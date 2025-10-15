Νέα υποχώρηση στην επιφάνεια της λίμνης του Μόρνου - Στα χαμηλότερα επίπεδα της 10ετιας το συνολικό ετήσιο ύψος βροχής στην περιοχή
Νέα υποχώρηση στην επιφάνεια της λίμνης του Μόρνου - Στα χαμηλότερα επίπεδα της 10ετιας το συνολικό ετήσιο ύψος βροχής στην περιοχή
Δείτε την δορυφορική φωτογραφία υψηλής ανάλυσης του Μόρνου που ελήφθη πριν από μερικά 24ωρα
Παραμένει δύσκολη η κατάσταση με τη στάθμη του νερού στη λίμνη του Μόρνου καθώς τα τελευταία στοιχεία του παρατηρητηρίου της ιστοσελίδας meteo.gr δείχνουν νέα υποχώρηση της επιφάνειας της λίμνης.
Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος «η νεότερη δορυφορική φωτογραφία υψηλής ανάλυσης του Μόρνου (στις 10/10/2025) καταγράφει μικρή υποχώρηση της επιφάνειας της λίμνης (8.3 τετρ. χλμ.) σχετικά με την προηγούμενη που είχαμε αναλύσει και δημοσιεύσει στις 24/09/2025 (8.4 τετρ.χλμ)».
Σύμφωνα με τον κ. Λαγουβάρδο με βάση τα στοιχεία αυτά «η επιφάνεια της λίμνης παρουσιάζει επομένως μείωση κατά 44% σχετικά με το μέσο όρο της έκτασης της για τον Οκτώβριο (περίοδος 2016-2024)».
Ειδικά, τέλος, για τις βροχοπτώσεις ο κ. Λαγουβάρδος σημειώνει πως «παρά τις βροχοπτώσεις στις αρχές Οκτωβρίου, το συνολικό ετήσιο ύψος βροχής για το έτος 2025 στην περιοχή είναι σήμερα το χαμηλότερο των τελευταίων 10 ετών».
Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος «η νεότερη δορυφορική φωτογραφία υψηλής ανάλυσης του Μόρνου (στις 10/10/2025) καταγράφει μικρή υποχώρηση της επιφάνειας της λίμνης (8.3 τετρ. χλμ.) σχετικά με την προηγούμενη που είχαμε αναλύσει και δημοσιεύσει στις 24/09/2025 (8.4 τετρ.χλμ)».
Σύμφωνα με τον κ. Λαγουβάρδο με βάση τα στοιχεία αυτά «η επιφάνεια της λίμνης παρουσιάζει επομένως μείωση κατά 44% σχετικά με το μέσο όρο της έκτασης της για τον Οκτώβριο (περίοδος 2016-2024)».
Ειδικά, τέλος, για τις βροχοπτώσεις ο κ. Λαγουβάρδος σημειώνει πως «παρά τις βροχοπτώσεις στις αρχές Οκτωβρίου, το συνολικό ετήσιο ύψος βροχής για το έτος 2025 στην περιοχή είναι σήμερα το χαμηλότερο των τελευταίων 10 ετών».
Ειδήσεις σήμερα:
Το τηλεφώνημα που «ξεκλειδώνει» ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός των φόνων στη Φοινικούντα
Δημόσιες εκτελέσεις από τη Χαμάς μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα - Στόχος οι «συνεργάτες του Ισραήλ»
Τέλος εποχής για το MTV: Η ιστορία του μουσικού καναλιού - φαινόμενο και τα πιο δημοφιλή βίντεο κλιπ όλων των εποχών
Το τηλεφώνημα που «ξεκλειδώνει» ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός των φόνων στη Φοινικούντα
Δημόσιες εκτελέσεις από τη Χαμάς μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα - Στόχος οι «συνεργάτες του Ισραήλ»
Τέλος εποχής για το MTV: Η ιστορία του μουσικού καναλιού - φαινόμενο και τα πιο δημοφιλή βίντεο κλιπ όλων των εποχών
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα