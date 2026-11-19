Ζυγώνει η ώρα που ένα ακόμη ιστορικό όνομα της αγοράς θα βρεθεί αντιμέτωπο με το ηλεκτρονικό σφυρί. Πρόκειται για τη «Βαρβαρέσος», την εμβληματική νηματουργία με διαδρομή 118 ετών, που αποτελούσε μία από τις παλαιότερες, σημαντικότερες και λίγες εναπομείνασες επιχειρήσεις του πολύπαθου κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας, ο οποίος τις τελευταίες δεκαετίες μετρά μόνο απώλειες.Ελληνική Υφαντουργία (ΕΛΥΦ), Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία (ΕΝΚΛΩ), Fieratex είναι ορισμένα μόνο από τα «βαριά ονόματα» που έπεσαν στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.Η «Βαρβαρέσος» έπαψε τη λειτουργία της από τον Απρίλιο του 2024, ενώ ακολούθησε η εμπλοκή με τους πλειστηριασμούς.Ο αρχικός είχε προγραμματιστεί για τις 29 Οκτωβρίου 2025, με τιμή πρώτης προσφοράς 7.110.180 ευρώ και επισπεύδουσα την Τράπεζα Πειραιώς, με την ιδιότητά της ως εκπρόσωπος και διαχειρίστρια πληρωμών των ομολογιούχων δανειστών. Αυτός ο πλειστηριασμός, ωστόσο, ανεστάλη.Όπως αποκάλυψε πρώτο το newmoney, ο επόμενος πλειστηριασμός έχει προγραμματιστεί για τις 16 Δεκεμβρίου 2026, με τιμή πρώτης προσφοράς 5.891.000 ευρώ και επισπεύδουσα την DoValue Greece ως διαχειρίστρια της Frontier II Issuer DAC. Βεβαίως, μέχρι τότε είναι ενδεχόμενο η διαδικασία να οδηγηθεί και πάλι σε αναστολή.