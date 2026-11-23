Harvey Nichols: Από την πριγκίπισσα Νταϊάνα και τη χρυσή εποχή της πολυτέλειας στα λουκέτα του Μάικ Άσλεϊ
Harvey Nichols: Από την πριγκίπισσα Νταϊάνα και τη χρυσή εποχή της πολυτέλειας στα λουκέτα του Μάικ Άσλεϊ
Από το 1831 και την πριγκίπισσα Νταϊάνα μέχρι τη χρυσή εποχή του Absolutely Fabulous, η Harvey Nichols συμβόλιζε τη βρετανική πολυτέλεια - Σήμερα, ο δισεκατομμυριούχος Μάικ Άσλεϊ επιβάλλει περικοπές, λουκέτα και ριζική αναδιάρθρωση στην ιστορική αλυσίδα
Ένα μικρό κατάστημα λευκών ειδών στο Λονδίνο εξελίχθηκε σε σύμβολο της βρετανικής υψηλής κοινωνίας, αγαπημένο προορισμό της πριγκίπισσας Νταϊάνα και πρωταγωνιστή της τηλεοπτικής κουλτούρας των 90s. Σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η Harvey Nichols περνά στα χέρια του ανθρώπου που έχτισε την αυτοκρατορία της Sports Direct. Και τίποτα δεν φαίνεται να μένει ίδιο.
Υπήρχε μια εποχή που το όνομα Harvey Nichols σήμαινε πολύ περισσότερα από ακριβές τσάντες, επώνυμα ρούχα και πολυτελή καλλυντικά. Ήταν ένας ολόκληρος τρόπος ζωής. Ένας κόσμος όπου η μόδα συναντούσε την υψηλή κοινωνία, τα ψώνια συνοδεύονταν από σαμπάνια και μια επίσκεψη στο πολυκατάστημα του Νάιτσμπριτζ αποτελούσε σχεδόν κοινωνικό γεγονός.
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Υπήρχε μια εποχή που το όνομα Harvey Nichols σήμαινε πολύ περισσότερα από ακριβές τσάντες, επώνυμα ρούχα και πολυτελή καλλυντικά. Ήταν ένας ολόκληρος τρόπος ζωής. Ένας κόσμος όπου η μόδα συναντούσε την υψηλή κοινωνία, τα ψώνια συνοδεύονταν από σαμπάνια και μια επίσκεψη στο πολυκατάστημα του Νάιτσμπριτζ αποτελούσε σχεδόν κοινωνικό γεγονός.
Διαβάστε περισσότερα www.newmoney.gr
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