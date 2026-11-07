Νεκρός 52χρονος μέλος πληρώματος ιστιοφόρου στη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού, συνελήφθη ο καπετάνιος
ΕΛΛΑΔΑ
Αργοσαρωνικός Νεκρός Ιστιοφόρο Λιμενικό

Νεκρός 52χρονος μέλος πληρώματος ιστιοφόρου στη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού, συνελήφθη ο καπετάνιος

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας βρέθηκε στη θάλασσα, νότια νοτιοδυτικά της νήσου Φλεβών, έπειτα από πτώση και περισυνελέγη από τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος - Διακομίστηκε στο Ασκληπιείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Νεκρός 52χρονος μέλος πληρώματος ιστιοφόρου στη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού, συνελήφθη ο καπετάνιος
Τραγική κατάληξη είχε η πτώση στη θάλασσα 52χρονου ημεδαπού, μέλους πληρώματος ιστιοφόρου σκάφους, στη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοδυτικά της νήσου Φλεβών, στον Σαρωνικό.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, ο 52χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από άλλα μέλη του πληρώματος, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι της Βουλιαγμένης και από εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Βούλας «Ασκληπιείο», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί η Λιμενική Αρχή Βουλιαγμένης, ενώ, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, ο κυβερνήτης του ιστιοφόρου σκάφους συνελήφθη.

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