Harvey Nichols: Από την πριγκίπισσα Νταϊάνα και τη χρυσή εποχή της πολυτέλειας στα λουκέτα του Μάικ Άσλεϊ

Από το 1831 και την πριγκίπισσα Νταϊάνα μέχρι τη χρυσή εποχή του Absolutely Fabulous, η Harvey Nichols συμβόλιζε τη βρετανική πολυτέλεια - Σήμερα, ο δισεκατομμυριούχος Μάικ Άσλεϊ επιβάλλει περικοπές, λουκέτα και ριζική αναδιάρθρωση στην ιστορική αλυσίδα