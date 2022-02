Ο πόλεμος των Τράγκα: Ίντριγκες, εξώδικα και πάγωμα περιουσίας από την Εφορία

Du Larvotto Monaco eden star Έρευνες στο Μονακό Οι έρευνες στο Μονακό εστιάζονται στο ακίνητο που βρίσκεται στο Le Piato Palace (Hector Otto 41) και αναφέρεται ως έδρα της εταιρείας δημοσίων σχέσεων και επικοινωνιών Media Power Consulting, που διατηρούσε ο Γιώργος Τράγκας. Ακόμη, ελέγχεται αν ανήκει στον δημοσιογράφο και επιχειρηματία διαμέρισμα σε ένα εντυπωσιακό ακίνητο στην οδό Du Larvotto.Ο Γιώργος Τράγκας είχε δώσει ως διεύθυνση κατοικίας του στο Μονακό ένα διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο του συγκροτήματος πολυώροφων κυρίως κατοικιών Eden Star στο λιμάνι του Φοντβιέιγ

Η βίλα προσφέρεται για ενοικίαση από ιστότοπους ανάλογων υπηρεσιών και η τιμή ανά βραδιά ξεκινά από περίπου 700 ευρώ τον χειμώνα και φτάνει κοντά στα 1.000 ευρώ το καλοκαίρι. Εμφανίζεται ως «luxury pool villa» και προσφέρει, μεταξύ άλλων, «dreamlike sea view», τέσσερα υπνοδωμάτια και πριβέ πισίνα

Αναζητείται εσπευσμένα αγοραστής για τη βίλα Τις τελευταίες ημέρες φαίνεται να αναζητείται αγοραστής για μια έπαυλη στην Πολιτεία, πραγματικό κόσμημα, όπως φανερώνουν οι σχετικές φωτογραφίες. Η βίλα, εμβαδού 550 τ.μ. παρακαλώ, διαθέτει όλες τις ανέσεις και τις πολυτέλειες. Όπως αναφέρεται στο σχετικό υλικό που συνοδεύει τις εντυπωσιακές φωτογραφίες, υπάρχει ένα master full bathroom en suite wardrobe, υπνοδωμάτια επισκεπτών με en suite μπάνια (with jacuzzi), ένα extra spare δωμάτιο (περπάτημα στην ντουλάπα / playroom!), μια σοφίτα (για δωμάτιο οικονόμου) και μια «open plan kitchen with dining area». Επίσης, από τα δυνατά σημεία που μπορούν να προσελκύσουν κάθε ενδιαφερόμενο με υψηλές απαιτήσεις, ροπή στην καλοπέραση και τη χαλάρωση είναι η εξωτερική θερμαινόμενη πισίνα με γυαλί και ανοιγόμενη οροφή, αλλά και το γυμναστήριο σε μια όμορφη γωνιά με θέα. Για να μην υπάρχουν έγνοιες, το σπίτι παρέχει μέχρι και δωμάτιο ασφαλείας (νυχτερινή φύλαξη με CCTV). Φυσικά, διαθέτει και κλειστό εσωτερικό πάρκινγκ, αλλά και δύο επιπλέον εξωτερικές θέσεις στάθμευσης μπροστά από το σπίτι. Αν και μπερδεύει το γεγονός ότι στη διπλανή Εκάλη ο Γιώργος Τράγκας διέθετε, ως κύρια κατοικία του στην Αθήνα, τη βίλα με την τραγική (προ)ιστορία, καθώς ανήκε πριν στην οικογένεια Χρυσαφίδη, τα μέλη της οποίας βρέθηκαν το 1991 δολοφονημένα, μετά από άγριο βασανισμό στο υπόγειο της οικίας, το πιθανότερο είναι να μην πρόκειται για το ίδιο σπίτι, αλλά για ένα ακόμα (άγνωστο μέχρι πριν από λίγο καιρό) της συλλογής του.

Ο Φρέντι Τράγκας(αριστερά), Ο Γιάννης Τράγκας(δεξιά) Ο Γιώργος Τράγκας με τη Μαρία Καρρά

Δείτε εδώ φωτογραφίες από τα 12 ακίνητα της περιουσίας του Γιώργου Τράγκα που ήταν γνωστά:

ΝΙΚΑΙΑ: Η αστραφτερή βίλα στην Côte d’Azur

Ο έρωτας του Γιώργου Τράγκα με την Κυανή Ακτή στεγάστηκε στην πανέμορφη βίλα με την αστραφτερή πισίνα και την πανοραμική θέα στη Νίκαια. Εκεί όπου η λαχτάρα για ηρεμία συναντούσε τη μαγεία του γαλλικού Νότου και του επέτρεπε να είναι κοντά στην επιχειρηματική βάση που διατηρούσε στο διπλανό Μονακό.

ΗΠΑ: To «American dream» σε τρία ακίνητα

Το αμερικάνικο όνειρο σε τρία ακίνητα, που φέρεται να είχε ο Γιώργος Τράγκας στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Πρόκειται για διαμερίσματα σε συγκροτήματα κατοικιών. Το ένα στην οδό N Bayshore Dr στο Μαϊάμι, πάνω στον Biscayne Bay, ακριβώς απέναντι από το περίφημο Miami Beach και δίπλα στο Margaret Pace Park με το πάρκο σκύλων και το τένις κλαμπ. Ολος ο παράδεισος σε μια γωνιά, έστω και με υγρασία. Το δεύτερο στην 5η Λεωφόρο στο Midtown της Νέας Υόρκης, ένας από τους πιο ακριβούς και ίσως ο πιο φημισμένος δρόμος του κόσμου. Και το τρίτο στο Veer Towers, τους δίδυμους πύργους που στολίζουν τη Las Vegas Boulevard South, στο πιο πολυτελές σημείο της πόλης και στέκουν ακομπλεξάριστα ανάμεσα στο «Bellagio Hotel» και το «MGM Grand» - οι κοινοί θνητοί τα θυμούνται μόνο από την ταινία «Ocean’s Eleven».

ΑΚΡΟΠΟΛΗ: Ακίνητο-κόσμημα με θέα στον Ιερό Βράχο

Και μόνο η θέα της Ακρόπολης από το μπαλκόνι του σπιτιού που είχε ο Γιώργος Τράγκας στην οδό Ροβέρτου Γκάλι, στον περιφερειακό του Φιλοπάππου, προκαλεί δέος. Ακίνητο-κόσμημα στη συλλογή του εκδότη, προσθέτει κύρος και προσφέρει στον ενδιαφερόμενο -καθώς το ακίνητο δινόταν και για βραχυχρόνια ενοικίαση- τη μοναδική εμπειρία να θαυμάζει τον Ιερό Βράχο και τον Παρθενώνα με την άνεση που προσφέρει η σπιτική θαλπωρή.

ΠΑΡΙΣΙ: Σπίτι-έργο τέχνης κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου

Κομψοί πολυέλαιοι, ξύλινοι τοίχοι που κρύβουν μυστικά αιώνων, ζεστά χαλιά, επιβλητικοί καναπέδες που σε καλούν σαν σειρήνες κοντά τους, πίνακες για εκλεπτυσμένους θαυμαστές της υψηλής τέχνης και αρχοντικά μάρμαρα συνθέτουν το σκηνικό στη βίλα επί της οδού Βικτόρ Ουγκό, κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι...





Καταιγιστικές είναι οι οικονομικές, δικαστικές, αλλά και οικογενειακές εξελίξεις στο μέτωπο της αμύθητης περιουσίας που άφησε ο Γιώργος Τράγκας. Τοπου είχε στην κατοχή του ανά τον κόσμο και τις συγκρούσεις μεταξύ των κληρονόμων του όχι μόνο επιβεβαιώνεται πλήρως, αλλά φαίνεται ότι λειτούργησε και ως θρυαλλίδα γι’ αυτές τις εξελίξεις.Η οικογένεια, κατ’ αρχάς,) και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ερευνούν όλες τις πτυχές της υπόθεσης,Στην οικογένεια από τη μία είναι η σύζυγος του δημοσιογράφου, Μαρία Καρρά, και ο γιος του από τον πρώτο του γάμο, Γιάννης, που έχουν επιλέξει το ίδιο δικηγορικό γραφείο και την ίδια στρατηγική, ενώ από την άλλη πλευρά βρίσκεται ο γιος του από τον δεύτερο γάμο του, Φρέντυ, ο οποίος, σημειωτέον, εργάζεται ως σύμβουλος επικοινωνίας στο Μέγαρο Μαξίμου.Στην πραγματικότητα, «ο πόλεμος των Τράγκα» μόλις αρχίζει και όλα δείχνουν ότι θα έχει κάτι από το σασπένς, τις αποκαλύψεις και το δραματουργικό στοιχείο με τα οποία έντυνε τις ραδιοφωνικές του εκπομπές και τα ρεσιτάλ από μικροφώνου ο πολυπράγμων και αντισυστημικός, κατά τα άλλα, σταρ των ερτζιανών και του περιθωριακού Τύπου.Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διωκτικές φορολογικές αρχές ερευνούν μέσα από μια πολύπλοκη και εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία, λόγω των διάσπαρτων περιουσιακών στοιχείων και των φορολογικών παραδείσων στους οποίους κατέφευγε ο Γιώργος Τράγκας, αν και κατά πόσο το «πόθεν έσχες» του καλύπτει αυτά που είχε στην κατοχή του. Μια πρώτη εκτίμηση που μεταφέρουν αξιόπιστες πηγές είναι ότι δικαιολογείται περιουσία μέχρι του ποσού των 7 εκατ. ευρώ.Οτιδήποτε είναι πάνω από αυτό το όριο ελέγχεται από κάθε άποψη, με όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία. Προφανώς, μόνο η ακίνητη περιουσία, έτσι όπως αποτυπώνεται από τις υπάρχουσες πληροφορίες, είναι πολύ μεγαλύτερη από το ποσό αυτό. Ιδίως εάν η συνεχιζόμενη συλλογή στοιχείων βγάλει κι άλλα. Για παράδειγμα, στη Μύκονο είναι δύο οι βίλες και όχι μία, όπως είχε γίνει γνωστό έως τώρα, ενώ φαίνεται και απομένει να διασταυρωθεί πλήρως από τις έρευνες των Αρχών ότι, πέραν της κύριας κατοικίας στην Εκάλη (που ανήκε πριν στην αγρίως δολοφονηθείσα οικογένεια Χρυσαφίδη), ο εκδότης διατηρούσε και μία βίλα στην Πολιτεία, η οποία, όπως αναφέρουν πληροφορίες, έχει βγει στο σφυρί.Οι δυσκολίες που έχουν στο έργο τους οι διωκτικές αρχές είναι μεγάλες και για πολλούς λόγους - όχι τυχαίους: κατ’ αρχάς, ο Γιώργος Τράγκας είχε επιλέξει τα τελευταία χρόνια να είναι φορολογικός κάτοικος Μονακό και να έχει εκεί την έδρα εταιρικών σχημάτων. Ωστόσο ελεγχόταν ήδη από καιρό (από τότε που βρισκόταν εν ζωή) κατά πόσο μπορούσε να δηλώνει φορολογικός κάτοικος άλλης χώρας, όταν τα κύρια εισοδήματά του προέρχονταν από δραστηριότητές του στην Ελλάδα (π.χ. οι ραδιοφωνικές εκπομπές).Ο υπερδραστήριος στο επιχειρηματικό πεδίο δημοσιογράφος και εκδότης είχε επίσης αναπτύξει ένα μεγάλο δίκτυο εταιρειών όχι μόνο στο Μονακό και τη Γαλλία, αλλά και σε χώρες όπου παρέχονται στους ενδιαφερομένους και πλέγμα μυστικότητας και φορολογικά κίνητρα. Κάποιες από τις εταιρείες αυτές έχουν σχέση με τα ακίνητά του, ενώ άλλες απομένει να ερευνηθούν για τον ρόλο που διαδραμάτιζαν σε αυτή την αληθινή Monopoly του δημοσιογράφου.Πρόκειται, όπως αποκαλύπτει σήμερα το «ΘΕΜΑ», για ένα πολύπλοκο δαιδαλώδες δίκτυο τουλάχιστον δέκα εταιρειών, που εκτείνεται από το Μονακό και τη Γαλλία, περνά από τη Βρετανία, φτάνει σε Πολιτείες των ΗΠΑ (Νεβάδα, Ντέλαγουερ, Φλόριντα, Νέα Υόρκη, Ουάσινγκτον) και αγγίζει φορολογικούς παραδείσους όπως ο Παναμάς, οι Μπαχάμες και οι Παρθένες Νήσοι.Στο μικροσκόπιο των Αρχών, με βάση τις καταγγελίες και τα στοιχεία που διαθέτουν έως τώρα, έχουν μπει τρεις εταιρείες σε Γαλλία και Μονακό (συν δύο της συζύγου του Μαρίας Καρρά, αλλά με μικρότερη σημασία, ως φαίνεται), τρεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, μία στη Βρετανία, μία στον Παναμά και δύο στις Μπαχάμες, που έχουν κλείσει πάντως εδώ και χρόνια, αλλά και κάποιες δραστηριότητες στην Κύπρο.Η πρώτη είναι η Tragkas Georgios Sole Trader Company, με έδρα στη Γαλλία, στην οποία ανήκει η πολυτελής κατοικία στη Νίκαια, η περίφημη Villa Rochebaron, συνολικής έκτασης 502 τ.μ. Η μέση τιμή τετραγωνικού μέτρου στην περιοχή είναι 7.200 ευρώ, άρα η αξία της ξεκινά από τουλάχιστον 3,625 εκατ. ευρώ, καθώς εκτιμάται ότι είναι από τις πιο πολυτελείς σε εκείνο το μαγικό σημείο της Μεσογείου.Η έρευνα διεξάγεται μετ’ εμποδίων, αφού τέτοιου τύπου εταιρείες δεν είναι υποχρεωμένες να καταχωρούν πλήρη εταιρικά και οικονομικά στοιχεία στο γαλλικό εταιρικό μητρώο.Οι δύο εταιρείες που βρίσκονται στο Μονακό είναι η Tragkas Georgios Sole Trader Company (με έδρα στη rue de la Turbie, Villa Massone) και η Media Power Consulting Monaco (με έδρα στο Le Piato Palace, Hector Otto 41) με αντικείμενο υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και διαχείρισης κρίσεων. Ερευνάται δε αν πρόκειται ουσιαστικά για μία εταιρεία και όχι για δύο ξεχωριστές εταιρικές οντότητες.Eνοικιαστήριο στη RochebaronΗ τέταρτη εταιρεία που έχει τραβήξει την προσοχή των Αρχών είναι η Manorgold Ltd. Εχει συσταθεί στη Βρετανία με έδρα στο Λονδίνο ως πάροχος εταιρικών υπηρεσιών. Η εταιρεία ανήκε αρχικά σε Βρετανό επιχειρηματία με έδρα στη Λευκωσία, ο οποίος έδωσε το 100% των μετοχών του στον Τράγκα το 2010. Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας το 2017 φανερώνει ότι κατείχε τότε ακίνητη περιουσία εκτός Βρετανίας, αξίας 1.047.717 ευρώ, από την οποία η εταιρεία έλαβε μεικτά κέρδη 9.600 ευρώ εκείνο το έτος, ως «έσοδα από ενοίκια στο εξωτερικό».Οι λογαριασμοί του 2017 αναφέρουν ακόμη ότι τα ακίνητα που της ανήκουν αποτελούνται από κτίρια αξίας 751.169 ευρώ και εκμεταλλεύσεις γης αξίας 296.548 ευρώ. Δύσκολο να εντοπιστούν τα ακίνητα που κατέχει η εταιρεία, αλλά εκτιμάται ότι πρόκειται για ιδιοκτησίες σε Κέρκυρα, Αθήνα και Μύκονο. Οι εταιρείες χαρτοφυλακίου ιδιωτικών ακινήτων στη Βρετανία δεν υποχρεούνται να καταθέτουν τα περιουσιακά τους στοιχεία στο εταιρικό μητρώο ή στις ρυθμιστικές αρχές.«Ο πόλεμος των Τράγκα» μόλις αρχίζει και όλα δείχνουν ότι θα έχει κάτι από το σασπένς με το οποίο έντυνε τις ραδιοφωνικές εκπομπές τουΤο μυστικό της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των περιουσιακών στοιχείων του Τράγκα στις Ηνωμένες Πολιτείες πιθανόν να κρύβεται στον αριθμό 950 της 3ης Λεωφόρου του Μανχάταν. Γραφείο στον 25ο όροφο του κτιρίου που βρίσκεται σε αυτό το σημείο έχει δηλωθεί ως διεύθυνση επικοινωνίας τριών εταιρειών που του ανήκαν. Πρόκειται για τις εξής εταιρείες: Η Family Line Ltd, που έχει στην ιδιοκτησία της το ακίνητο στο Μαϊάμι και ιδρύθηκε στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους τον Απρίλιο του 2016, η Veer View LLC με έδρα στη Νεβάδα, και η Pennview LLC με έδρα μεν στο Ντέλαγουερ, αλλά και καταχωρημένη ως τοπικό κατάστημα στην Ουάσινγκτον, ασχέτως που η διεύθυνση επικοινωνίας είναι στη Νέα Υόρκη!Ας τα πάρουμε με τη σειρά τώρα και με προσοχή για να καταλάβουμε πώς γίνονται οι «ομορφιές». Εχει σημασία, για παράδειγμα, η επιλογή τόσο της Νεβάδα όσο και του Ντέλαγουερ. Και έχει σημασία που υπάρχει αυτή η περιπλοκότητα στα εταιρικά σχήματα, όπου το ένα φέρεται να συμμετέχει στο άλλο και πάει λέγοντας. Κατ’ αρχάς, η Family Line Ltd ιδρύθηκε στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, ανακαλυφθείσες το 1493 από τον Χριστόφορο Κολόμβο, για την ιστορία, οι οποίες αναφέρονται στη λίστα του ΟΟΣΑ με τις χώρες που «δεν συνεργάζονται επαρκώς στο φορολογικό πεδίο», άλλως «φορολογικούς παραδείσους». Σημειωτέον ότι το διαμέρισμα στο Μαϊάμι είναι εμβαδού 155 τ.μ. και η εκτιμώμενη αξία του είναι γύρω στο 1 εκατ. ευρώ.Για τη Veer View LLC, της οποίας η σχέση με το διαμέρισμα στο συγκρότημα κατοικιών Veer Tower στο κέντρο του Λας Βέγκας ερευνάται, το ενδιαφέρον είναι ότι έχει έδρα στη Νεβάδα. Η συγκεκριμένη Πολιτεία έχει ένα εξαιρετικά μυστικό καθεστώς εταιρικής αποκάλυψης και διαφάνειας, άρα ο εντοπισμός εγγράφων και η διασταύρωση στοιχείων για ιδιοκτησίες είναι εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία.Από την άλλη, το Ντέλαγουερ, όπου είναι η έδρα της Pennview LLC, είναι σκέτη μούρλια για όσους προτιμούν... διακριτικότητα γύρω από τα περιουσιακά τους! Είναι γνωστό ως ένα από τα πιο μυστικά χερσαία φορολογικά καταφύγια στις Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με τη Νεβάδα και τη Νότια Ντακότα, και έχει ένα πολύ αυστηρό καθεστώς εταιρικού απορρήτου. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα δεν έχει εντοπιστεί κάποια ενεργή δραστηριότητα της εταιρείας Pennview LLC, που έχει έδρα σε αυτό τον αμερικανικό φορολογικό παράδεισο.Οι έρευνες γίνονται πάντοτε με την επίγνωση ότι οι επιχειρηματίες μπορούν, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, να εκμεταλλευτούν «τις περίτεχνες υπεράκτιες εταιρικές δομές για να διαχειριστούν τον πλούτο τους, χρησιμοποιώντας οντότητες-κελύφη στον Παναμά και τις Μπαχάμες».Η εμπλοκή του Τράγκα και η αναφορά του ονόματός του στα περιβόητα Panama Papers σχετίζονται με το γεγονός ότι είχε στην κατοχή του την εταιρεία Tacana Portofolio SA. Οταν το 2016 αποκαλύφθηκε αυτή η πληροφορία, ο δραστήριος ανά τη Γη επιχειρηματίας είχε δηλώσει ότι συνδέθηκε με την Tacana λόγω μιας συναλλαγής το 2001, χωρίς να γνωστοποιήσει οτιδήποτε άλλο. Η εταιρεία διαλύθηκε πέντε μήνες μετά το σκάνδαλο των Panama Papers. Το ερώτημα που παραμένει είναι αν και πώς το συγκεκριμένο εταιρικό σχήμα είχε σχέση με άλλες επιχειρηματικές κινήσεις του Τράγκα σε χώρες πέραν του Παναμά.Η έρευνα στρέφεται και στη σχέση που είχε ο Τράγκας με δύο εταιρείες στις Μπαχάμες. Πρόκειται για τη Springbok Industries Ltd και τη Fine Stars Consulting Inc, ιδρυθείσες την άνοιξη του 2007, οι οποίες διαλύθηκαν την 1η Ιανουαρίου του 2012.Ως προς την πρώτη, ερευνώνται πληροφορίες και έγγραφα σύμφωνα με τα οποία μεταφέρθηκαν 5.000 μετοχές της Springbok στον Γιώργο Τράγκα, χωρίς να μπορεί να εκτιμηθεί η αξία τους, όμως, ούτε και το μέγεθος του μεριδίου που κατείχε ο δημοσιογράφος.Μέσα από ένα δαιδαλώδες σύστημα εμπλεκόμενων εταιρειών, η προσοχή στρέφεται στο αν μια θυγατρική μεγάλης γαλλικής τράπεζας που προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης πλούτου σε «high net worth individuals», διαχειριζόταν περιουσιακά στοιχεία του Τράγκα. Οσο για τη Fine Stars Consulting Inc, τα διαθέσιμα στοιχεία αναφέρουν για μεταφορά 5.000 μετοχών στο όνομά του το 2007.