Επιδότηση ηλεκτρικών: Καλές οι διαρροές του Μεταφορών αλλά κόσμος και αγορά αναμένουν επίσημες ανακοινώσεις
Οι διαρροές για πρόσθετη χρηματοδότηση 22 εκατ. ευρώ στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά» είναι ευπρόσδεκτες. Για να καθησυχαστούν, όμως, οι αγοραστές και η αγορά, χρειάζεται συγκεκριμένη επίσημη ενημέρωση: πόσα χρήματα διατίθενται, πότε ενεργοποιούνται και ποιες αιτήσεις καλύπτουν. Η ευθύνη αυτή ανήκει στο υπουργείο και στην πολιτική του ηγεσία.
Το newsauto.gr μετέδωσε στις 18 Νοεμβρίου την πληροφορία ότι η εντολή από τον Πρωθυπουργό είναι να εξασφαλιστεί η συνέχεια του προγράμματος και να επιδοτηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μέχρι το τέλος της χρονιάς. Μια σαφής πολιτική κατεύθυνση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, που αναμένει τις αντίστοιχες αποφάσεις για την πρόσθετη χρηματοδότηση.
Ακολούθησαν οι πληροφορίες ότι ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, έχει εξασφαλίσει επιπλέον 22 εκατ. ευρώ. Εφόσον η χρηματοδότηση έχει πράγματι διασφαλιστεί, πρόκειται για μια θετική εξέλιξη, η οποία αξίζει να αναγνωριστεί. Αξίζει, όμως, και να ανακοινωθεί επισήμως, με όλες τις απαραίτητες διευκρινίσεις.
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