Ξεκινά σήμερα το Διεθνές Συνέδριο «Circle the Med»

Τηαρχίζει τις εργασίες του τοτο οποίο διοργανώνουν ως digital event τοκαι τομε την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος (DG ENV), της Γενικής Διεύθυνσης Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας (DG MARE) και της Γενικής Διεύθυνσης Κινητικότητας και Μεταφορών (DG MOVE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Στο Circle the Med - The Mediterranean Online Forum 2020 του οποίου οι εργασίες θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, θα μετάσχουν κορυφαίες προσωπικότητες των κεντρικών διοικήσεων των κρατών μελών, της αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και του επιχειρείν καθώς και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών από τριάντα έξι (36) χώρες της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. Στη διάρκεια των εργασιών του διαδικτυακού συνεδρίου θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας ως «νέου αναπτυξιακού μοντέλου» με στόχο την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος με νέα επιχειρηματικά μοντέλα «κυκλικής οικονομίας», τα οποία θα μειώσουν το κλιματικό και περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα. Έμφαση επίσης θα δοθεί στην πολιτική γειτονίας “Neighbourhood Policy (ENP)” της ΕΕ, την ανάδειξη της Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal) και των Στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (SDG’S) των Η.Ε καθώς και στη συμβολή του Interreg στην προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας.Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία η οποία, καλύπτοντας έξι (6) μείζονος σημασίας πεδία (Green Growth, Blue Economy, Cultural Heritage, Renewable Energy, Sustainable Tourism, Smart Cities) επιχειρεί να οδηγήσει εκ νέου την – ιδιαίτερα ταραγμένη σήμερα - περιοχή της Μεσογείου σε δρόμους ειρήνης και ευημερίας αλλά και σε σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα.Το συνέδριο θα μεταδίδεται σε live streaming τόσο από την ιστοσελίδα https://circlethemed.com/ όσο και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Forum.: https://www.facebook.com/circlethemed11:00 - 13:00: Διασφαλίζοντας ένα βιώσιμο μέλλον για τη ΜεσόγειοΣυντονιστής : Γεώργιος Κρεμλής, Σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα ενέργειας, κλίματος, περιβάλλοντος και κυκλικής οικονομίας, Διευθυντής ε.τ. της DG ENV της Ε.Ε για την Κυκλική Οικονομία και τη Νησιωτικότητα- Σπυρίδων Φλογαϊτης, Διευθυντής του EPLO και πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού- Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Εσωτερικών- Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων- Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού- Θεοχάρης Θεοχάρης, Υπουργός Τουρισμού- Nasser Kamel, Γενικός Διευθυντής “Union for the Mediterranean” (UfM)- Adélaïde Charlier, Συνιδρυτής του #YouthForClimate- Ιωάννης Καλτσάς, Head of Division της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων16:00 - 18:00 Διασφαλίζοντας ένα βιώσιμο μέλλον για τη ΜεσόγειοΣυντονιστής : Γεώργιος Κρεμλής, Σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα ενέργειας, κλίματος, περιβάλλοντος και κυκλικής οικονομίας, Διευθυντής ε.τ. της DG ENV της Ε.Ε. για την Κυκλική Οικονομία και τη Νησιωτικότητα- Ιωάννης Πλακιωτάκης, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής- Κώστας Καραμανλής, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών- Kęsţutis Sadauskas, Διευθυντής της DG ENV της Ε.Ε.- Χρήστος Οικονόμου, Acting Director DG MARE, E.E.- Jean-Pierre Halkin, Head of Unit - Competence Centre Macroregional and Territorial Cooperation, E.E.- Ελένη Μαριανού, Γενική Γραμματέας, Conferenc of Peripheral Maritime Regions (CPMR)- Tudor Chiauriu, Νομικός Σύμβουλος Circular Clima Institute - EPLO, Aναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου “Titu Maiorescu”, Βουκουρέστι- Kωνσταντίνος Αγραπίδας, Γενικός Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων Υγείας Ασφάλειας και Ένταξης στην Εργασία, Επικεφαλής της Πρωτοβουλίας ReBrain Greece11:00 - 13:00 Επιταχύνοντας την Πράσινη Ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου: τα μεγαλύτερα εμπόδια και οι σημαντικότερες ευκαιρίεςΣυντονιστής : Γεώργιος Κρεμλής, Σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα ενέργειας, κλίματος, περιβάλλοντος και κυκλικής οικονομίας, Διευθυντής ε.τ. της DG ENV της Ε.Ε. για την Κυκλική Οικονομία και τη Νησιωτικότητα0 - 13:00 Europe, Athens- Κωνσταντίνος Σκρέκας, Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων- Κωνσταντίνος Αραβώσης, Γενικός Διευθυντής Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας- Grammenos Mastrojeni, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας “Union for the Mediterranean” (UfM)- Gianni Chianetta, Διευθυντής και Επιστημονικός Συντονιστής “Greening the islands”- Andrei Geica, Chief Policy & Impact Officer “Sporos Platform”- Sergio Ponsa Salas, Διευθυντής BETA Technological Center- Αλέξανδρος Παπαχατζής, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας14:00 - 16:00 1ο Επιχειρηματικό Φόρουμ για την Πράσινη Ανάπτυξη (Side Event)16:00 - 18:00 Ανάπτυξη και προσαρμογή των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή της ΜεσογείουΣυντονιστής : Κώστας Ανδριοσόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Δεξαμενής Σκέψης για την Ενεργειακή Οικονομία (HAEE).- Simone Bastianoni, Καθηγητής Environmental and Cultural Heritage Chemistry, του Πανεπιστημίου της Siena.- Θεοχάρης Τσούτσος, Καθηγητής, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων, Τομέας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Ι) του Πολυτεχνείου Κρήτης- Markos Damasiotis, Διευθυντής Ανάπτυξης Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Cres)- Σπύρος Κιαρτζής, Διευθυντής Νέων Τεχνολογιών και Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας του Ομίλου “Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ”- Youssef Sarhan, Διευθύνων Σύμβουλος "The Solar Company" (TSC)11.00-13.00 Μετάβαση προς μια Μπλε Οικονομία, περιπτώσεις μελέτης, μαθήματα και προοπτικέςΣυντονιστής: Χρήστος Οικονόμου, Acting Director DG MARE, E.E.- Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών- Δημήτριος Οικονόμου, Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας- Χριστιάνα Καλογήρου, Γενική Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής πολιτικής- Giuseppe Sciacca, Εκτελεστικός Γραμματέας CPMR Islands Commission- Simone Bastianoni, Professor of Environmental and Cultural Heritage Chemistry, University of Siena- Anna Escoda, Projects and International Cooperation Area Manager at ASCAME- Caterina Pratico, Project Coordinator- Lead partner CoNISMa- Giovanni Caprino, Αντιπρόεδρος, National Blue Italian Growth Technological Cluster-BIG14.00-16.00 e-Blue Agora- 1st BLUE DEAL Business Forum (Side event)16:00 - 18:00 Mεσόγειος και Βιώσιμος Τουρισμός : Παρούσα κατάσταση και στρατηγικές κατευθύνσειςΣυντονιστής : Ελένη Χατζηγιάννη, Policy Officer, DG Maritime Affairs and Fisheries, Ε.Ε.- Joanna Mouliou Niessler, Policy officer and programme manager at the Directorate General for Regional and Urban Policy (Ε.Ε.)- Όλγα Κεφαλογιάννη, βουλευτής- Άντζελα Γκερέκου, Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού- Gaetano Zarlenga, Director of CUEIM- Ιωάννης Παππάς, Διευθυντής, Mediterranean Region at GSTC (Global Sustainable Tourism Council)- Ιωάννα Δρέττα, Marketing Greece CEO- Δρ Γιώργος Μούντης, Managing Partner at Delfi Partners & Co11:00 - 13:00 Βιώσιμη κινητικότητα, Έξυπνες πόλεις : καλύτεροι τρόποι μετακίνησης, καλύτερα μέρη να ζειςΣυντονιστής : Αλεξία Σπυριδωνίδου, Business Development Manager | Transport Policy Expert Institute of Circular Economy and Climate Change of the European Public Law Organisation (EPLO)- Helmut Morsi, Advisor to the Director for Investment, Innovative & Sustainable Transport, & Coordinator for Innovation DG MOVE Ε.Ε.- Αθανάσιος Καλογεράς, Research Director, ISI- Γιώργος Στεφανίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών- Ingrid Briesner, EPOMM Coordinator, Co-of ECOMM – the annual European Conference on Mobility Management, Senior Project Manager, Communication & Dissemination Manager CIVITAS PORTIS- Θεοχάρης Τσούτσος, Καθηγητής, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων, Τομέας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Ι) του Πολυτεχνείου Κρήτης16:00 - 18:00 Διατήρηση και ενίσχυση της κοινής Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην περιοχή της ΜεσογείουΣυντονιστής: Αντωνία Μοροπούλου, Καθηγήτρια ΕΜΠ- Johanna Leissner, Scientific Representative of Fraunhofer Institutes | Cultural Heritage and Sustainability Network- Lee Minaidis, Αναπλ. Γενική Γραμματέας, Οργανισμός Πόλεων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco- Κατερίνα Ναυπλιώτη- Παναγοπούλου, Πρέσβυς εκ προσωπικοτήτων, Πρέσβειρα της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τον Αθλητισμό, την Ανοχή και το Ευ Αγωνίζεσθαι- Φοίβη Κουντούρη, Καθηγήτρια Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 202011:00 - 13:00 Circle the MED: Υιοθετώντας στρατηγικές για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τη ΣυνοχήΣυντονιστής : Γεώργιος Κρεμλής, Σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα ενέργειας, κλίματος, περιβάλλοντος και κυκλικής οικονομίας, Διευθυντής ε.τ. της DG ENV της Ε.Ε. για την Κυκλική Οικονομία και τη Νησιωτικότητα- Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονομικών- Dmitry Pankin, Πρόεδρος Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB)- Φωκίων Ζαϊμης, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας,΄Ερευνας & ΚαινοτομίαςΠεριφέρεια Δυτικής Ελλάδας- Ehab Shalaby, PhD Sustainable Development, Chairman of DCarbon Egypt- Sharon Jackson, Founder and Director of the European Sustainability Academy (ESA)Ιωάννης Μαρδίκης, Διευθυντής του Circula