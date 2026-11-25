Από τα 400 ευρώ έως τη στέγαση: Ποια επιδόματα πληρώνονται από την Παρασκευή και ποιοι είναι οι δικαιούχοι
Από τα 400 ευρώ έως τη στέγαση: Ποια επιδόματα πληρώνονται από την Παρασκευή και ποιοι είναι οι δικαιούχοι
Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου πραγματοποιούνται οι πληρωμές του ΟΠΕΚΑ, με τις πρώτες πιστώσεις να αναμένονται από το απόγευμα της Παρασκευής - Καταβάλλονται η πέμπτη δόση Α21, τα επιδόματα στέγασης και αναπηρίας, ενώ πληρώνεται και η ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ
Από το απόγευμα της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου αναμένεται να αρχίσουν να εμφανίζονται τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ στους λογαριασμούς και στις προπληρωμένες κάρτες των δικαιούχων, ενόψει της επίσημης πληρωμής της Δευτέρας 30 Νοεμβρίου 2026.
Στον νέο κύκλο καταβολών περιλαμβάνονται το επίδομα παιδιού Α21, το επίδομα στέγασης, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, οι αναπηρικές και άλλες προνοιακές παροχές, καθώς και το επίδομα γέννησης για τους δικαιούχους.
Ξεχωριστή σημασία έχει η πληρωμή της πέμπτης διμηνιαίας δόσης του επιδόματος παιδιού, η οποία αφορά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.
Παράλληλα, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου θα καταβληθεί και η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ σε δικαιούχους αναπηρικών παροχών, ανασφάλιστους υπερήλικες και άλλες προβλεπόμενες κατηγορίες, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
Η συγκεκριμένη ενίσχυση είναι ξεχωριστή από τα τακτικά μηνιαία επιδόματα και καταβάλλεται μία φορά τον χρόνο.
Πότε θα εμφανιστούν τα χρήματα
Η επίσημη ημερομηνία καταβολής των τακτικών επιδομάτων Νοεμβρίου είναι η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.
Ωστόσο, σύμφωνα με τη συνήθη τραπεζική πρακτική, οι πιστώσεις αναμένεται να αρχίσουν να γίνονται διαθέσιμες από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου.
Αυτό σημαίνει ότι αρκετοί δικαιούχοι ενδέχεται να διαπιστώσουν διαθέσιμο υπόλοιπο πριν από τη Δευτέρα.
Η ακριβής ώρα δεν είναι ενιαία για όλες τις τράπεζες και όλους τους δικαιούχους. Εξαρτάται από τον χρόνο εκτέλεσης και εμφάνισης της πίστωσης.
Επιπλέον, για τις παροχές που καταβάλλονται με ειδική προπληρωμένη κάρτα, δεν είναι απαραίτητο να εμφανίζεται το ποσό στον συνηθισμένο τραπεζικό λογαριασμό με τον ίδιο τρόπο όπως μία απλή κατάθεση.
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Στον νέο κύκλο καταβολών περιλαμβάνονται το επίδομα παιδιού Α21, το επίδομα στέγασης, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, οι αναπηρικές και άλλες προνοιακές παροχές, καθώς και το επίδομα γέννησης για τους δικαιούχους.
Ξεχωριστή σημασία έχει η πληρωμή της πέμπτης διμηνιαίας δόσης του επιδόματος παιδιού, η οποία αφορά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.
Παράλληλα, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου θα καταβληθεί και η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ σε δικαιούχους αναπηρικών παροχών, ανασφάλιστους υπερήλικες και άλλες προβλεπόμενες κατηγορίες, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
Η συγκεκριμένη ενίσχυση είναι ξεχωριστή από τα τακτικά μηνιαία επιδόματα και καταβάλλεται μία φορά τον χρόνο.
Πότε θα εμφανιστούν τα χρήματα
Η επίσημη ημερομηνία καταβολής των τακτικών επιδομάτων Νοεμβρίου είναι η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.
Ωστόσο, σύμφωνα με τη συνήθη τραπεζική πρακτική, οι πιστώσεις αναμένεται να αρχίσουν να γίνονται διαθέσιμες από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου.
Αυτό σημαίνει ότι αρκετοί δικαιούχοι ενδέχεται να διαπιστώσουν διαθέσιμο υπόλοιπο πριν από τη Δευτέρα.
Η ακριβής ώρα δεν είναι ενιαία για όλες τις τράπεζες και όλους τους δικαιούχους. Εξαρτάται από τον χρόνο εκτέλεσης και εμφάνισης της πίστωσης.
Επιπλέον, για τις παροχές που καταβάλλονται με ειδική προπληρωμένη κάρτα, δεν είναι απαραίτητο να εμφανίζεται το ποσό στον συνηθισμένο τραπεζικό λογαριασμό με τον ίδιο τρόπο όπως μία απλή κατάθεση.
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