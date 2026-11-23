Μία από τις σημαντικότερες προβλέψεις του νέου νόμου είναι η υποχρέωση αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας του καταναλωτή πριν από τη σύναψη μιας σύμβασης πίστωσης που υπάγεται στο νέο καθεστώς.Ο φορέας χρηματοδότησης πρέπει να εξετάζει στοιχεία που σχετίζονται με την οικονομική κατάσταση του αιτούντος, όπως:Το εισόδημα και τις διαθέσιμες πηγές αποπληρωμής.Τις υφιστάμενες οικονομικές υποχρεώσεις.Τις δαπάνες και τις συνθήκες διαβίωσης.Τη διάρκεια και το ύψος της χρηματοδότησης.Τη δυνατότητα εμπρόθεσμης εξόφλησης των δόσεων.Ο έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει και στοιχεία από βάσεις πιστοληπτικής αξιολόγησης, αλλά δεν επιτρέπεται να βασίζεται αποκλειστικά στο πιστωτικό ιστορικό.Η εταιρεία μπορεί να εγκρίνει τη χρηματοδότηση μόνο εφόσον η αξιολόγηση δείξει ότι ο καταναλωτής είναι πιθανό να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.Επομένως, η δυνατότητα πραγματοποίησης μιας αγοράς με δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα δεν συνεπάγεται αυτόματη έγκριση της σχετικής χρηματοδότησης.Ποιες άτοκες δόσεις εξαιρούνται από τους νέους κανόνεςΟ νόμος προβλέπει εξαίρεση για συγκεκριμένες βραχυχρόνιες διευκολύνσεις πληρωμής που παρέχονται απευθείας από τα καταστήματα.Για να ισχύσει η γενική εξαίρεση, πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα τρεις προϋποθέσεις:Πρώτον, η πίστωση να παρέχεται από το ίδιο το κατάστημα ή τον πάροχο της υπηρεσίας και όχι από τρίτη εταιρεία χρηματοδότησης.Δεύτερον, η πληρωμή να πραγματοποιείται χωρίς τόκους ή άλλες επιβαρύνσεις, με εξαίρεση τον νόμιμο τόκο υπερημερίας σε περίπτωση καθυστέρησης.Τρίτον, το τίμημα να εξοφλείται πλήρως μέσα σε 50 ημερολογιακές ημέρες από την παράδοση του προϊόντος ή την παροχή της υπηρεσίας.Για παράδειγμα, εάν ένα κατάστημα διαθέτει προϊόν αξίας 300 ευρώ και επιτρέπει την εξόφλησή του σε δύο άτοκες καταβολές των 150 ευρώ, μέσα σε 40 ημέρες, χωρίς μεσολάβηση χρηματοδοτικής εταιρείας, η συμφωνία μπορεί να εμπίπτει στην εξαίρεση.Αντίθετα, όταν η πίστωση παρέχεται από τρίτη εταιρεία ή η αποπληρωμή υπερβαίνει το προβλεπόμενο χρονικό όριο, δεν εφαρμόζεται αυτομάτως η ίδια εξαίρεση.Υπάρχει, μάλιστα, αυστηρότερη ειδική ρύθμιση για μεγάλες επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εξ αποστάσεως πωλήσεις μέσω υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας.Στην περίπτωση αυτή, η εξαίρεση για την πίστωση που παρέχεται από το ίδιο το κατάστημα προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, πλήρη εξόφληση μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες από την παράδοση και απουσία χρηματοδότησης ή μεταβίβασης της σχετικής απαίτησης σε τρίτο.Πότε μια άτοκη αγορά μπορεί να έχει επιπλέον κόστοςΙδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον διαχωρισμό ανάμεσα στο μηδενικό επιτόκιο και στο μηδενικό συνολικό κόστος.Μια χρηματοδότηση μπορεί να διαφημίζεται με επιτόκιο 0%, αλλά να προβλέπει πρόσθετες χρεώσεις, εφόσον αυτές επιτρέπονται από το εφαρμοστέο καθεστώς και γνωστοποιούνται νόμιμα.Για παράδειγμα, σε αγορά ηλεκτρονικής συσκευής αξίας 900 ευρώ, η αποπληρωμή σε τρεις πραγματικά άτοκες και χωρίς επιβαρύνσεις δόσεις σημαίνει τρεις καταβολές των 300 ευρώ.Εάν, όμως, προβλέπεται συνολική πρόσθετη επιβάρυνση 30 ευρώ, ο καταναλωτής θα πληρώσει τελικά 930 ευρώ.Στην περίπτωση αυτή, το πραγματικό κόστος της χρηματοδότησης δεν είναι μηδενικό, ακόμη και αν ο συμβατικός τόκος είναι 0%.Ο καταναλωτής πρέπει να εξετάζει το συνολικό πληρωτέο ποσό και όχι αποκλειστικά τη μηνιαία δόση που εμφανίζεται στην εμπορική προσφορά.Τι απαγορεύεται πλέον στις διαφημίσειςΤο νέο πλαίσιο θέτει αυστηρότερους κανόνες και στον τρόπο με τον οποίο προβάλλονται τα χρηματοδοτικά προϊόντα.Οι διαφημίσεις συμβάσεων πίστωσης που υπάγονται στον νόμο πρέπει να είναι σαφείς, θεμιτές και να μην δημιουργούν παραπλανητικές εντυπώσεις για το κόστος ή τη διαθεσιμότητα της χρηματοδότησης.Επιπλέον, πρέπει να περιλαμβάνουν ευδιάκριτη προειδοποίηση:«Προσοχή! Ο δανεισμός χρημάτων κοστίζει χρήματα».Όταν μια διαφήμιση αναφέρει επιτόκιο ή άλλα αριθμητικά στοιχεία κόστους, προβλέπεται η εμφάνιση τυποποιημένων πληροφοριών για τη χρηματοδότηση.Αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το επιτόκιο, το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο, τη διάρκεια, το συνολικό ποσό που θα πληρώσει ο καταναλωτής και, όπου εφαρμόζεται, το ύψος των δόσεων.Παράλληλα, απαγορεύονται διαφημιστικές πρακτικές που εμφανίζουν την πίστωση ως μέσο βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης ή υποβαθμίζουν τη σημασία υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων.Απαγορεύεται επίσης η διαφήμιση που αναφέρει ότι η χορήγηση χαμηλότερης τιμής σε προϊόν ή υπηρεσία εξαρτάται από τη λήψη πίστωσης.Ποιο είναι το ανώτατο κόστος χρηματοδότησηςΟ νόμος εισάγει και συγκεκριμένα όρια στο συνολικό κόστος των συμβάσεων καταναλωτικής πίστης που υπάγονται στις αντίστοιχες διατάξεις.Για χρηματοδοτήσεις διάρκειας έως τέσσερα έτη, το συνολικό κόστος, συμπεριλαμβανομένων τόκων και επιτρεπόμενων επιβαρύνσεων, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% του αρχικού κεφαλαίου.Για συμβάσεις διάρκειας άνω των τεσσάρων και έως οκτώ ετών, το όριο διαμορφώνεται στο 70%, ενώ για διάρκεια μεγαλύτερη των οκτώ ετών στο 75%.Παράλληλα, προβλέπονται περιορισμοί στο συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο, με βάση τα αντίστοιχα στοιχεία που δημοσιεύει η Τράπεζα της Ελλάδος.Ειδικά στις πιστωτικές κάρτες εφαρμόζεται ο περιορισμός του συνολικού ετήσιου πραγματικού επιτοκίου, όχι όμως τα συγκεκριμένα ποσοστιαία όρια συνολικού κόστους.Οι ρυθμίσεις αυτές δεν σημαίνουν ότι οι εταιρείες μπορούν να επιβάλλουν αυθαίρετα οποιαδήποτε επιβάρυνση μέχρι το ανώτατο όριο. Το κόστος πρέπει να συμμορφώνεται με το σύνολο των νόμιμων περιορισμών.Τι ισχύει αν ο καταναλωτής αλλάξει γνώμηΓια τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης που υπάγονται στο νέο καθεστώς προβλέπεται δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερολογιακών ημερών, χωρίς υποχρέωση αιτιολόγησης.Η προθεσμία αρχίζει από τη σύναψη της σύμβασης ή από την παραλαβή των απαιτούμενων συμβατικών πληροφοριών, εφόσον αυτή πραγματοποιείται αργότερα.Εάν ο καταναλωτής υπαναχωρήσει από τη χρηματοδότηση, οφείλει να επιστρέψει το κεφάλαιο και τους τυχόν δεδουλευμένους τόκους μέσα στις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος.Διαφορετικό είναι το δικαίωμα υπαναχώρησης από την αγορά του ίδιου του προϊόντος.Στις ηλεκτρονικές αγορές ισχύει, κατά κανόνα, δικαίωμα υπαναχώρησης 14 ημερών από την παραλαβή, με τις νόμιμες εξαιρέσεις.Εφόσον ο καταναλωτής ασκήσει νόμιμα το δικαίωμα υπαναχώρησης από αγορά που συνδέεται με χρηματοδότηση, παύει να δεσμεύεται και από τη συνδεδεμένη σύμβαση πίστωσης, χωρίς τις σχετικές κυρώσεις.Τι γίνεται με τις παλιές συμβάσειςΤο νέο καθεστώς ισχύει από τις 20 Νοεμβρίου 2026.Οι συμβάσεις πίστωσης που ήταν ήδη σε ισχύ κατά την ημερομηνία αυτή εξακολουθούν, κατά κανόνα, να διέπονται από το προηγούμενο καθεστώς μέχρι τη λήξη τους.Υπάρχουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις για ορισμένες διατάξεις που εφαρμόζονται και σε υφιστάμενες συμβάσεις αόριστης διάρκειας, όπως προβλέπει το άρθρο 64 του νόμου.Επομένως, ένας καταναλωτής που είχε πραγματοποιήσει αγορά με δόσεις πριν από τις 20 Νοεμβρίου δεν πρέπει να θεωρεί ότι όλοι οι όροι της υφιστάμενης σύμβασής του αλλάζουν αυτομάτως.Αντίθετα, για νέα χρηματοδότηση που θα συναφθεί κατά τη φετινή Black Friday, πρέπει να εξεταστεί το νέο καθεστώς και οι τυχόν εξαιρέσεις του.Τι πρέπει να προσέξετε πριν αγοράσετε με δόσειςΗ δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης διευκολύνει την απόκτηση προϊόντων μεγαλύτερης αξίας, αλλά δεν μειώνει από μόνη της την τιμή τους.Οι καταναλωτές που θα αξιοποιήσουν τις προσφορές της Black Friday πρέπει να εξετάζουν το συνολικό κόστος της αγοράς, τον αριθμό και το ύψος των δόσεων, τις ημερομηνίες αποπληρωμής και τις συνέπειες καθυστέρησης.Εξίσου σημαντικό είναι να γνωρίζουν ποια εταιρεία παρέχει τη χρηματοδότηση, αν προβλέπονται πρόσθετες επιβαρύνσεις και πώς λειτουργεί η διαδικασία επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης της αγοράς.Ένα προϊόν αξίας 1.200 ευρώ που αγοράζεται σε δώδεκα πραγματικά άτοκες δόσεις χωρίς επιπλέον χρεώσεις κοστίζει 100 ευρώ τον μήνα.Εάν όμως ένας καταναλωτής πραγματοποιήσει τρεις αντίστοιχες αγορές, η συνολική μηνιαία υποχρέωση φτάνει τα 300 ευρώ, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι καθεμία εμφανίζεται ως άτοκη.Αυτός είναι και ο βασικός στόχος του νέου πλαισίου: να ενισχυθεί η διαφάνεια στις χρηματοδοτήσεις, ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν τις πραγματικές οικονομικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν πριν ολοκληρώσουν την αγορά.