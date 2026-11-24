Τζένσεν – Λόρι Χουάνγκ: $109 δισ., 870 εκατ. μετοχές, ένα σκάνδαλο και το απόλυτο comeback – Πώς χτίστηκε η αυτοκρατορία τους, τι θα συμβεί αν οδηγηθούν στο διαζύγιο
Τζένσεν – Λόρι Χουάνγκ: $109 δισ., 870 εκατ. μετοχές, ένα σκάνδαλο και το απόλυτο comeback – Πώς χτίστηκε η αυτοκρατορία τους, τι θα συμβεί αν οδηγηθούν στο διαζύγιο
Όταν ο Τζένσεν και η Λόρι Χουάνγκ έκαναν το μεγάλο άλμα το 1993 για να συνιδρύσουν την Nvidia, το οικονομικό τους μαξιλάρι δεν θύμιζε σε τίποτα αυτοκρατορία
Είχαν δύο μικρά παιδιά και στον τραπεζικό τους λογαριασμό υπήρχαν χρήματα που έφταναν ίσα-ίσα για τα έξοδα διαβίωσης έξι μηνών. Τρεις δεκαετίες αργότερα, ο κατασκευαστής μικροεπεξεργαστών είχε μετατραπεί στον αδιαμφισβήτητο βασιλιά της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης, εκτοξεύοντας το ζευγάρι στην κορυφή της παγκόσμιας οικονομικής ελίτ.
Την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο, η εικόνα αυτή ράγισε βίαια. Η αιφνιδιαστική παραίτηση του 63χρονου Τζένσεν Χουάνγκ από την ηγεσία της Nvidia, στις 12 Νοεμβρίου, στον απόηχο αποκαλύψεων για εξωσυζυγικές του σχέσεις, προκάλεσε σεισμό στη Wall Street, ενίσχυσε τις ανησυχίες για την ανθεκτικότητα του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης και οδήγησε τη μετοχή της εταιρείας σε πτώση περίπου 28%. Η ανατροπή, όμως, ήρθε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, όταν η Nvidia ανακοίνωσε την επιστροφή του Χουάνγκ στη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, έπειτα από ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.
Η αιφνιδιαστική επαναφορά του στην ηγεσία, μόλις 11 ημέρες μετά την αποχώρησή του, πυροδότησε άλμα περίπου 31% στη μετοχή της Nvidia, οδηγώντας σε ισχυρή ανάκαμψη και την ευρύτερη αγορά τεχνολογίας, χωρίς ωστόσο να εξαλείψει πλήρως τις απώλειες και την αβεβαιότητα που είχε προκαλέσει η κρίση.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
Την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο, η εικόνα αυτή ράγισε βίαια. Η αιφνιδιαστική παραίτηση του 63χρονου Τζένσεν Χουάνγκ από την ηγεσία της Nvidia, στις 12 Νοεμβρίου, στον απόηχο αποκαλύψεων για εξωσυζυγικές του σχέσεις, προκάλεσε σεισμό στη Wall Street, ενίσχυσε τις ανησυχίες για την ανθεκτικότητα του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης και οδήγησε τη μετοχή της εταιρείας σε πτώση περίπου 28%. Η ανατροπή, όμως, ήρθε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, όταν η Nvidia ανακοίνωσε την επιστροφή του Χουάνγκ στη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, έπειτα από ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.
Η αιφνιδιαστική επαναφορά του στην ηγεσία, μόλις 11 ημέρες μετά την αποχώρησή του, πυροδότησε άλμα περίπου 31% στη μετοχή της Nvidia, οδηγώντας σε ισχυρή ανάκαμψη και την ευρύτερη αγορά τεχνολογίας, χωρίς ωστόσο να εξαλείψει πλήρως τις απώλειες και την αβεβαιότητα που είχε προκαλέσει η κρίση.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
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