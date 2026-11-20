Λαγκάρντ: Η Ευρώπη πρέπει να προλαμβάνει τις κρίσεις, όχι να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις – Το καμπανάκι για την οικονομία
Λαγκάρντ: Η Ευρώπη πρέπει να προλαμβάνει τις κρίσεις, όχι να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις – Το καμπανάκι για την οικονομία
Η επικεφαλής της ΕΚΤ προειδοποιεί για το κόστος της ευρωπαϊκής αναβλητικότητας, την ώρα που αποταμιεύσεις και επιχειρήσεις αναζητούν ευκαιρίες χρηματοδότησης εκτός Ευρώπης – Η ανθεκτικότητα της Ευρωζώνης και οι μεταρρυθμίσεις που καθυστερούν
Την ανάγκη η Ευρώπη να εγκαταλείψει τη λογική της αντίδρασης στις κρίσεις και να αρχίσει να αντιμετωπίζει τις απειλές προτού αυτές εκδηλωθούν υπογράμμισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, προειδοποιώντας ότι η αδυναμία έγκαιρης λήψης αποφάσεων υπονομεύει τις μακροπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές της ηπείρου.
Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Συνέδριο στη Φρανκφούρτη, η Λαγκάρντ αναγνώρισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποδείξει πως μπορεί να κινητοποιείται αποφασιστικά όταν βρίσκεται αντιμέτωπη με άμεσες και μεγάλες προκλήσεις, όπως συνέβη κατά την πανδημία και στην περίπτωση της Ουκρανίας.
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Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Συνέδριο στη Φρανκφούρτη, η Λαγκάρντ αναγνώρισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποδείξει πως μπορεί να κινητοποιείται αποφασιστικά όταν βρίσκεται αντιμέτωπη με άμεσες και μεγάλες προκλήσεις, όπως συνέβη κατά την πανδημία και στην περίπτωση της Ουκρανίας.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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