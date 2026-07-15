Florence & The Machine: Μάγεψε η ξυπόλητη νεράιδα στο ΟΑΚΑ

Ερμήνευσε τραγούδια από τον τελευταίο της δίσκο και κάποιες από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες της ενώ πολύ συχνά έλεγε «Ευχαριστώ Αθήνα» σε άψογα ελληνικά.Στις ιδιαίτερες στιγμές της βραδιάς ανήκει σίγουρα ο πρόλογος που έκανε για ένα τραγούδι λέγοντας: «Είχα πει ότι δεν θα ερμηνεύσω ξανά τραγούδι που γράφτηκε για άνθρωπο ο οποίος δεν απαντάει στα μηνύματα αλλά…» επισήμανε χαμογελώντας πριν το ερμηνεύσει.Μας αποχαιρέτησε μετά από μια εμφάνιση που διήρκεσε μία ώρα και σαράντα πέντε λεπτά κι ενώ ο ουρανός φωτιζόταν από μια βροχή πυροτεχνημάτων.