη βάπτιση παιδιών ομοφύλων σε ελληνορθόδοξη εκκλησία».