Self test στα σχολεία: «Φρένο» στη διασπορά fake news για παιδομαζώματα και δομές Covid

Mε τις βεβαιώσεις αρνητικού τεστ στα χέρια οι μαθητές λυκείου πήγαν χθες στατους, ενώ σήμερα ολοκληρώνεται η πρώτη εβδομάδα της επιστροφής τους στα σχολεία με self test και την τήρηση όλων των μέτρων υγιεινής. Την ίδια ώρα κλίμα έντασης δημιουργείται σε κάποια σχολεία που τελούν υπό κατάληψη από μαθητές αλλά και γονείς που αντιδρούν στα τεστ αυτοδιάγνωσης. Εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε σειράπου κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες στο διαδίκτυο, τα οποία αναφέρονται στη διαδικασία των self-tests και προειδοποιούν ψευδώς για «δημιουργία δομών συγκέντρωσης για τα κρούσματα».«Φρένο» στη διασπορά ψευδών ειδήσεων έβαλε η προϊσταμένη της Εισαγγελίας όταν Πρωτοδικών καθώς η διακίνηση τέτοιου είδους πληροφοριών κινητοποίησε άμεσα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, που προχώρησε στην διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, με ερευνώμενο αδίκημα τη διασπορά ψευδών ειδήσεων.Τα ψευδή αυτά δημοσιεύματα αναφέρουν πως αν ένας μαθητής κάνει το self-test και βγει δεύτερη φορά θετικός, θα οδηγείται σε «», κάτι που δεν προβλέπεται πουθενά στην σχετική κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ), η οποία αναφέρει λεπτομερώς την διαδικασία που ορίζεται, με δωρεάν έλεγχο εντός 24 ωρών σε δημόσια δομή, περιορισμό στο σπίτι μέχρι τον επανέλεγχο και εφαρμογή του πρωτοκόλλου του ΕΟΔΥ σε περίπτωση που ο ελεγχόμενος έχει την λοίμωξη. Στο διαδίκτυο κυκλοφορεί και βίντεο 20 δευτερολέπτων που δείχνει τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων να «ανακοινώνει» «δομές συγκέντρωσης» για κρούσματα. Συνελήφθη η μητέρα που υπέβαλε μήνυση κατά των εκπαιδευτικών επειδή ο διευθυντής του 1ου ΓΕΛ Ευόσμου αρνήθηκε να επιτρέψει την είσοδο του γιου της στο σχολείο, χωρίς βεβαίωση self test, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασία επειδή είχε αναρτημένο «εμπρηστικό» κείμενο, στη σελίδα της στο Facebook.Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Π. Παναγιωτόπουλος παρήγγειλε τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης με αφορμή το περιστατικό στο 1ο ΓΕΛ Ευόσμου. Ζήτησε να σχηματιστεί δικογραφία σχετικά με αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από πολίτες που καλούν τους μαθητές να πηγαίνουν στα μαθήματα χωρίς τα απαραίτητα τεστ ανίχνευσης του κοροναϊού. Επίσης καλούν τους γονείς μαθητών να υποβάλουν μηνύσεις σε διευθυντές σχολείων για τον ίδιο λόγο.Η ιστορία ξεκίνησε χθες το πρωί στο 1ο Γενικό Λύκειο Ευόσμου , που τελούσε υπό κατάληψη, από δύο μαθητές που αρνούνταν να κάνουν το τεστ. Δεν έλλειψε και η ένταση μεταξύ των μαθητών που βρίσκονταν στην κατάληψη και αυτών που βρίσκονταν απ'έξω και ήθελαν να παρακολουθήσουν το μάθημά τους. Η κατάληψη τελικά έληξε και οι μαθητές μπήκαν κανονικά στις τάξεις τους για να ξεκινήσει το μάθημά τους. Μάλιστα, χθες, υπήρξε ένταση έξω από το ίδιο σχολείο, όταν πολίτες συγκεντρώθηκαν για να συμπαρασταθούν σε μητέρα που ζητούσε να επιτραπεί στον γιο της η είσοδος χωρίς να έχει μαζί του την προβλεπόμενη βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος self-test. Η μητέρα του παιδιού κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου, σήμερα το σχολείο τελούσε υπό κατάληψη από νωρίς το πρωί, ενώ έξω από αυτό βρίσκονται και γονείς που είναι κατά των self test. Μαθητές μιλώντας στην κάμερα του MEGA δήλωσαν ότι είναι κατά της κατάληψης, ενώ μίλησε και η κ. Σοφία Ρωμαίου, η μητέρα από την οποία ξεκίνησε το θέμα.«Έχω περάσει και εγώ κορωνοϊό, με όλα τα συμπτώματα, δύσκολα. Είμαι μητέρα ενός παιδιού ανήλικου της Α Λυκείου, 15 ετών. Είναι καλός μαθητής και εδώ και τρεις ημέρες δεν μπορεί να μπει στην τάξη να κάνει μάθημα. Με βάση το νόμο του Συντάγματος Α 120 απαγορεύεται κάθε ιατρική πράξη στο παιδί χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα. Η ένστασή μου είναι ότι δεν γνωρίζουμε την αξιοπιστία των self-tests. Δε γνωρίζουμε τι μπορεί να εμπεριέχουν που μπορεί να είναι επιβλαβές για τον οργανισμό των παιδιών μας. Τα παιδιά μας δεν είναι πειραματόζωα. Δεν ξέρουμε τι εξέλιξη θα έχει στον οργανισμό αυτό το self-test. Εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, έχω τελειώσει και νοσηλευτική. Έχω στην οικογένειά μου γιατρούς και γνωρίζω κάποια πράγματα από μέσα. Και εγώ τους γιατρούς εμπιστεύομαι. Υπάρχουν γιατροί που αντιδρούν. Υπάρχει νόμος που κατοχυρώνει το δικαίωμά μας. Δεν αρνούμαι να κάνει το παιδί μια σωστή μοριακή εξέταση σε ένα εργαστήριο. Εδώ όμως ζητάνε από το σχολείο self-test», είπε η κ. Ρωμαίου.Το κλίμα έντασης που δημιουργήθηκε χθες περιλαμβάνει και καταλήψεις σχολείων κυρίως σε Αττική Μακεδονία και Κρήτη , με βασικό αίτημα την αναστολή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής αλλά και των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων και τη μη διάθεση πραγματοποίησης αυτοδιαγνωστικών τεστ . Στο ίδιο μήκος κύματος αναφέρονται εξώδικα και δηλώσεις γονέων που λένε ότι τα παιδιά τους δεν θα κάνουν self test.Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας: «Σε περίπτωση έκτακτου ή απρόβλεπτου γεγονότος, το οποίο καθιστά αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερή τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε τμήμα ή σε ολόκληρη σχολική μονάδα, τα σχολεία υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, υποχρεωτική τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές. Μαθητές που παρεμποδίζουν τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και λαμβάνουν απουσίες για όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα της ημέρας».Επίσης, η απουσία μαθητή από κάθε διδακτική ώρα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καταγράφεται από τον εκπαιδευτικό, προσμετράται στο γενικό σύνολο των απουσιών και λαμβάνεται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης ενώ κάθε εκπαιδευτικός υποχρεούται να καταγράφει με κάθε πρόσφορο τρόπο τους τίτλους της ενότητας που δίδαξε καθημερινά.Με Κοινή Υπουργική Απόφαση , καθορίζονται νέες λεπτομέρειες για το τι ισχύει για τους μαθητές που, αν και οι ίδιοι δεν ανήκουν σε ευπαθή ομάδα, συνοικούν με άτομα σε ευπαθείς ομάδες. Πιο συγκεκριμένα, η νέα ΚΥΑ των υπουργείων Παιδείας και Υγείας καθορίζει ότι η τηλεκπαίδευση για τους μαθητές αυτούς είναι υποχρεωτική, μέχρις ότου εκδοθεί σχετική αιτιολογημένη έκθεση της ειδικής επιστημονικής Επιτροπής που έχει συσταθεί για τον λόγο αυτό, μετά από την υποβολή δικαιολογητικών από πλευράς κηδεμόνων.