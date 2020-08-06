Tο πρόγραμμα της τηλεόρασης - Προτάσεις - Αθλητικές μεταδόσεις
Οι αθλητικές μεταδόσεις - Όλο το πρόγραμμα των καναλιών για σήμερα
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:
19:55
COSMOTE SPORT 7 HD
Λεβερκούζεν - Ρέιντζερς
UEFA Europa League
19:55
COSMOTE SPORT 3 HD
Σεβίλη - Ρόμα
UEFA Europa League
20:30
COSMOTE SPORT 4 HD
Νιου Όρλεανς Πέλικανς - Σακραμέντο Κινγκς
NBA
22:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Γουλβς - Ολυμπιακός
UEFA Europa League
22:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Βασιλεία - Άιντραχτ Φρανκφούρτης
UEFA Europa League
23:00
COSMOTE SPORT 7 HD
Μαϊάμι Χιτ - Μιλγουόκι Μπακς
NBA
01:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Ατλάντα Ντριμ - Σιάτλ Στορμ
WNBA
03:05
Novasports 2HD
Ορλάντο - Μινεσότα
MLS
04:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Λος Άντζελες Λέικερς - Χιούστον Ρόκετς
NBA
10:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
10:15 ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
11:00 Η ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
12:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
13:00 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
15:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
16:00 φλΕΡΤ
18:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ/ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ
18:15 Η ΧΑΡΤΟΡΙΧΤΡΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)
20:00 ΔΕΣ & ΒΡΕΣ
21:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
22:15 ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΕΡΝΤΟΧ - 11ος ΚΥΚΛΟΣ
23:00 ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ
00:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
00:15 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΑΙΝΙΔΑΣ (Β' ΚΥΚΛΟΣ) (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
01:10 ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΕΡΝΤΟΧ
01:50 φλΕΡΤ
03:45 Η ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
04:35 ΔΕΣ & ΒΡΕΣ
05:30 ...ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ
07:00 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ
07:45 ΣΕΦ ΠΑΣΤΑ ΒΡΑΣΤΑ
08:45 ΠΑΝΔΩΡΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΩΝΑΣ, ΤΑ MAGIC BIRDS
09:35 PAPRIKA
10:00 ΖΙΓΚ ΚΑΙ ΣΑΡΚΟ
10:30 ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ
11:00 Ο ΓΟΥΑΪ ΣΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΙΟ
11:30 ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΣΑΪΝΗΣ
11:55 ΜΟΥΚ
12:30 1.000 ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (2020)
13:00 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
14:00 ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ
14:45 ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ - Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)
16:15 ΡΙΚ ΣΤΑΪΝ - ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
17:15 ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ
18:15 ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΗ (Ε' ΚΥΚΛΟΣ) (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
20:00 ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ (2020)
20:30 ΕΣ ΑΥΡΙΟΝ ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ - ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ (2020) (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
21:00 Η ΚΥΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ (Γ' ΚΥΚΛΟΣ) (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
22:00 Η ΔΙΑΒΟΛΟΓΥΝΑΙΚΑ
23:40 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΙΤΟΡ - SYROS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2020
01:45 ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ (2020)
02:15 ΕΣ ΑΥΡΙΟΝ ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ
02:45 Η ΚΥΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ (Γ' ΚΥΚΛΟΣ)
03:30 ΡΙΚ ΣΤΑΪΝ - ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
04:20 ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ
05:15 ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΗ (Ε' ΚΥΚΛΟΣ)
07:00 Καλοκαίρι Μαζί
11:00 Θα Βρεις Το Δάσκαλό Σου (Ε)
12:00 Λίτσα.com (Ε)
13:00 Ant1 News
14:00 Κωνσταντίνου Και Ελένης (Ε)
16:00 Εκείνες Κι Εγώ (Ε)
17:00 Ant1 News - Δελτίο Στη Νοηματική Γλώσσα
17:15 Μην Ψαρώνεις - 1ος Κύκλος (Ε)
18:15 Το Καφέ Της Χαράς (Ε)
19:30 Ant1 News
20:45 Πέτα Τη Φριτέζα - 1ος Κύκλος (Ε)
22:45 Κάτι Χωρισμένα Παλικάρια (Ε)
23:45 The 2Night Show (Ε)
02:00 Οι Στάβλοι Της Εριέτας Ζαΐμη (Ε)
03:00 Τμήμα Ηθών (Ε)
04:00 Έρωτας (Ε)
05:00 Κρυφά Μονοπάτια (Ε)
06:00 Και Οι Παντρεμένοι Έχουν Ψυχή (Ε)
06:15 Hart Of Dixie - 3ος Κύκλος
07:15 Tom And Jerry Show
07:45 Σον, Το Πρόβατο (Shaun The Sheep)
08:00 Super Wings
08:30 Πέππα, Το Γουρουνάκι (Peppa Pig)
08:45 Bob, The Builder
09:15 Baby Looney Tunes
09:45 The Garfield Show
10:15 Be Cool Scooby - Doo!
10:45 Wabbit
11:10 Scooby - Doo! Wrestlemania Mystery
13:00 How I Met Your Mother - 2ος Κύκλος
14:00 Ντετέκτιβ Μονκ - 6ος Κύκλος
15:00 Star News
15:50 Shopping Star
17:30 Elif - 3ος Κύκλος
18:30 Ειδήσεις Στη Νοηματική Γλώσσα
18:40 Τροχός Της Τύχης
19:50 Star News
21:00 Two And A Half Men - 6oς Κύκλος
22:00 The Zookeeper's Wife
00:45 NCIS - 14ος Κύκλος
02:45 Απόλυτη Δύναμη (Absolute Power)
10:00 Αν Θυμηθείς Τ' Όνειρό Μου
11:00 Η Απλή Μέθοδος Των Τριών
12:00 Η Πολυκατοικία
13:00 Mega Γεγονότα: Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων
14:00 Δέκα Λεπτά Κήρυγμα
14:40 Μαρία Η Άσχημη
15:10 Μαρία Η Άσχημη
15:50 Περί Ανέμων Και Υδάτων
16:50 Καιρός Για Αγρότες
17:00 Μπαμπά Μην Τρέχεις
18:00 Δελτίο Νοηματικής
18:10 Ντόλτσε Βίτα
18:50 Ντόλτσε Βίτα
19:30 Μega Γεγονότα: Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20:50 Λάκης Ο Γλυκούλης
22:00 Πενήντα Πενήντα
23:00 Safe Sex
00:00 Mr. Mercendes
01:00 Outlander
02:20 Κάψε Το Σενάριο
03:20 Love Sorry
04:20 Βέρα Στο Δεξί
05:30 Κοινωνία Ώρα Μega
06:40 Η Φρουρά Των Λιονταριών (The Lion Guard)
07:30 Ο Τζέικ Και Οι Πειρατές Απο Τη Χώρα Του Ποτέ (Jake And The Neverland Pirate
08:00 60' Ελλάδα (Ε)
09:00 Alpha Παντού
12:15 Ειδήσεις
13:00 Σπίτι Είναι (Ε)
13:50 Ο Δυναστείας
15:45 Εντιμότατοι Κερατάδες (Ε)
16:40 Κάτι Ψήνεται, IX (Ε)
17:40 Δελτίο Ειδήσεων Στη Νοηματική Γλώσσα
17:50 Οικογενειακές Ιστορίες (Ε)
19:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20:00 Το Σόι Σου, III (Ε)
21:40 Μην Αρχίζεις Τη Μουρμούρα, VI (Ε)
23:30 Κρατάς Μυστικό; (Ε)
00:20 Grey's Anatomy - 9ος Κύκλος
02:15 Το Τατουάζ, Ι (Ε)
03:15 Οι Ιστορίες Του Αστυνόμου Μπέκα, I (Ε)
04:15 Αληθινοί Έρωτες, I (Ε)
05:00 Θυρίδα Τηλεπώλησης
05:30 Έρωτας Με Επιδότηση Ο.Γ.Α. (Ε)
06:00 Πρωϊνή Ενημέρωση
10:00 Newsroom
12:00 ONline
14:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων
15:00 Guess My Age (Ε)
16:00 Boom!
17:00 Happy Traveller (Ε)
18:25 Δελτίο Στη Νοηματική
18:40 Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος (Ε)
19:50 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
21:00 Θα Γίνει Της Πολυκατοικίας (Ε)
22:00 Κλαμπ Χωρισμένων Γυναικών (The First Wives Club)
00:00 9-1-1 - 2ος Κύκλος
01:00 Antony Bourdain Parts Unknown - 2ος Κύκλος
02:00 Η Πτήση Του Φοίνικα (Flight Of The Phoenix)
04:00 9-1-1 - 2ος Κύκλος (Ε)
05:00 Newsroom (Ε)
06:00 Πρωϊνή Ενημέρωση
07:00 Daddy Cool (Ε)
08:00 Η Αγορά Σήμερα
15:00 La Dona (Ε)
16:00 La Patrona (Ε)
17:00 La Patrona
18:00 Daddy Cool
19:00 Τύχη Βουνό
20:00 Castle (Ε)
21:00 Castle
22:00 The BlackList
23:00 Masters Of Sex
00:00 Mayday
01:00 The BlackList (Ε)
02:00 Masters Of Sex (Ε)
03:00 Castle (Ε)
03:45 Mayday (Ε)
04:30 Vice (Ε)
05:15 Τύχη Βουνό (Ε)
06:00 La Dona (Ε)
06:00 Ώρα Ελλάδος
09:50 Καλοκαίρι#Not
13:00 Open News
14:00 Celebrity Travel (Ε)
15:00 The Booth
16:30 Θυρίδα Τηλεπώλησης
16:45 Πόντιος Είμαι Ό,τι Θέλω Κάνω
17:15 Open News Στη Νοηματική
17:30 Πόντιος Είμαι Ό,τι Θέλω Κάνω
19:00 Open News
20:00 Εικόνες (Ε)
21:00 Το Κόλπο Της Ζωής Μας (The Love Punch)
23:00 NCIS - 9ος Κύκλος
00:00 NCIS - 9ος Κύκλος
01:00 NCIS - 8ος Κύκλος
02:00 21 Jump Street
03:45 NCIS - 9ος Κύκλος
04:30 The Royals - 1ος Κύκλος
05:15 Για Πάντα Παιδιά - 1oς Κύκλος (Ε)
06:00 Ώρα Ελλάδος
07:00 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ
08:00 ΘΡΥΛΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
09:00 BALKAN EXPRESS
10:00 ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
12:00 ΟΙ ΛΥΡΑΡΗΔΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
12:30 ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
13:00 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ
14:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14:40 ΑΘΛΗΤΙΚΑ
14:55 ΚΑΙΡΟΣ
15:00 ΘΡΥΛΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
16:00 ΑΚΡΑΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΕΝΟ
17:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
17:20 ΑΘΛΗΤΙΚΑ
17:25 ΚΑΙΡΟΣ
17:30 Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ (ΙΑ' ΚΥΚΛΟΣ)
18:15 Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ (ΙΑ' ΚΥΚΛΟΣ)
19:00 ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΕΣ ΖΩΗΣ
20:00 ΑΠΟΨΕ ΚΑΝΕΙΣ ΜΠΑΜ (Δ' ΚΥΚΛΟΣ)
21:00 ΟΙ ΑΔΕΡΦΕΣ ΜΠΕΡΝΑΤΣΚΙ
22:00 ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΖΩΕΣ
23:40 ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ
00:10 FORTITUDE (Β' ΚΥΚΛΟΣ)
01:00 ΟΙ ΑΔΕΡΦΕΣ ΜΠΕΡΝΑΤΣΚΙ
02:00 ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΕΣ ΖΩΗΣ
03:00 ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
05:00 ΑΠΟΨΕ ΚΑΝΕΙΣ ΜΠΑΜ (Δ' ΚΥΚΛΟΣ)
06:00 ΑΚΡΑΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΕΝΟ
07:00 Μπομπ Σφουγγαράκης
07:30 Bubble Guppies
08:00 Zack And Quack
08:30 Team Umizoomi
09:00 Γουολικαζάμ
09:30 Ράστυ Ρίβετς
10:00 Ο Κόσμος Της Ρόσι
10:30 Σίμερ & Σάιν
11:00 Paw Patrol
11:30 Butterbean's Cafe
12:00 Νέλλα Η Πριγκίπισσα Ιππότης
12:30 44 Γάτες
13:00 Jurassic World
13:30 Τα Μυστικά Της Αβύσσου
14:00 Ο Άλβιννν!!! Και Η Παρέα Του
14:30 Μπομπ Σφουγγαράκης
15:00 Lego Friends
15:30 Winx
16:00 Fan Boy And Chum Chum
16:30 Kung Fu Panda
17:00 Paw Patrol
17:30 Abby Hatcher
18:00 Ο Μπλέιζ Kαι Oι Φίλοι Tου
18:30 Νέλλα Η Πριγκίπισσα Ιππότης
19:00 Top Wing
19:30 Ο Άλβιννν!!! Και Η Παρέα Του
20:00 Τα Μυστικά Της Αβύσσου
20:30 Gormiti
21:00 Ninjago Masters Of Spinjitzu
21:30 Χελωνονιτζάκια: Η Άνοδος
22:00 The Loud House
22:30 Rainbow Butterfly Unicorn Kitty
23:00 Drake & Josh
23:30 Zoey
00:00 Ένα Σχολείο Πολύ Ροκ
00:30 Ένα Σχολείο Πολύ Ροκ
00:50 Νίκι, Ρίκι, Ντίκι & Νταν
01:40 Χένρι Ο Επικίνδυνος
02:05 Χένρι Ο Επικίνδυνος
02:25 Game Shakers
02:45 Game Shakers
03:15 Στοιχειωμένοι Χάθαγουεϊς
03:35 Στοιχειωμένοι Χάθαγουεϊς
04:00 The Troop
04:25 The Troop
04:50 True Jackson
05:10 True Jackson
05:35 Με Λένε Φράνκη
06:00 Με Λένε Φράνκη
08:55 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09:00 Biblioteca Alexandrina 2000
10:00 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
11:00 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΕΙΝΑΥΤΕΣ
12:00 ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
12:30 ΟΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΙ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
13:30 ΜΑΓΙΚΟΣ ΦΑΝΟΣ
14:00 ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
15:00 ΒΙΒΛΙΟΒΟΥΛΙΟ (E)
16:00 ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ
17:00 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΙΙ
18:00 ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ (ΣΤΙΧΟΥΡΓΟΙ)
18:30 ΛΟΓΩ ΤΕΧΝΗΣ
19:00 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (E)
20:00 ΘΕΑΤΡΟΣΚΟΠΙΟ
21:00 ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ, ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ
22:00 Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
23:00 ΕΠΙΛΟΓΟΣ
00:30 ΕΣΤΙΝ ΟΥΝ
02:00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
19:55
COSMOTE SPORT 7 HD
Λεβερκούζεν - Ρέιντζερς
UEFA Europa League
19:55
COSMOTE SPORT 3 HD
Σεβίλη - Ρόμα
UEFA Europa League
20:30
COSMOTE SPORT 4 HD
Νιου Όρλεανς Πέλικανς - Σακραμέντο Κινγκς
NBA
22:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Γουλβς - Ολυμπιακός
UEFA Europa League
22:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Βασιλεία - Άιντραχτ Φρανκφούρτης
UEFA Europa League
23:00
COSMOTE SPORT 7 HD
Μαϊάμι Χιτ - Μιλγουόκι Μπακς
NBA
01:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Ατλάντα Ντριμ - Σιάτλ Στορμ
WNBA
03:05
Novasports 2HD
Ορλάντο - Μινεσότα
MLS
04:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Λος Άντζελες Λέικερς - Χιούστον Ρόκετς
NBA
Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών:
10:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
10:15 ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
11:00 Η ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
12:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
13:00 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
15:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
16:00 φλΕΡΤ
18:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ/ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ
18:15 Η ΧΑΡΤΟΡΙΧΤΡΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)
20:00 ΔΕΣ & ΒΡΕΣ
21:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
22:15 ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΕΡΝΤΟΧ - 11ος ΚΥΚΛΟΣ
23:00 ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ
00:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
00:15 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΑΙΝΙΔΑΣ (Β' ΚΥΚΛΟΣ) (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
01:10 ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΕΡΝΤΟΧ
01:50 φλΕΡΤ
03:45 Η ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
04:35 ΔΕΣ & ΒΡΕΣ
05:30 ...ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ
07:00 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ
07:45 ΣΕΦ ΠΑΣΤΑ ΒΡΑΣΤΑ
08:45 ΠΑΝΔΩΡΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΩΝΑΣ, ΤΑ MAGIC BIRDS
09:35 PAPRIKA
10:00 ΖΙΓΚ ΚΑΙ ΣΑΡΚΟ
10:30 ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ
11:00 Ο ΓΟΥΑΪ ΣΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΙΟ
11:30 ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΣΑΪΝΗΣ
11:55 ΜΟΥΚ
12:30 1.000 ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (2020)
13:00 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
14:00 ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ
14:45 ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ - Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)
16:15 ΡΙΚ ΣΤΑΪΝ - ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
17:15 ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ
18:15 ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΗ (Ε' ΚΥΚΛΟΣ) (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
20:00 ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ (2020)
20:30 ΕΣ ΑΥΡΙΟΝ ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ - ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ (2020) (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
21:00 Η ΚΥΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ (Γ' ΚΥΚΛΟΣ) (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
22:00 Η ΔΙΑΒΟΛΟΓΥΝΑΙΚΑ
23:40 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΙΤΟΡ - SYROS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2020
01:45 ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ (2020)
02:15 ΕΣ ΑΥΡΙΟΝ ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ
02:45 Η ΚΥΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ (Γ' ΚΥΚΛΟΣ)
03:30 ΡΙΚ ΣΤΑΪΝ - ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
04:20 ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ
05:15 ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΗ (Ε' ΚΥΚΛΟΣ)
07:00 Καλοκαίρι Μαζί
11:00 Θα Βρεις Το Δάσκαλό Σου (Ε)
12:00 Λίτσα.com (Ε)
13:00 Ant1 News
14:00 Κωνσταντίνου Και Ελένης (Ε)
16:00 Εκείνες Κι Εγώ (Ε)
17:00 Ant1 News - Δελτίο Στη Νοηματική Γλώσσα
17:15 Μην Ψαρώνεις - 1ος Κύκλος (Ε)
18:15 Το Καφέ Της Χαράς (Ε)
19:30 Ant1 News
20:45 Πέτα Τη Φριτέζα - 1ος Κύκλος (Ε)
22:45 Κάτι Χωρισμένα Παλικάρια (Ε)
23:45 The 2Night Show (Ε)
02:00 Οι Στάβλοι Της Εριέτας Ζαΐμη (Ε)
03:00 Τμήμα Ηθών (Ε)
04:00 Έρωτας (Ε)
05:00 Κρυφά Μονοπάτια (Ε)
06:00 Και Οι Παντρεμένοι Έχουν Ψυχή (Ε)
06:15 Hart Of Dixie - 3ος Κύκλος
07:15 Tom And Jerry Show
07:45 Σον, Το Πρόβατο (Shaun The Sheep)
08:00 Super Wings
08:30 Πέππα, Το Γουρουνάκι (Peppa Pig)
08:45 Bob, The Builder
09:15 Baby Looney Tunes
09:45 The Garfield Show
10:15 Be Cool Scooby - Doo!
10:45 Wabbit
11:10 Scooby - Doo! Wrestlemania Mystery
13:00 How I Met Your Mother - 2ος Κύκλος
14:00 Ντετέκτιβ Μονκ - 6ος Κύκλος
15:00 Star News
15:50 Shopping Star
17:30 Elif - 3ος Κύκλος
18:30 Ειδήσεις Στη Νοηματική Γλώσσα
18:40 Τροχός Της Τύχης
19:50 Star News
21:00 Two And A Half Men - 6oς Κύκλος
22:00 The Zookeeper's Wife
00:45 NCIS - 14ος Κύκλος
02:45 Απόλυτη Δύναμη (Absolute Power)
10:00 Αν Θυμηθείς Τ' Όνειρό Μου
11:00 Η Απλή Μέθοδος Των Τριών
12:00 Η Πολυκατοικία
13:00 Mega Γεγονότα: Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων
14:00 Δέκα Λεπτά Κήρυγμα
14:40 Μαρία Η Άσχημη
15:10 Μαρία Η Άσχημη
15:50 Περί Ανέμων Και Υδάτων
16:50 Καιρός Για Αγρότες
17:00 Μπαμπά Μην Τρέχεις
18:00 Δελτίο Νοηματικής
18:10 Ντόλτσε Βίτα
18:50 Ντόλτσε Βίτα
19:30 Μega Γεγονότα: Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20:50 Λάκης Ο Γλυκούλης
22:00 Πενήντα Πενήντα
23:00 Safe Sex
00:00 Mr. Mercendes
01:00 Outlander
02:20 Κάψε Το Σενάριο
03:20 Love Sorry
04:20 Βέρα Στο Δεξί
05:30 Κοινωνία Ώρα Μega
06:40 Η Φρουρά Των Λιονταριών (The Lion Guard)
07:30 Ο Τζέικ Και Οι Πειρατές Απο Τη Χώρα Του Ποτέ (Jake And The Neverland Pirate
08:00 60' Ελλάδα (Ε)
09:00 Alpha Παντού
12:15 Ειδήσεις
13:00 Σπίτι Είναι (Ε)
13:50 Ο Δυναστείας
15:45 Εντιμότατοι Κερατάδες (Ε)
16:40 Κάτι Ψήνεται, IX (Ε)
17:40 Δελτίο Ειδήσεων Στη Νοηματική Γλώσσα
17:50 Οικογενειακές Ιστορίες (Ε)
19:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20:00 Το Σόι Σου, III (Ε)
21:40 Μην Αρχίζεις Τη Μουρμούρα, VI (Ε)
23:30 Κρατάς Μυστικό; (Ε)
00:20 Grey's Anatomy - 9ος Κύκλος
02:15 Το Τατουάζ, Ι (Ε)
03:15 Οι Ιστορίες Του Αστυνόμου Μπέκα, I (Ε)
04:15 Αληθινοί Έρωτες, I (Ε)
05:00 Θυρίδα Τηλεπώλησης
05:30 Έρωτας Με Επιδότηση Ο.Γ.Α. (Ε)
06:00 Πρωϊνή Ενημέρωση
10:00 Newsroom
12:00 ONline
14:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων
15:00 Guess My Age (Ε)
16:00 Boom!
17:00 Happy Traveller (Ε)
18:25 Δελτίο Στη Νοηματική
18:40 Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος (Ε)
19:50 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
21:00 Θα Γίνει Της Πολυκατοικίας (Ε)
22:00 Κλαμπ Χωρισμένων Γυναικών (The First Wives Club)
00:00 9-1-1 - 2ος Κύκλος
01:00 Antony Bourdain Parts Unknown - 2ος Κύκλος
02:00 Η Πτήση Του Φοίνικα (Flight Of The Phoenix)
04:00 9-1-1 - 2ος Κύκλος (Ε)
05:00 Newsroom (Ε)
06:00 Πρωϊνή Ενημέρωση
07:00 Daddy Cool (Ε)
08:00 Η Αγορά Σήμερα
15:00 La Dona (Ε)
16:00 La Patrona (Ε)
17:00 La Patrona
18:00 Daddy Cool
19:00 Τύχη Βουνό
20:00 Castle (Ε)
21:00 Castle
22:00 The BlackList
23:00 Masters Of Sex
00:00 Mayday
01:00 The BlackList (Ε)
02:00 Masters Of Sex (Ε)
03:00 Castle (Ε)
03:45 Mayday (Ε)
04:30 Vice (Ε)
05:15 Τύχη Βουνό (Ε)
06:00 La Dona (Ε)
06:00 Ώρα Ελλάδος
09:50 Καλοκαίρι#Not
13:00 Open News
14:00 Celebrity Travel (Ε)
15:00 The Booth
16:30 Θυρίδα Τηλεπώλησης
16:45 Πόντιος Είμαι Ό,τι Θέλω Κάνω
17:15 Open News Στη Νοηματική
17:30 Πόντιος Είμαι Ό,τι Θέλω Κάνω
19:00 Open News
20:00 Εικόνες (Ε)
21:00 Το Κόλπο Της Ζωής Μας (The Love Punch)
23:00 NCIS - 9ος Κύκλος
00:00 NCIS - 9ος Κύκλος
01:00 NCIS - 8ος Κύκλος
02:00 21 Jump Street
03:45 NCIS - 9ος Κύκλος
04:30 The Royals - 1ος Κύκλος
05:15 Για Πάντα Παιδιά - 1oς Κύκλος (Ε)
06:00 Ώρα Ελλάδος
07:00 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ
08:00 ΘΡΥΛΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
09:00 BALKAN EXPRESS
10:00 ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
12:00 ΟΙ ΛΥΡΑΡΗΔΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
12:30 ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
13:00 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ
14:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14:40 ΑΘΛΗΤΙΚΑ
14:55 ΚΑΙΡΟΣ
15:00 ΘΡΥΛΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
16:00 ΑΚΡΑΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΕΝΟ
17:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
17:20 ΑΘΛΗΤΙΚΑ
17:25 ΚΑΙΡΟΣ
17:30 Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ (ΙΑ' ΚΥΚΛΟΣ)
18:15 Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ (ΙΑ' ΚΥΚΛΟΣ)
19:00 ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΕΣ ΖΩΗΣ
20:00 ΑΠΟΨΕ ΚΑΝΕΙΣ ΜΠΑΜ (Δ' ΚΥΚΛΟΣ)
21:00 ΟΙ ΑΔΕΡΦΕΣ ΜΠΕΡΝΑΤΣΚΙ
22:00 ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΖΩΕΣ
23:40 ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ
00:10 FORTITUDE (Β' ΚΥΚΛΟΣ)
01:00 ΟΙ ΑΔΕΡΦΕΣ ΜΠΕΡΝΑΤΣΚΙ
02:00 ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΕΣ ΖΩΗΣ
03:00 ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
05:00 ΑΠΟΨΕ ΚΑΝΕΙΣ ΜΠΑΜ (Δ' ΚΥΚΛΟΣ)
06:00 ΑΚΡΑΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΕΝΟ
07:00 Μπομπ Σφουγγαράκης
07:30 Bubble Guppies
08:00 Zack And Quack
08:30 Team Umizoomi
09:00 Γουολικαζάμ
09:30 Ράστυ Ρίβετς
10:00 Ο Κόσμος Της Ρόσι
10:30 Σίμερ & Σάιν
11:00 Paw Patrol
11:30 Butterbean's Cafe
12:00 Νέλλα Η Πριγκίπισσα Ιππότης
12:30 44 Γάτες
13:00 Jurassic World
13:30 Τα Μυστικά Της Αβύσσου
14:00 Ο Άλβιννν!!! Και Η Παρέα Του
14:30 Μπομπ Σφουγγαράκης
15:00 Lego Friends
15:30 Winx
16:00 Fan Boy And Chum Chum
16:30 Kung Fu Panda
17:00 Paw Patrol
17:30 Abby Hatcher
18:00 Ο Μπλέιζ Kαι Oι Φίλοι Tου
18:30 Νέλλα Η Πριγκίπισσα Ιππότης
19:00 Top Wing
19:30 Ο Άλβιννν!!! Και Η Παρέα Του
20:00 Τα Μυστικά Της Αβύσσου
20:30 Gormiti
21:00 Ninjago Masters Of Spinjitzu
21:30 Χελωνονιτζάκια: Η Άνοδος
22:00 The Loud House
22:30 Rainbow Butterfly Unicorn Kitty
23:00 Drake & Josh
23:30 Zoey
00:00 Ένα Σχολείο Πολύ Ροκ
00:30 Ένα Σχολείο Πολύ Ροκ
00:50 Νίκι, Ρίκι, Ντίκι & Νταν
01:40 Χένρι Ο Επικίνδυνος
02:05 Χένρι Ο Επικίνδυνος
02:25 Game Shakers
02:45 Game Shakers
03:15 Στοιχειωμένοι Χάθαγουεϊς
03:35 Στοιχειωμένοι Χάθαγουεϊς
04:00 The Troop
04:25 The Troop
04:50 True Jackson
05:10 True Jackson
05:35 Με Λένε Φράνκη
06:00 Με Λένε Φράνκη
08:55 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09:00 Biblioteca Alexandrina 2000
10:00 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
11:00 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΕΙΝΑΥΤΕΣ
12:00 ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
12:30 ΟΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΙ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
13:30 ΜΑΓΙΚΟΣ ΦΑΝΟΣ
14:00 ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
15:00 ΒΙΒΛΙΟΒΟΥΛΙΟ (E)
16:00 ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ
17:00 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΙΙ
18:00 ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ (ΣΤΙΧΟΥΡΓΟΙ)
18:30 ΛΟΓΩ ΤΕΧΝΗΣ
19:00 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (E)
20:00 ΘΕΑΤΡΟΣΚΟΠΙΟ
21:00 ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ, ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ
22:00 Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
23:00 ΕΠΙΛΟΓΟΣ
00:30 ΕΣΤΙΝ ΟΥΝ
02:00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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