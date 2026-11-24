Bigfoot: Τα μυστικά αρχεία, τα γιγάντια αποτυπώματα και το πλάσμα που στοιχειώνει τα δάση της Αμερικής
Bigfoot: Τα μυστικά αρχεία, τα γιγάντια αποτυπώματα και το πλάσμα που στοιχειώνει τα δάση της Αμερικής
Μια παλιά έρευνα του 1982, παράξενα ίχνη μέσα στη λάσπη, ένα εξαφανισμένο κουφάρι και άνθρωποι που ορκίζονται ότι άκουσαν κάτι να κινείται στο σκοτάδι
Η δημοσιοποίηση εγγράφων της αμερικανικής Δασικής Υπηρεσίας φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον θρύλο του Bigfoot, ενός πλάσματος που κανείς δεν έχει καταφέρει να αποδείξει ότι υπάρχει.
Κάπου στα πυκνά δάση του Όρεγκον, το 1982, ένας βιολόγος σκύβει πάνω από μια σειρά ασυνήθιστων αποτυπωμάτων. Δεν είναι τα ίχνη που περιμένει να συναντήσει σε μια συνηθισμένη αποστολή παρατήρησης της άγριας ζωής. Είναι μεγάλα, παράξενα και αρκετά λεπτομερή ώστε να προκαλέσουν μια επίσημη έρευνα.
Ονομάζεται Ρόντνεϊ Τζόνσον. Εργάζεται στη Δασική Υπηρεσία των ΗΠΑ και προσπαθεί να απαντήσει σε ένα ερώτημα που στοιχειώνει την αμερικανική λαϊκή φαντασία εδώ και γενιές.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Κάπου στα πυκνά δάση του Όρεγκον, το 1982, ένας βιολόγος σκύβει πάνω από μια σειρά ασυνήθιστων αποτυπωμάτων. Δεν είναι τα ίχνη που περιμένει να συναντήσει σε μια συνηθισμένη αποστολή παρατήρησης της άγριας ζωής. Είναι μεγάλα, παράξενα και αρκετά λεπτομερή ώστε να προκαλέσουν μια επίσημη έρευνα.
Ονομάζεται Ρόντνεϊ Τζόνσον. Εργάζεται στη Δασική Υπηρεσία των ΗΠΑ και προσπαθεί να απαντήσει σε ένα ερώτημα που στοιχειώνει την αμερικανική λαϊκή φαντασία εδώ και γενιές.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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