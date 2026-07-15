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Florence & The Machine: Μάγεψε η ξυπόλητη νεράιδα στο ΟΑΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Florence & The Machine ΟΑΚΑ Eject Festival

Florence & The Machine: Μάγεψε η ξυπόλητη νεράιδα στο ΟΑΚΑ

Καθήλωσε 25.000 άτομα η Βρετανίδα ερμηνεύτρια χθες βράδυ στο ΟΑΚΑ αλώνοντας την σκηνή και «παίζοντας» με τον κόσμο

Florence & The Machine: Μάγεψε η ξυπόλητη νεράιδα στο ΟΑΚΑ
Διονύσης Θανάσουλας
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Καθηλωτική ερμηνευτικά, ντυμένη σαν ένα αερικό που ξέφυγε από θεατρικό έργο ή ένα σονέτο ή Florence Welch απέδειξε χθες το βράδυ πόσο σπουδαία τραγουδίστρια είναι στην πρώτη μέρα του Ejekt festival.

Συνεπικουρούμενη από την μπάντα της ανέβηκε στην σκηνή του ΟΑΚΑ με μια μικρή καθυστέρηση και ενώ οι Suede είχαν ζεστάνει για τα καλά το κοινό.

Ένα κοινό που άρχισε να φτάνει στο Ολυμπιακό Στάδιο νωρίς, τουλάχιστον οι φανατικοί της Florence.

Florence & The Machine: Μάγεψε η ξυπόλητη νεράιδα στο ΟΑΚΑ
Florence & The Machine: Μάγεψε η ξυπόλητη νεράιδα στο ΟΑΚΑ


Νεαρά κορίτσια με στεφάνια από λουλούδια στα μαλλιά τους και αέρινα φορέματα έτρεξαν μόλις άνοιξαν οι πύλες να πιάσουν θέση μπροστά από την σκηνή.



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Η δικιά μας Έλενα Λεόνη και αμέσως μετά η Holly Humperstone έκαναν φιλότιμη προσπάθεια να προθερμάνουν ένα πλήθος που κακά τα ψέμματα στην συντριπτική πλειοψηφία του αδημονούσε να δει το αερικό από την Βρετανία.



Τα ελληνικά και το «ειδικό» τραγούδι

Τα ουρλιαχτά όταν εμφανίστηκε η Βρετανίδα ερμηνεύτρια ήταν αναμενόμενα και έγιναν ακόμη πιο έντονα όταν η Florence άρχισε να κινείται δεξιά-αριστερά στην σκηνή.

Ερμήνευσε τραγούδια από τον τελευταίο της δίσκο και κάποιες από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες της ενώ πολύ συχνά έλεγε «Ευχαριστώ Αθήνα» σε άψογα ελληνικά.



Στις ιδιαίτερες στιγμές της βραδιάς ανήκει σίγουρα ο πρόλογος που έκανε για ένα τραγούδι λέγοντας: «Είχα πει ότι δεν θα ερμηνεύσω ξανά τραγούδι που γράφτηκε για άνθρωπο ο οποίος δεν απαντάει στα μηνύματα αλλά…» επισήμανε χαμογελώντας πριν το ερμηνεύσει.
Μας αποχαιρέτησε μετά από μια εμφάνιση που διήρκεσε μία ώρα και σαράντα πέντε λεπτά κι ενώ ο ουρανός φωτιζόταν από μια βροχή πυροτεχνημάτων.

Διονύσης Θανάσουλας
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