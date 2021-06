Πολ Μπουκαδάκης - Άνα ντε Άρμας: Ο Χιώτης του Tinder με το κορίτσι του Τζέιμς Μποντ

Δείτε το βίντεο: Η Ανα ντε Αρμας στο The Late Late Show με τον Τζέιμς Κόρντεν

Ο Ελληνοαμερικανός Πολ Μπουκαδάκης με ρίζες από τη Χίο που γνωρίστηκε με την Ανα ντε Αρμας την περασμένη άνοιξη πηγαινοέρχεται Τέξας - Σάντα Μόνικα για να βρίσκεται κοντά στην αγαπημένη του

Ο Πολ μαζί με τον αδελφό του Τζόι δημιούργησαν τη διάσημη εφαρμογή δημιουργίας βίντεο για κινητά Wheel, η οποία το 2017 έκλεισε ένα μεγάλο deal με την πασίγνωστη εφαρμογή γνωριμιών Tinder, στην οποία ο Πολ κατέχει σημαντική θέση

Μετά τον χωρισμό του με την Κουβανή ο Μπεν Αφλεκ ξαναγύρισε στην αγκαλιά της Τζένιφερ Λόπεζ





Μπορεί η επανασύνδεση του Μπεν Αφλεκ με τη Λατίνα τραγουδίστρια Τζένιφερ Λόπεζ να είναι εδώ και λίγες εβδομάδες το νούμερο ένα καλλιτεχνικό θέμα στα μεγαλύτερα δίκτυα ενημέρωσης, ωστόσο τις τελευταίες ώρες τη ρεβάνς από τον πρώην αγαπημένο της κλέβει ο νέος έρωτας της Κουβανήςμε τον ελληνικής καταγωγής Πολ Μπουκαδάκη, μεγαλοστέλεχος της δημοφιλούς εφαρμογής γνωριμιών Tinder. Το ζευγάρι γνωρίστηκε την άνοιξη μέσω κοινών φίλων τους. Κάθε φορά που οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις τούς το επιτρέπουν η ηθοποιός και ο Ελληνοαμερικανός γόης με ρίζες από τη Χίο περνούν ατελείωτες ώρες μαζί. Λέγεται μάλιστα ότι ο 37χρονος που ζει μόνιμα με την οικογένειά του στο Οστιν του Τέξας όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν συνεχώς με μια βαλίτσα στο χέρι, καθώς μέχρι να ξεκινήσουν οι νέες κινηματογραφικές υποχρεώσεις της αγαπημένης του στη Μαγιόρκα για την ταινία «The Gray Man», βρισκόταν συνεχώς μαζί της στην παραλιακή πόλη του Λος Αντζελες, Σάντα Μόνικα, όπου ζει., σύμφωνα με εκείνους που γνωρίζουν καλά το τελευταίο κορίτσι του Τζέιμς Μποντ στην ταινία «No Time to Die», της οποίας η προβολή στους κινηματογράφους έχει αναβληθεί για τον ερχόμενο Οκτώβριο εξαιτίας της πανδημίας, λένε ότι είναι το ισχυρότερο φάρμακο για εκείνη, ιδιαίτερα μετά τον χωρισμό της από τον βραβευμένο μεηθοποιό Μπεν Αφλεκ. Μέχρι και οι θαυμαστές της είχαν ανησυχήσει τότε, όταν μετά το τέλος της σχέσης του ζευγαριού τον περασμένο Ιανουάριο είδαν ξαφνικά φωτογραφίες της Ανα στη σελίδα της στο Instagram με νέο look στα μαλλιά: είχε κόψει τη μέχρι τότε μακριά κόμη της αποκτώντας ένα κοντό bomb καρέ, το οποίο, αν και της πήγαινε, θεωρήθηκε ξέσπασμα για την κακή ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρισκόταν.Προκειμένου μάλιστα η Ανα να ξεπεράσει τον έρωτά της για τον Μπεν Αφλεκ, που προέκυψε το 2019 όταν οι δυο τους υποδύθηκαν το ζευγάρι στην ταινία «Deep Water» και παρέμειναν μαζί μέχρι τον περασμένο Ιανουάριο, ταξίδεψε μέχρι την Κούβα για να βρεθεί κοντά στην οικογένειά της. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η 33χρονη δυσκολεύτηκε να ξεπεράσει τον χωρισμό αυτό, καθώς ο 48χρονος ηθοποιός δεν φαινόταν και τόσο διατεθειμένος να προχωρήσει τη σχέση τους, αν και η Ανα ντε Αρμας είχε γνωρίσει και τα τρία του παιδιά από τον γάμο του με την επίσης ηθοποιό, τη 14χρονη Βάιολετ, την 11χρονη Σεραφίνα και τον 8χρονο Σαμ, διατηρώντας εξαιρετικές σχέσεις μαζί τους.Αγκάθι στη σχέση τους λένε ότι υπήρξε το γεγονός ότι η όμορφη ηθοποιός ήθελε να αποκτήσει ένα παιδί με τον 16 χρόνια μεγαλύτερο της Αφλεκ, κάτι που εκείνος αρχικά απέφευγε διακριτικά μέχρι τη στιγμή που της ανακοίνωσε πως δεν είχε τέτοια σχέδια για το μέλλον. Ετσι, μετά από συζητήσεις, το άλλοτε ερωτευμένο ζευγάρι που είχε ταξιδέψει μέχρι την Αβάνα προκειμένου ο Μπεν να γνωρίσει την οικογένεια της αγαπημένης του πήρε την απόφαση να τραβήξει χωριστούς δρόμους χωρίς να δώσει δεύτερη ευκαιρία στη σχέση του.Η Ανα, χωρίς να σκεφτεί το παραμικρό και έχοντας δεχτεί ήδη την πρόταση για τη συμμετοχή της στην ταινία «The Gray Man», αποφάσισε να φύγει για λίγο από τη Σάντα Μόνικα και να βρεθεί στην Κούβα, ώστε να πάρει τις αποφάσεις που χρειαζόταν για τη ζωή της. Κατά την επιστροφή της στοκαι μέσα από κοινή τους παρέα η ηθοποιός γνωρίστηκε με τον Πολ Μπουκαδάκη, με τον οποίο εκτός του ότι είναι πιο κοντά ηλικιακά ανακάλυψε πως έχει και κοινά ενδιαφέροντα. Κατά τη γνωριμία τους ο γοητευτικός 37χρονος της αποκάλυψε την αγάπη του για την υποκριτική τέχνη, καθώς από τα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής του πορείας και μέχρι το 2012, μεταξύ των άλλων ενασχολήσεών του, υπήρξε και ηθοποιός. Σε κάποιες μάλιστα από τις ταινίες και τις τηλεοπτικές παραγωγές στις οποίες έχει συμμετάσχει το σενάριο και τη σκηνοθεσία έχει υπογράψει ο μεγαλύτερος αδελφός του και συνεργάτης του Τζόι Μπουκαδάκης.Σύμφωνα με τα βιογραφικά στοιχεία του, ο Πολ έχει πρωταγωνιστήσει στο «Rushers» το 2007, στο «Dangerous Worry Dolls» το 2008, στο «Dinner with Raphael» το 2009, στο «A Fuchsia Elephant» το 2009 και στο «Magpie» το 2012. Η σχέση του ζευγαριού ξεκίνησε τυχαία την ίδια στιγμή όπου η επανασύνδεση μετά από 17χρόνια του Μπεν Αφλεκ με την πρώην σύντροφό του και αρραβωνιαστικιά τουέγινε πρώτη είδηση μετά τα καυτά φιλιά τους σε οικογενειακό δείπνο σε εστιατόριο στο Μαλιμπού. Ετσι το κυνήγι των παπαράτσι ανάμεσα στα δύο ζευγάρια δεν έχει τελειωμό, με την Ανα και τον Πολ να είναι αυτή τη στιγμή ο νούμερο ένα στόχος τους, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια κοινή φωτογραφία που να αποκαλύπτει το ειδύλλιό τους, και αυτό γιατί οι ίδιοι έχουν επιλέξει να κινούνται διακριτικά.Ο 37χρονος Πολ είναι γιος του Μιχάλη Μπουκαδάκη και της Πόλα Φράνσις Γουάγκνερ. Ο πατέρας του έχει καταγωγή από τη Χίο, όπως και πολλοί άλλοι Ελληνες που βρέθηκαν να ζουν στην πόλη Τάλσα της Οκλαχόμα. Στη συγκεκριμένη πόλη, και μάλιστα στη γειτονιά των προσφύγων, γεννήθηκαν και τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας, ο Τζο, η Σάνι, η Οτομν και ο Πολ, προτού εγκατασταθούν στο Οστιν του Τέξας. Ο πατέρας του Μιχάλης (Μάικλ) είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Οκλαχόμα και είναι ο ιδρυτής και ωδιευθύνων σύμβουλος της Enacomm από το 1985, ενός παρόχου τεχνολογίας που καθημερινά επεξεργάζεται περισσότερες από 1 εκατομμύριο φωνητικές κλήσεις, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS, κινητές και αυτοματοποιημένες συναλλαγές δεδομένων με στόχο την εξυπηρέτηση των πελατών του μέσα από καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες.Η ενασχόληση του πατέρα με την τεχνολογία υπήρξε αφορμή για τα δύο αγόρια της οικογένειας να στραφούν μετά τις σπουδές τους σε αυτή την κατεύθυνση. Οι δυο τους δημιούργησαν μαζί και με άλλους συνεργάτες τους τη διάσημη εφαρμογή δημιουργίας βίντεο για κινητά τηλέφωνα, τη Wheel, η οποία το 2017 έκλεισε ένα μεγάλο deal με την πασίγνωστη εφαρμογή γνωριμιών, στην οποία ο Πολ κατέχει σημαντική θέση. Πριν από τη Wheel, ο 37χρονος είχε ιδρύσει την On-Airstreaming, εταιρεία μουσικού περιεχομένου και διαφημίσεων, η οποία το 2018 αποκτήθηκε από την TCP. Επιπλέον, ο Πολ Μπουκαδάκης κατείχε σημαντικές θέσεις στον κλάδο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας.Η οικογένεια Μπουκαδάκη είναι στενά δεμένη μεταξύ της, αρκεί μια ματιά στις προσωπικές σελίδες σε Facebook και Instagram τόσο του πατέρα Μιχάλη όσο και των δύο κοριτσιών, Σάνι και Οτομν, για να διαπιστώσει κάποιος την αγάπη που τρέφουν μεταξύ τους. Ολοι μαζί συγκεντρώνονται συχνά στο σπίτι της οικογένειας στο Οστιν, όπου περνούν άκρως ελληνικές στιγμές, ενώ δίνουν το «παρών» και στο ελληνικό φεστιβάλ που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Οκλαχόμα.Σύμφωνα με όσα έχει πει σε συνεντεύξεις της η, όταν μεγάλωνε στην Κούβα η οικογένειά της δεν είχε βίντεο ή DVD player, οπότε συνήθιζε να παρακολουθεί ταινίες του Χόλιγουντ στο σπίτι του γείτονά της. Σε ηλικία 12 ετών αποφάσισε ότι ήθελε να γίνει ηθοποιός. Ακόμα θυμάται τον εαυτό της να απομνημονεύει τους μονολόγους και να στέκεται για ώρες μπροστά στον καθρέφτη του σπιτιού και να παίζει τον ρόλο της.Το 2002, μόλις στα 14 της, έγινε μέλος της Εθνικής Θεατρικής Σχολής της Κούβας στην Αβάνα και συμμετείχε σε πολλές παραγωγές. Στα 18 της και χάρη στους παππούδες της κατάφερε να αποκτήσει ισπανική υπηκοότητα, με αποτέλεσμα μέσα σε δύο μήνες να μετακομίσει στη Μαδρίτη και να παίξει για πρώτη φορά στο εφηβικό δράμα «El Internado». Η καριέρα της από την ώρα εκείνη έχει συνεχώς ανοδική πορεία, με αποτέλεσμα το 2014 να μετακομίσει στο Λος Αντζελες. Από το 2006 έως και σήμερα έχει συμμετάσχει σε 26 ταινίες και φιλμ μικρού μήκους. Ενας από τους ρόλους της που αναμένεται με αμείωτο ενδιαφέρον, εκτός από αυτόν του κοριτσιού του Τζέιμς Μποντ στη νέα του ταινία, είναι και ο πρωταγωνιστικός στη βιογραφία του Netflix βασισμένη στο μυθιστόρημα της Τζόις Κάρολ Οουτς «Blonde» στην οποία κλήθηκε να υποδυθεί το απόλυτο θηλυκό όλων των εποχών, τηΣτην προσωπική της ζωή η όμορφη ηθοποιός ήταν παντρεμένη με τον Ισπανό ηθοποιό Μαρκ Κλότετ. Το ζευγάρι είχε γνωριστεί το 2010 και μετά από έναν θυελλώδη έρωτα αποφάσισε να παντρευτεί στην Κόστα Μπράβα της Ισπανίας τον Ιούλιο του 2011, όμως τελικά χώρισε στις αρχές του 2013.