Αλεξάντρ Αρνό: Στα 28 του χρόνια είναι απλά ο διάδοχος του... Μίδα

1. Με την Ευγενία Νιάρχου και την Μπιάνκα Μπραντολίνι στα εγκαίνια της νέας μπουτίκ της Rimowa στο Παρίσι (2017) 2 Με τη Ζεραλντίν από την ημέρα που της έκανε πρόταση γάμου

1.2 Φωτογραφίες του με τη Ζεραλντίν από τις διακοπές τους στην Ελλάδα 3. Στη Fontana di Trevi στη Ρώμη με τον πατέρα του, τον Πιέτρο Μπεκάρι και τη Σίλβια Βεντούρι Φέντι μετά την παρουσίαση της νέας κολεξιόν του οίκου Fendi το 2016

1. Με τον Βέρτζιλ Αμπλοχ, CEO της Off-White και καλλιτεχνικό διευθυντή της αντρικής σειράς του οίκου Louis Vuitton 2. Ανάμεσα στη Ριάνα και το μοντέλο Μπέλα Χαντίντ 3. Στο εργοστάσιο της Rimowa στην Κολονία 4. Διαφήμιση της Rimowa, που ιδρύθηκε το 1898

. Μάλιστα του άρεσε να κάθεται στις αίθουσες των αεροδρομίων και να παρατηρεί τους ταξιδιώτες και ιδίως τον ιμάντα αποσκευών. Ο ίδιος λέει πως «αν κοιτάξει κανείς τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, θα δει ότι είναι γεμάτος φωτογραφίες αποσκευών. Τα πάντα στη ζωή είναι… μια βαλίτσα». Μια σκέψη από αυτές της πρώτης ανάγνωσης και της κυνικής θεώρησης για τη ζωή θα έλεγε ότι ο δρόμος του είναι στρωμένος με ροδοπέταλα και πως δεν είναι οι ικανότητές του που τον οδήγησαν σε κορυφαίες διοικητικές θέσεις, αλλά το γεγονός ότι είναι γιος του, του κροίσου της μόδας, του ανθρώπου που δημιούργησε την αυτοκρατορία LVMH, κάτω από την ομπρέλα της οποίας βρίσκονται περισσότερα από 70 κορυφαία luxury brands (Fendi, Dior, Louis Vuitton, Celine, Berluti, Kenzo, Dom Perignon, Bvlgari, Givenchy, Tag Heuer) και πρόσφατα και ο αμερικανικός οίκος κοσμημάτων Tiffany & Co που αποκτήθηκε αντί 16 περίπου δισ. δολαρίων. Μόνο για το 2019 τα έσοδα της LVMH άγγιξαν τα 60 δισ. δολάρια και όταν κυκλοφόρησαν οι πρώτες φήμες για την παρασκευή, οι μετοχές του ομίλου ανέβηκαν στα ύψη, ειδικά όταν βγήκε το εμβόλιο της Pfizer, με τον Αρνό να γίνεται πλουσιότερος κατά 7 δισ. δολάρια.. Δεν χαρίζεται ούτε στα 5 παιδιά του, ούτε και στον ίδιο του τον εαυτό. «Ο Αρνό φέρεται δίκαια και ισότιμα στα παιδιά του, τεστάροντάς τα προτού τους αναθέσει καθήκοντα στις επιχειρήσεις του. Με τον τρόπο που τα αξιολογεί, τα βοηθά να καταλάβουν αν μπορούν να διευθύνουν μια ομάδα ανθρώπων, να βελτιώσουν τα λάθη τους, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση», δηλώνει σχετικά στοο Φιλίπ Πελέ Κλαμούρ, καθηγητής Οικονομικών.. Μάλιστα σε ηλικία μόλις 24 ετών έγινε πρωτοσέλιδο στα μεγαλύτερα οικονομικά έντυπα και sites ανά τον κόσμο, καθώς διορίστηκε CEO της εταιρείας Rimowa ως ανταμοιβή για τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε σε τόσο μικρή ηλικία προκειμένου ο όμιλος LVMH να αγοράσει το 80% της εταιρείας κατασκευής αποσκευών για 640 εκατ., την πρώτη εξαγορά που πραγματοποιήθηκε στη. Στα τέσσερα χρόνια που βρίσκεται στο τιμόνι της εταιρείας κατάφερε να κάνει μεγάλα ανοίγματα. Συνεργάστηκε με τη Supreme και για να προωθήσει τη συνεργασία αυτή στα social media επιστράτευσε τους πλέον διάσημους influencers, επιχειρώντας μια δυναμική διείσδυση στο νεανικό καταναλωτικό κοινό με σημαντικά αποτελέσματα.Ο Αλεξάντρ είναι το ίδιο ψηλός με τον πατέρα του και μοιράζεται μαζί του όσο κανείς άλλος τη λατρεία του για το τένις δίνοντας ραντεβού μαζί του στα κορτ συχνά πυκνά και αυτός που ως δώρο γενεθλίων τού έκανε έκπληξη έναν αγώνα με το ίνδαλμά του, τον. Είναι από τις λίγες φορές που ο Μπερνάρ Αρνό έχασε ένα παιχνίδι και το χάρηκε! Ο Αλεξάντρ θεωρείται εξπέρ στην τεχνολογία και ακόμα και την ώρα που κάνει τζόγκινγκ αντί για μουσική ακούει σχετικά podcast.Ηταν αυτός που συνόδευσε τον πατέρα του στο ραντεβού του με τονστο Trump Tower λίγο προτού γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ και δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν πως είναι αυτός που θα κάτσει σε λίγα χρόνια στον θρόνο του ομίλου, αφήνοντας πίσω τα αδέλφια του. Τον Αντουάν Αρνό, CEO της Berluti, που είναι παντρεμένος με τη Ναταλία Βοντιάνοβα, την genius αδελφή του Ντελφίν, διευθύντρια και εκτελεστική αντιπρόεδρο της Louis Vuitton, τον 26χρονο Φρεντερίκ, διευθύνοντα σύμβουλο της Tag Heuer, και τον 23χρονο Ζαν που ακόμα σπουδάζει.Σύμφωνα με δημοσίευμα των «», για να γνωρίσει κάποιος τον Αλεξάντρ Αρνό θα πρέπει πρώτα να ταξιδέψει αρκετά για να τον βρει. Ο 28χρονος μένει αρκετές ημέρες του μήνα στην Κολονία, όπου και η έδρα της εταιρείας του, ταξιδεύει συχνά σε Νέα Υόρκη και Λος Αντζελες ή Λονδίνο, και κάποιες ημέρες βρίσκεται στο διαμέρισμα-ανάκτορο που διαθέτει στο Παρίσι, στο 7ο διαμέρισμα, με εκπληκτική θέα στο Grand Palais και στο Μέγαρο των Απόμαχων. Είναι μονίμως με μια βαλίτσα στο χέρι. Μπορεί η προσωπική του περιουσία να αγγίζει τα 500 εκατ. δολάρια, αλλά μιλώντας στους NYT δήλωσε: «Δεν έχω χρήματα ακόμα να αγοράσω πρωτότυπα έργα του Μπασκιά που λατρεύω, είμαι απλά ένας τύπος που πουλά μερικές βαλίτσες τον μήνα. Γι’ αυτό στο διαμέρισμά μου θα βρείτε τρεις αφίσες με έργα του δίπλα στο πιάνο». Εκείνο βέβαια που αποκρύπτει είναι ότι στο διαμέρισμα που απέκτησε στα φοιτητικά του χρόνια και κάθε άλλο παρά φοιτητικό είναι, υπάρχουν και έργα του Λίχτενσταϊν, καθώς ο πατέρας του είναι από τους μεγαλύτερους συλλέκτες έργων τέχνης στον κόσμο.. «Είναι ανακουφιστικό και εξαιρετικά δημιουργικό να βρίσκομαι με κάποιον συνομήλικό μου, με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα.Είναι ένας απίστευτα δημιουργικός τύπος. Σκέφτεται συνεχώς νέα σχέδια και καμπάνιες», είπε ο Σπίγκελ για τον κολλητό του. «Ανατράφηκα, εννοείται, με τέτοιον τρόπο ώστε να ενταχθώ στον οικογενειακό όμιλο», παραδέχτηκε ο Αλεξάντρ Αρνό στους «New York Times», τονίζοντας εμφατικά ότι ήταν και δική του επιθυμία η ένταξη στις οικογενειακές επιχειρήσεις και όχι πατρική προσταγή. Είναι εξαιρετικός πιανίστας, όπως και τα άλλα δύο αδέλφια του Φρεντερίκ και Ζαν, χάρη στη μητέρα τους Ελέν Μερσιέ που είναι σολίστ στο πιάνο. «Πάντα μας έλεγε ότι θα ήταν δίπλα μας και θα μας στήριζε αν ακολουθούσαμε τον δρόμο της μουσικής. Δεν ξέρω πόσο χαρούμενος θα ήταν ο πατέρας μας βέβαια με κάτι τέτοιο, αν και ο ίδιος λατρεύει το πιάνο», δήλωσε χαρακτηριστικά.Το αγόρι που πριν από δύο χρόνια έλεγε ότι δεν έχει χρόνο να αφεθεί σε μια σχέση γιατί «θέλει πολύ χρόνο το παιχνίδι των σχέσεων κι εγώ δεν τον διαθέτω», στις 22 Δεκεμβρίου ανακοίνωσε στο Instagram τον αρραβώνα του με τη σχεδιάστρια και συνιδρύτρια του οίκου αξεσουάρ D’Estrëe,. «Αρραβωνιασμένος με την αδελφή-ψυχή μου και την καλύτερη φίλη μου», έγραψε ο 28χρονος, που πριν αποκτήσει εμπειρίες ζωής ξέρει να σου πει όλα τα μυστικά του επιχειρείν. «Nαι, εκατοντάδες χιλιάδες φορές ναι», έγραψε η 28χρονη αδελφή-ψυχή του Αρνό, η οποία είναι μια πανέξυπνη και δραστήρια επιχειρηματίας που βρέθηκε στη«30 under 30» για όλα όσα κατάφερε σε τόσο μικρή ηλικία στο λιανικό και ηλεκτρονικό εμπόριο.Σπούδασε στο Central Saint Martins στο Λονδίνο και επέστρεψε στο Παρίσι το 2015 ιδρύοντας την εταιρεία της μαζί με την αδελφή της. Πολύ γρήγορα το brand D’Estrëe ξεχώρισε για τα ιδιαίτερα σχέδιά του και την εξαιρετική ποιότητα υλικών που χρησιμοποιεί στα αξεσουάρ του. Η Μπιγιονσέ μάλιστα ήταν από τις πρώτες διάσημες πελάτισσες που εμφανίστηκαν με τσάντα του οίκου, ενώ η βρετανική «» έγραψε ότι ο οίκος D’Estrëe είναι «το παριζιάνικο label για το οποίο μιλούν όλοι».«Πάντα πίστευα στη δύναμη των αξεσουάρ. Μπορεί να ντυθείς εξαιρετικά απλά και να βάλεις ένα ιδιαίτερο αξεσουάρ που θα απογειώσει το στυλ σου. Ξεκίνησα να δημιουργώ καπέλα πρώτα για μένα, στη συνέχεια για τους φίλους και την οικογένειά μου και μετά για μεγάλα καταστήματα και κάπως έτσι, δειλά-δειλά, μπήκα στο επιχειρείν», είπε σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις της στο «» η Ζεραλντίν, που ονειρεύεται κάποια στιγμή να δει με δικά της αξεσουάρ τηνκαι την, πίνει κάθε πρωί χυμό με λεμόνι και τζίντζερ, κάνει πιλάτες, θεωρεί ότι οι Παριζιάνες ξεχωρίζουν για την κομψότητά τους, το χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια στυλ τους και τους ραφιναρισμένους τρόπους τους, συχνάζει στο «Café de Flore» και το «Aroma Zone», χρησιμοποιεί σαπούνι Μασσαλίας αποκλειστικά και για ενυδάτωση… σουσαμέλαιο, ασπάζεται το «Less is more» και αν δεν ασχολούνταν με την εταιρεία της θα βρισκόταν στη Νέα Υόρκη και θα ζωγράφιζε. Η τέχνη είναι ο απώτερος στόχος της, γι’ αυτό δίνει ραντεβού σε δέκα χρόνια από τώρα σε κάποια γκαλερί. Με τον Αλεξάντρ βρίσκονται μαζί περίπου 1,5 χρόνο, ενώ πέρσι τον Αύγουστο ο Αρνό πόσταρε φωτογραφία με την αγαπημένη του γράφοντας στα ελληνικά: «Από την Ελλάδα με αγάπη».: «Δεν νομίζω ότι θα πεθάνω επικεφαλής της Rimowa. Εχω κι άλλα πολλά να κάνω». Λίγους μήνες μετά, αποδεχόμενος τον νέο κομβικής σημασίας ρόλο του στην Tiffany & Co, πόσταρε στο Instagram, στο οποίο είναι εξαιρετικά ενεργός με 108.000 ακόλουθους (λιγότερους και από την τελευταία Ελληνίδα influencer), φωτογραφία του από την πρώτη μέρα στη δουλειά, στα γραφεία της εταιρείας στη Νέα Υόρκη.