Μπεν Άφλεκ - Άνα ντε Άρμας: Τα 16 χρόνια διαφορά τους ένωσαν και ένα μωρό -που δεν ήρθε- τους χώρισε

Ana de Armas & Bradley Cooper

chatting at the AFI Awards ceremony.

(January 3, 2020) pic.twitter.com/QW7T71cMys — Ana de Armas Updates (@ArmasUpdates) January 15, 2020

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Revista ¡HOLA! (@holacom)

The end of an era. 😭 pic.twitter.com/HAqt6Z22uO — Ana de Armas Updates (@ArmasUpdates) January 18, 2021

Ana de Armas looks stunning with her new haircut — symbolizing change for 2021 pic.twitter.com/zfI8uvbssw — Ana de Armas Updates (@ArmasUpdates) January 17, 2021

she pic.twitter.com/fj8h45RCIu — Ana de Armas Updates (@ArmasUpdates) January 18, 2021

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Κανείς δεν πίστευε, πέρυσι τον Ιανουάριο ότι εκείνο το στενό φλερτ του Μπεν Άφλεκ στην εκρηκτική Άνα ντε Άρμας, σε ένα γεύμα που προηγήθηκε της τελετής απονομής τωνστο ξενοδοχείο Four Seasons, θα κατέληγε σε ένα φλογερό ειδύλλιο. Πολύ γρήγορα όμως οι καλοθελητές του Χόλιγουντ διαψεύστηκαν.Το νέο ζευγάρι της αμερικανικής showbiz, με, ζούσε τον απόλυτο έρωτα. Δεν άργησε η επίσημη δημοσιοποίηση της σχέσης τους τον περασμένο Μάρτιο, όταν απόλαυσαν μαζί ένα ρομαντικό ταξίδι στην, οπότε πλέον και οι παπαράτσι είχαν βρει το αγαπημένο τους θέμα.Τα καθημερινά στιγμιότυπα του ζευγαριού στοήταν θεαματικά τρυφερά, ενώ συνήθως έβγαζαν για βόλτα τα σκυλιά τους. Ακόμη πιο πολύ σχολιάστηκε η έξοδος του ζευγαριού, παρέα με τα τρία παιδιά του Μπεν Άφλεκ, τη 14χρονη, την 11χρονηκαι τον 8χρονο, από τον γάμο του με την επίσης ηθοποιό«Όταν έχεις αποκτήσει παιδιά με κάποιον, είσαι συνδεδεμένος μαζί του για πάντα. Και είμαι πολύ τυχερός που είναι η μητέρα των παιδιών μου. Είμαι ευγνώμων και γεμάτος σεβασμός γι’ αυτήν. Ο γάμος μας δεν πέτυχε. Και οι δύο πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό για τα παιδιά να βλέπουν τους γονείς τους να σέβονται ο ένας τον άλλον και να τα πηγαίνουν καλά, είτε είναι μαζί είτε όχι.» είχε πει ο Μπεν Άφλεκ στους, αναφερόμενος στην πρώην σύζυγό του,με την οποία χώρισε επίσημα τονΌλα έδειχναν ότι η Άνα ντε Άρμας θα ήταν η επόμενη γυναίκα της ζωής του. Μεγαλωμένη στην, με ισπανική καταγωγή από τη μητέρα της, η εντυπωσιακή μελαχρινή ηθοποιός ξεκίνησε την καριέρα της στα 18 της χρόνια, εντυπωσίασε με την εμφάνισή της στο «Blade Runner 2049» πλάι στονκαι εκτοξεύτηκε στη δημοσιότητα ωςστο επερχόμενομε τον. Το πρώην πλέον ζευγάρι είχε γνωριστεί το 2020 στα πλατό του θρίλερστη Νέα Ορλεάνη.Μόλις την περασμένη Δευτέρα ωστόσο, και πριν καλά καλά προλάβουν να γιορτάσουν την πρώτη επέτειο της γνωριμίας τους, η είδηση που έτρεχε στο Διαδίκτυο είχε τίτλο…Σύμφωνα με την πάντα ενημερωμένη Page Six , η Άνα ντε Άρμας ήθελε να αποκτήσει παιδί με τον Μπεν Άφλεκ, ο οποίος δεν άκουσε με ενθουσιασμό τη συγκεκριμένη επιθυμία της. Πατέρας ήδη τριών παιδιών, ο 48χρονος ηθοποιός «. Τόσο αυτός όσο και η Άνα έχουν τρεις ταινίες που συνεχίζουν τα γυρίσματα. Η οικογένειά του είναι και θα συνεχίσει να είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός του» ανέφερε σχετική πηγή.Πάντως άλλο πρόσωπο κοντά στο ζευγάρι υποστήριξε:Μετά από όλα αυτά και ενώ οι δυο τους είχαν περάσει μαζί την καραντίνα, μέχρι που η 32χρονη ηθοποιός ταξίδεψε στην Αβάνα για να επισκεφθεί την οικογένειά της, οι φήμες που πυροδοτήθηκαν μιλούσαν για κρίση στη σχέση τους.Πάντως αν όντωςισχύει ότι μετά από ένα χωρισμό, κάθε γυναίκα ξεσπάει στα μαλλιά της, το γεγονός είναι ότι η Άνα ντε Άρμας λάνσαρε τις τελευταίες μέρες το καινούργιο της look, κοντοκουρεμένο καρέ που ενδεχομένως επιβεβαιώνει ότι έχει αφήσει πίσω της τον παθιασμένο έρωτα για τον Μπεν Άφλεκ.