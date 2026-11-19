Στις 30 Νοεμβρίου 2026 προγραμματίζεται η καταβολή της επιστροφής ενοικίου σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο δικαιούχους, με τα ποσά να φτάνουν έως τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, προσαυξημένα κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Η πληρωμή πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα, χωρίς ξεχωριστή αίτηση, αλλά υπάρχουν στοιχεία που οι ενοικιαστές πρέπει να έχουν ελέγξει ώστε να αποφύγουν προβλήματα στην πίστωση.Η οικονομική ενίσχυση αφορά ενοίκια που καταβλήθηκαν κατά το φορολογικό έτος 2025 και έχουν αποτυπωθεί στις φορολογικές δηλώσεις του 2026. Το ποσό της επιστροφής συνδέεται με την ετήσια δηλωθείσα δαπάνη ενοικίου και περιορίζεται από τα ανώτατα όρια που προβλέπει η νομοθεσία.Η παρέμβαση αφορά τόσο ενοικιαστές κύριας κατοικίας όσο και οικογένειες που καταβάλλουν ενοίκιο για τη φοιτητική κατοικία των παιδιών τους, ενώ τα εισοδηματικά κριτήρια έχουν διευρυνθεί μέσα στο 2026.