Ανακαλύψτε τη μαγεία της Κεντρικής και της Βόρειας Ιταλίας εν πλω!
Λήστεψαν και χτύπησαν Αμερικανό τουρίστα μπροστά από αστυνομικό τμήμα στο Μιλάνο, δείτε βίντεο
Λήστεψαν και χτύπησαν Αμερικανό τουρίστα μπροστά από αστυνομικό τμήμα στο Μιλάνο, δείτε βίντεο
Συνελήφθη ένας 18χρονος – Ο δεύτερος δράστης διέφυγε με το κλεμμένο ρολόι αξίας 500 ευρώ
Θύμα ληστείας έπεσε ένας Αμερικανός τουρίστας στο κέντρο του Μιλάνου, προκαλώντας προβληματισμό για την έξαρση παρόμοιων περιστατικών στην πόλη καθώς όλα έγιναν μπροστά από αστυνομικό τμήμα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο τουρίστας κινούνταν στη διασταύρωση των οδών Φόσε Αρντεατίνε και Τζέκα Βέκια, όταν δέχθηκε ξαφνική επίθεση από δύο νεαρά άτομα, τα οποία προσπάθησαν να του πάρουν το ρολόι του, η αξία του οποίου υπολογίζεται περίπου στα 500 ευρώ.
Η επίθεση όμως έγινε αντιληπτή από στελέχη των Καραμπινιέρων, τα οποία παρακολουθούσαν σε πραγματικό χρόνο την κίνηση στην περιοχή μέσω του κλειστού κυκλώματος ασφαλείας που διαθέτει το τοπικό αστυνομικό τμήμα.
Οι αστυνομικοί αντέδρασαν άμεσα και επενέβησαν, καταφέρνοντας να ακινητοποιήσουν έναν από τους δύο υπόπτους. Πρόκειται για έναν 18χρονο με ισπανική υπηκοότητα και αφρικανική καταγωγή, ο οποίος συνελήφθη και οδηγήθηκε στις δικαστικές φυλακές του Σαν Βιτόρε, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ληστείας από κοινού.
Ο δεύτερος δράστης, ωστόσο, κατάφερε να εκμεταλλευτεί τη σύγχυση που προκλήθηκε κατά την επέμβαση των αρχών και να διαφύγει προς άγνωστη κατεύθυνση, κρατώντας μαζί του το κλεμμένο ρολόι.
Το περιστατικό προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς η ληστεία σημειώθηκε με μεγάλη ευκολία σε κεντρικό σημείο του Μιλάνου, μάλιστα σε απόσταση αναπνοής από αστυνομικό τμήμα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του δεύτερου εμπλεκόμενου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο τουρίστας κινούνταν στη διασταύρωση των οδών Φόσε Αρντεατίνε και Τζέκα Βέκια, όταν δέχθηκε ξαφνική επίθεση από δύο νεαρά άτομα, τα οποία προσπάθησαν να του πάρουν το ρολόι του, η αξία του οποίου υπολογίζεται περίπου στα 500 ευρώ.
Η επίθεση όμως έγινε αντιληπτή από στελέχη των Καραμπινιέρων, τα οποία παρακολουθούσαν σε πραγματικό χρόνο την κίνηση στην περιοχή μέσω του κλειστού κυκλώματος ασφαλείας που διαθέτει το τοπικό αστυνομικό τμήμα.
Οι αστυνομικοί αντέδρασαν άμεσα και επενέβησαν, καταφέρνοντας να ακινητοποιήσουν έναν από τους δύο υπόπτους. Πρόκειται για έναν 18χρονο με ισπανική υπηκοότητα και αφρικανική καταγωγή, ο οποίος συνελήφθη και οδηγήθηκε στις δικαστικές φυλακές του Σαν Βιτόρε, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ληστείας από κοινού.
Ο δεύτερος δράστης, ωστόσο, κατάφερε να εκμεταλλευτεί τη σύγχυση που προκλήθηκε κατά την επέμβαση των αρχών και να διαφύγει προς άγνωστη κατεύθυνση, κρατώντας μαζί του το κλεμμένο ρολόι.
Το περιστατικό προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς η ληστεία σημειώθηκε με μεγάλη ευκολία σε κεντρικό σημείο του Μιλάνου, μάλιστα σε απόσταση αναπνοής από αστυνομικό τμήμα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του δεύτερου εμπλεκόμενου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα