Δείτε βίντεο: Το σπάνιο είδος θηλαστικού που εντοπίστηκε στους πρόποδες του Ταϋγέτου
Ο δενδρομυωξός (Dryomys nitedula) είναι γνωστός στον κόσμο κυρίως των ορεινών περιοχών με δασικές εκτάσεις - Το είδος εξαπλώνεται στη ανατολική Ευρώπη και στην ηπειρωτική Ελλάδα
Ένα σπάνιο είδος θηλαστικού που εντοπίστηκε στους πρόποδες του Ταϋγέτου, παρουσίασε σε βίντεό του το διαδικτυακό κανάλι «Άγρια Φύση της Ελλάδας».
Πρόκειται για τον δενδρομυωξό (Dryomys nitedula), που είναι γνωστό στον κόσμο κυρίως των ορεινών περιοχών με δασικές εκτάσεις. Η μορφή του μοιάζει με αυτή μικρόσωμου σκίουρου. To πρώτο συνθετικό του επιστημονικού ονόματος του δενδρομυωξού (Dryomys) προέρχεται από τις λέξεις δρυς και μυς, περιγράφοντας ένα είδος «ποντικού» που απαντάται σε δέντρα δρυός, ενώ το δεύτερο συνθετικό (nitedula) είναι η λατινική λέξη που περιγράφει το συγκεκριμένο ζώο. Η κοινή ελληνική ονομασία (δενδρομυωξός) είναι συνθέτη από τις λέξεις δένδρο+μυς+οξιά, ομοίως περιγράφοντας έναν «ποντικό» που ζει σε βελανιδιές.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχει ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μούστου, το είδος εξαπλώνεται στη ανατολική Ευρώπη και στην ηπειρωτική Ελλάδα. Το σώμα του φτάνει σε μήκος ως τα 13 εκατοστών, η ουρά μέχρι και τα 9,5 εκατοστά και βάρος μέχρι και τα 60 γραμμάρια. Το σώμα είναι επίμηκες και κυλινδρικό, με το κεφάλι να συνδέεται με μη διακριτό αυχένα με το σώμα. Διαβιεί σε ποικιλία οικοτόπων, όπως δάση φυλλοβόλων, κωνοφόρων ή και μικτά. Είναι νυκτόβιο ζώο, δημιουργεί σε κοιλότητες δέντρων, ανάμεσα στα κλαδιά ή και σε σχισμές βράχων μια φωλιά με μία είσοδο που πλέκει με τρίχες, πούπουλα, βρύα και φυτά. Είναι κυρίως φυτοφάγος, καθώς καταναλώνει καρπούς, φρούτα, λειχήνες, ρίζες, αλλά τρώει και έντομα και τις προνύμφες τους. Τους χειμερινούς μήνες πέφτει σε χειμερία νάρκη ανάλογα με τη διάρκεια και τη δριμύτητα του χειμώνα σε κάθε περιοχή.
Η προστασία του δενδρομυωξού σε κοινοτικό και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι επαρκής, καθώς περιλαμβάνεται στους καταλόγους ορισμένων συμβάσεων και νόμων, ενώ προστατεύεται και σε εθνικό επίπεδο. Οι άμεσες απειλές στο συγκεκριμένο είδος δεν είναι σημαντικές, ίσως και εξαιτίας του νυχτερινού τρόπου ζωής του.
