Τζένσεν – Λόρι Χουάνγκ: $109 δισ., 870 εκατ. μετοχές, ένα σκάνδαλο και το απόλυτο comeback – Πώς χτίστηκε η αυτοκρατορία τους, τι θα συμβεί αν οδηγηθούν στο διαζύγιο

Όταν ο Τζένσεν και η Λόρι Χουάνγκ έκαναν το μεγάλο άλμα το 1993 για να συνιδρύσουν την Nvidia, το οικονομικό τους μαξιλάρι δεν θύμιζε σε τίποτα αυτοκρατορία