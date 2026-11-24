Bigfoot: Τα μυστικά αρχεία, τα γιγάντια αποτυπώματα και το πλάσμα που στοιχειώνει τα δάση της Αμερικής

Μια παλιά έρευνα του 1982, παράξενα ίχνη μέσα στη λάσπη, ένα εξαφανισμένο κουφάρι και άνθρωποι που ορκίζονται ότι άκουσαν κάτι να κινείται στο σκοτάδι