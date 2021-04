Κορωνοϊός: «Ανοίγουν» από το πρωί οι διαδημοτικές μετακινήσεις - Πώς θα λειτουργήσουν από Δευτέρα τα μαγαζιά

Πώς θα ψωνίζουμε



Οι πολίτες για να ψωνίσουν θα πρέπει να στείλουν SMS με το ονοματεπώνυμό τους στο 13032 προκειμένου να μπορέσουν να μεταβούν οπουδήποτε απαιτείται εντός νομού. Το SMS θα έχει διάρκεια τριών ωρών και μπορεί να αποσταλεί μόνο μία φορά ημερησίως.





Επίσης παράλληλα με το 13032 ισχύουν και το click away και το click in shop, κάτι που σημαίνει πως οι πολίτες θα πρέπει να φέρουν μαζί τους αποδεικτικό του ραντεβού τους, όπως για παράδειγμα SMS ή e-mail online παραγγελίας ή πληρωμής.





Αντίστοιχα οι καταστηματάρχες θα πρέπει να υποδέχονται εντός, μόνο έναν πελάτη ανά 25 τ.μ. του καταστήματός τους με μέγιστο όριο 20 πελάτες κατά περίπτωση, ενώ οι αγορές, εάν δεν έχουν εξοφληθεί ηλεκτρονικά θα πρέπει να γίνονται μόνο με κάρτα. Η παραλαβή του προϊόντος μπορεί να γίνει και εκτός του καταστήματος.



Τι ισχύει για τις διαδημοτικές μετακινήσεις



Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει πλέον μία πληθώρα επιλογών για τους πολίτες προκειμένου να μπορούν να μετακινηθούν χωρίς χιλιομετρικό περιορισμό.



Οι περιπτώσεις αυτές είναι:





Τα καταστήματα που ανοίγουν την προσεχή Δευτέρα είναι τα εξής:

τασυνοικιακά καταστήματα

τα μεγάλα καταστήματα-αλυσίδες, που δεν βρίσκονται όμως σε εμπορικό κέντρο

οι μεγάλες αλυσίδες παιχνιδιών, ηλεκτρικών ειδών και άλλων

τα πολυκαταστήματα που στο εσωτερικό τους δεν έχουν άλλα καταστήματα, δηλαδή δεν λειτουργούν σαν εμπορικά κέντρα



-shops in shops (κατάστημα εντός καταστήματος)

-outlets

-εμπορικά κέντρα

-εκπτωτικά χωριά



Για τα συγκεκριμένα καταστήματα θα γίνει επανεξέταση των επιδημιολογικών δεδομένων την επόμενη εβδομάδα και θα παρθούν οι ανάλογες αποφάσεις.

13033. Όσον αφορά τις αγορές σε σούπερ μάρκετ και άλλα καταστήματα τροφίμων παραμένει ο περιορισμός των μετακινήσεων έως 2 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι ή εντός του Δήμου, με αποστολή SMS και κωδικό 2 στο

Τα self test και πώς θα τα κάνουμε - Προτεραιότητα σε μαθητές λυκείων και εκπαιδευτικούς



Ο υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης αναφέρθηκε διεξοδικά στη διαδικασία εφαρμογής των self test. Σύμφωνα με όσα είπε, φαίνεται πως προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να ανοίξουν τα Λύκεια, δίνοντας προτεραιότητα στη διάθεση των self test στους μαθητές ηλικίας 16-18 και στους εκπαιδευτικούς.



«Η εισαγωγή της πρώτης παρτίδας των self tests ολοκληρώνεται σήμερα με την παράδοσή τους σε εμάς. Η επόμενη παράδοση είναι προγραμματισμένη στα μέσα της επόμενης εβδομάδας και η τελευταία στις αρχές της μεθεπόμενης. Ο εφοδιασμός των φαρμακείων θα ξεκινήσει από την προσεχή Τετάρτη, 7 Απριλίου και καλώς εχόντων των πραγμάτων ως το τέλος της εβδομάδας τα φαρμακεία της χώρας θα διαθέτουν επαρκείς ποσότητες για να τις διαθέσουν σε πρώτη φάση στους μαθητές Λυκείου, 16 ως 18 ετών και τους εκπαιδευτικούς» δήλωσε.



Αμέσως μετά η διάθεση θα αφορά στους πολίτες παραγωγικής ηλικίας 18 - 64 ετών και μετά στους άνω των 67 που έχουν ήδη θωρακιστεί σε μεγάλο ποσοστό από τον εμβολιασμό. Ο κάθε πολίτης δικαιούται ένα τεστ την εβδομάδα ή τέσσερα το μήνα.





Η παραλαβή των τεστ γίνεται κεντρικά σε δύο αποθήκες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Από εκεί διανέμονται σε 100 φαρμακαποθήκες και από εκεί στα φαρμακεία όλης της χώρας. Η επιχείρηση είναι οργανωμένη πλήρως και την εποπτεία έχουν αναλάβει οι Ένοπλες Δυνάμεις.



Μαζί με τα τεστ οι πολίτες θα λαμβάνουν ενημερωτικό φυλλάδιο και φυσικά οδηγίες στα ελληνικά.



Μετά τη διενέργεια των τεστ, αν είναι θετικό πρέπει να δηλώνει στη σελίδα



Αν το αποτέλεσμά σας είναι αρνητικό, χρειάζεται δήλωση μόνο για εκείνους που είναι υποχρεωτικό το self test (εργαζόμενοι, εκπαιδευτικοί, μαθητές).



Πώς θα πηγαίνουν τα παιδιά σχολείο



Για τους μαθητές τη δήλωση κάνει γονέας ή κηδεμόνας τους. Οι γονείς θα παραλαμβάνουν τα τεστ για τα παιδιά τους με επίδειξη του ΑΜΚΑ και θα πραγματοποιείται σπίτι 24-48 ώρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων.



Αν το τεστ είναι αρνητικό ο γονέας ή κηδεμόνας υπογράφει σχετική δήλωση την οποία θα φέρει μαζί του ο μαθητής καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Αν είναι θετικό θα πρέπει να γίνει και επαναληπτικό τεστ αντιγόνου (rapid test) προκειμένου να δικαιολογηθεί η απουσία.



Όσοι μαθητές δεν φέρουν μαζί τους την βεβαίωση δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα τους ούτε θα υπάρχει δυνατότητα τηλεκπαίδευσης.

