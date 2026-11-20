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Νόμος του κράτους είναι πλέον η χορήγηση Δώρου Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ στους εργαζόμενους του Δημοσίου, μετά τη δημοσίευση της σχετικής διάταξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ωστόσο, παρά τη θεσμοθέτηση της νέας παροχής, οι περίπου 720.000 δημόσιοι υπάλληλοι που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό δεν θα λάβουν το ποσό τα φετινά Χριστούγεννα, καθώς η πρώτη καταβολή έχει οριστεί για τις 16 Δεκεμβρίου 2027.Το νέο επίδομα προβλέπεται στο άρθρο 28 του νόμου 5355/2026 (ΦΕΚ Α΄ 188/13.11.2026) και θα καταβάλλεται σε ετήσια βάση, με ξεχωριστή μισθοδοτική κατάσταση.Το ποσό των 500 ευρώ είναι μικτό, γεγονός που σημαίνει ότι οι δικαιούχοι θα λάβουν μικρότερο καθαρό ποσό, ανάλογα με τις ασφαλιστικές και φορολογικές κρατήσεις που τους αναλογούν.Η παροχή αφορά μόνιμους και συμβασιούχους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, εκπαιδευτικούς, υγειονομικούς, ένστολους, υπαλλήλους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατηγορίες προσωπικού που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της νέας διάταξης.Η πρώτη καταβολή προβλέπεται για την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2027.Από εκεί και πέρα, το επίδομα θα καταβάλλεται κάθε χρόνο στις 16 Δεκεμβρίου. Εάν η ημερομηνία συμπίπτει με αργία ή μη εργάσιμη ημέρα, η πληρωμή θα πραγματοποιείται την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη.Για την πρώτη εφαρμογή του μέτρου, η περίοδος αναφοράς ορίζεται από την 1η Δεκεμβρίου 2026 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2027.Αυτό σημαίνει ότι οι υπάλληλοι που θα έχουν μισθοδοτηθεί για ολόκληρο το συγκεκριμένο δωδεκάμηνο, με πλήρη απασχόληση, θα δικαιούνται το σύνολο των 500 ευρώ μικτά.Όσοι προσληφθούν αργότερα ή δεν έχουν μισθοδοτηθεί για ολόκληρη την περίοδο θα λάβουν αναλογία του επιδόματος.